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《修復身體的超級食物》：吃下FIXES，不要相信意志力就足以成功減重
我們想讓你知道的是
你應該避免極端，不要餓到極點，也不要撐到過飽。你要的是五大超級的食物慢慢釋放熱量，而不是任由加工食物和垃圾食物造成雲霄飛車式的混亂。
文：梅默特．奧茲（Dr. Mehmet Oz）
成功減重的要訣
要減重成功，有幾個原則必須把握：
原則1：如何才能痛下決心
在《奧茲醫生秀》第100集的節目中，我介紹了100位成功減重100磅的來賓，雖然每個有體重煩惱的人都能見證減重的困難，但是減100磅和減20磅還是差別很大的。減輕100磅以上不僅費時，還需要額外的投入與策略。
當我邀請這些來賓上節目時，都會詢問對方：「你是怎麼減掉這麼多重量的？」我心理預期會得到形形色色的答案，例如「每天做45分鐘有氧運動」，或「烘蛋餅時只放蛋白」，或「晚上六點之後不再進食」，或「在冰箱門上貼我那條貼身牛仔褲的照片」。
沒想到答案都不是這樣。
這些人的減重動機，多來自領悟到減重這之所以重要，是因為他們覺得自己重要。一名男子感到當頭棒喝的一刻是，女兒對他說：「我覺得爸爸恐怕不能在教堂裡送我出嫁，所以很傷心。」一個婦女的丈夫對她交心，說他很怕晚年會失去對方的陪伴，因為眼看她正在一點一點殺死自己。目睹別人如何在乎自己，讓這些人痛下決心改變飲食習慣和相關的行為。自尊心最終激發他們的意志，告訴他們開始的時候到了，必須重新調整身體，讓體重恢復正常。
也許你拿起本書的時候，就是你痛下決心的一刻，也可能是其他事情觸發你，鼓勵你閱讀本書。不論動機是什麼，領悟時只需決心；你需要採取行動，畢竟坐而言不如起而行。
斷食，好嗎？
減重時有一個相當有意思的現象，很多人每天不進食的時間只維持6到8小時，而在清醒的16到18個小時間，則會斷斷續續吃東西。越來越多證據顯示，拉長不進食的時段，是減輕重量的有效策略。
有一份研究發現，受試者遵守一項斷食原則達12週，結果減輕的重量達10％體重。有些數據則顯示，利用斷食法減重的受試者，總膽固醇下降達21％，三酸甘油脂也減少42％。
斷食方法有很多版本，例如每天或每週兩次減少攝取四分之一熱量。我不希望你在21日計畫裡嘗試這種方法，如果你在新的飲食方法中加入斷食，請實驗12個小時斷食。
例如，你可以從早上7點到晚上7點斷食。如果你喜歡清晨吃早餐，讓一整天都活力充沛，也不在意7點以後吃晚飯，這個方法倒是不錯。反之，如果你覺得自己不需要一覺起來就吃早飯，也可以試試從午夜到中午的斷食。在斷食之外的期間，你還是採用我的21日計畫建議的餐點和食譜。一週試個幾天，看看感覺如何，不論如何，至少吸收一項訊息：如果你習慣晚吃，不吃宵夜有助減重。
研究人員說，他們還不清楚斷食為何有減重效果，有可能是增加身體對胰島素的反應，也有可能是改變身體利用脂肪的方式。在斷食期間，因為缺乏立即可用的食物，脂肪就會被身體轉化成能量。
提醒：採行斷食，不代表你就可以在進食期間肆無忌憚狂吃。換句話說，如果你斷食12小時，緊接著大吃垃圾食物，那麼想重新調整身體系統，無異痴人說夢。
優質點心
健康點心種類不計其數，你將在我的計畫中找到一堆。我很喜歡的是在原味優格中拌入莓果、堅果或奇亞籽。研究顯示，以優格當下午點心，可以攝取大量蛋白質（24公克），減少飢餓感，增加飽足感，並且延後下一次進食的時間，好處遠勝於攝取低蛋白質點心，或完全不吃點心。奇亞籽可以調節血糖，讓你的胃開心好一段時間。
添加奇亞籽：在果汁和冰沙裡撒一湯匙奇亞籽，靜置幾分鐘，等奇亞籽膨脹起來即可食用。
原則2：平衡，質量均衡才能減重成功
如果你依循我的五大食療原則，就會對於該吃什麼食物有基本概念，這些方針將有助於你自然控制飢餓，因為你將會吃容易飽足的營養素。然而一旦完成21日計畫後，該吃多少分量才正確，就取決於你了。假如你吃的分量過多，哪怕吃的都是健康食物，你的體重還是會增加。
所以，在遵循五大食療方針時，要考慮兩件事：1. 明白選擇優良食物有助調節飲食。舉例來說，纖維、脂肪、蛋白質都會穩定飢餓感，因此你就不會吃得太多。2. 雖然如此，你也不能藉這個理由狂吃上面這幾類食物，因分量多寡舉足輕重，所以你還是要攝取較少的量，在沒吃飽和吃太飽之間找平衡點。
計算卡路里
人體時時刻刻透過三種方式燃燒卡路里：1.光是提供器官能量，就要燒掉60％到75％的熱量。2.身體活動與運動時，還會再消耗15％到30％的熱量。3.消化食物也會燃燒熱量，這對你有益，因為它們會自己燃燒，不需你額外出力。典型的例子就是芹菜，因為消化這些綠色菜莖所消耗的熱量，大於它們所含有的熱量。其他具有相同性質的食物，包括堅果、蛋類、鮭魚，以及若干水果蔬菜，不妨將攝取這些食物當作熱量打折。雖然經由消化所節省下來的熱量很少，不過積少成多，也不應小看。
原則3：吃下FIXES，不靠意志力
假如你以前嘗試過減重，一定知道很不容易。有時候你感到餓，有時候感到沮喪，這時就想找食物發洩一下。走在商場中，聞到食物的香氣，突然覺得想吃零食。我們的四周充滿誘惑，讓苦苦掙扎的減重過程更加艱難。
坊間有個迷思，認為意志力就足以克服難關。我對這種說法不以為然，因為有太多激發我們進食的因素純粹只是習慣，換句話說，我們給自己製造制約反應；打開電視，接著自然而然開一包洋芋片吃。想要打贏減重戰爭，必須用一些策略，例如改變進食環境，就不必鼓起意志力抵抗。有些研究指出，我們每天能鼓起的意志力是有限的，如果時時刻刻都要面對這樣的拉鋸戰，會把自己累死。當我們把做決定的「氣」消耗完，就會開始做出差勁的決定，通常是傍晚，很多人感到心癢想吃東西。反之，如果你能自動做出決定，就會減低誘惑。
你可能認為飢餓只和舌頭或胃有關，但其實飢餓的起點是腦，大腦下視丘是身體活動的神經中樞，它接收從自律神經系統而來的訊號，並決定相應的行動，它收到食慾和飽足感的訊號後，就會調節滿足的感受高低，以及萬一不滿足時，該採取什麼行動。
瘦素（leptin）與飢餓肽（ghrelin）兩種荷爾蒙會影響下視丘，它們交互作用，讓你知道自己是否需要進食。在完美的系統中，這兩者搭配得天衣無縫，就像跳雙人舞一樣優雅和諧，因此需要卡路里時，你就會進食以補充身體熱量，當活力旺盛時，你就會停止進食，以免囤積太多脂肪。當然，你的身體希望這個系統有良好的平衡，不要飢餓也不要暴飲暴食，寧願表現完美的和諧舞步，這就是該你上場的時候了。
吃脂肪、甩脂肪
有些健身人士都用一個妙招：他們吃橄欖油漬沙丁魚，所持的理論是橄欖油和魚類都含有蛋白質和健康脂肪，因此合起來能幫助他們保持精瘦的體格。這麼說的用意，並不是要你把目標設為擁有肌肉發達的外型，而是給你有趣的見解：原來這些十分關心體脂肪的人，是這樣選擇食物的。
順便一提，我喜愛沙丁魚，它的名字源自薩丁尼亞島，因為這種魚在當地的產量非常豐沛。讀者不妨試試看，將它搗碎，再和橄欖油、切片干貝混在一起食用。
每天你的胃到了固定時間就會變空，刺激飢餓肽的分泌。這時你會接收到微小的訊號，通知你該吃東西了，而某些進食衝動又比另一些強烈。等到你吃過食物，腸胃獲得滿足，這些訊號就不再發送了。
這麼說來，怎樣讓瘦素維持高檔、飢餓肽維持低檔？最直接的辦法就是吃五大超級食物，也就是吃可以促進飽食感的F（有益的脂肪）、I（理想的蛋白質）、X（額外的水果蔬菜）、E（提供能量的碳水化合物）、S（特殊場合的糖類）。這些食物都需要花長時間才能通過消化系統，鼓勵瘦素水準維持在高檔，所以你會感到飽足。
反之，消化快速的食物——麻煩的糖和精製碳水化合物——則會促進飢餓肽的分泌，導致食慾大增，讓你吃得更多、變得更餓，製造惡性循環。
因此你應該避免極端，不要餓到極點，也不要撐到過飽。你要的是五大超級的食物慢慢釋放熱量，而不是任由加工食物和垃圾食物造成雲霄飛車式的混亂。完美公式並不存在（例如有一種減重方法宣稱早上吃三顆蘋果，就能擁有理想的瘦素水準），所以你要多花一點心思，在飢餓的緊急狀況還未發生前，就將其壓制下來。把焦點放在一整天都維持飢餓程度的平穩，避免高低起伏，就不會暴飲暴食，也就不會增加體重。
低脂的好處不如當豬
適合「節食」的食物背後有什麼故事？很多減重食物的行銷口號喊得很響，遠大於營養的實質意義。例如，「低脂」的食物很可能含有很多糖和人工調味劑。以減脂冰淇淋為例，業者宣稱你可以享受讓人沉淪的甜食，而不必做任何犧牲。聽起來像奇蹟一樣，無添加糖，但它們含有很多添加物和人工甘味劑。我見過一款低脂冰淇淋三明治含有50種原料，沒錯，50種，我們是豬嗎？
要這樣吃，消除脂肪肝
美國將近三分之一人口有脂肪肝，意思是脂肪在肝臟中累積，並且傷害肝臟。你可能認為脂肪肝是和酒精有關的疾病，但是攝取過多的糖和精緻麵粉，也會造成脂肪肝。為什麼？因為體內過多的糖激增，便會造成肝臟不勝負荷，轉而將這些糖份轉變成脂肪儲存起來，接著就會產生有害的發炎反應。困難之處是這樣的肝臟損傷並無明顯症狀，卻與心臟病和數種癌症有關，相當危險。要幫身體打擊脂肪肝，就是要攝取五大超級食物，例如omega-3油脂，同時戒除所有添加糖的食物。
相關書摘 ►《修復身體的超級食物》：「食療」增強免疫力——為什麼感冒時要喝雞湯？
書籍介紹
本文摘錄自《修復身體的超級食物：全美知名醫學博士、健康權威教你，吃什麼可以不藥而癒，修復失衡的身體。》，大是文化出版
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作者：梅默特．奧茲（Dr. Mehmet Oz）
譯者：李宛蓉
- 想讓自己有快速入睡的好眠？試試「香蕉皮茶飲」，就寢前一小時喝最有效。
- 每天大口喝六杯水，有效緩解慢性頭痛；咖啡加肉桂，更是雙效的抗氧化飲料。
- 保護大腦，你要多吃薑黃；每週吃一次魚，能遠離失智，但要小心魚裡的汞。
- 什麼食物能讓頭髮閃閃發亮？肌膚想變美，有些食材非常適合直接抹在臉上。
- 肥到無法動心臟繞道手術的男子，為了動刀，吃六個月超級食物，結果不用開刀！
這些食物為何這麼有效？
因為它們都是醫生口中，比吃藥還有效的超級食物：
讓你有飽足感、不會吃過量、撫平發炎，然後給你滿滿活力。
這些食物在哪裡？怎麼判別？只要記住：
從摘下來到上桌的樣子都一樣的東西，才是超級食物。
作者梅默特．奧茲是心臟外科醫生，
他所製播的《奧茲醫生秀》（The Dr. Oz Show）曾八次贏得艾美獎，
出版過七本書，都榮登《紐約時報》暢銷書榜，本書即是其代表作。
奧茲醫生要告訴你，食物到底如何像天然的藥一樣在你身體裡發生作用，
教導讀者分辨什麼是好食物、什麼是壞食物，
並提供你每天熱量控制在1,600卡內的21日超級食物計畫，與五大超級食物食譜。
五類超級食物是關鍵，分別是：
- 有益的脂肪
- 理想的蛋白質
- 額外的水果蔬菜
- 複合碳水化合物
- 然後，只在特殊場合才吃糖
哪些食物可以列入這五種超級食物？
奧茲醫生打開他自己從不裝垃圾食物的冰箱告訴你。
超級食物如何修復身體？
想強健心臟？試試富士蘋果或是五爪蘋果，但記得連皮一起吃。
感冒時該吃什麼？除了多喝水，你可以試試冷凍的葡萄。
什麼治「累」最有效？除了咖啡，你還可以喝……
想補充水分？吃西瓜和喝水，哪一個比較有效？
別小看葡萄酒，實驗證實，它可以有效緩解子宮內膜異位的疼痛。
不是只有肉和蛋才有蛋白質，有些蔬果一樣也有滿滿的蛋白質，而且更健康。
還有，情緒低落時，又該攝取哪些超級食物？
執行你的21天超級食物計畫
為什麼是21天？因為行為科學家認為，要改變行為建立習慣，只需要21天。
然後你只需要遵守五原則，包括：
每週吃兩次魚、把吃紅肉視為特殊犒賞、多吃豆類以及
最重要的關鍵是：這段時間別吃糖。
奧茲醫生喝酒、吃甜食、享用牛排、喝咖啡……因為超級食物計畫不讓人受苦。
本書內附可以無限量吃到飽的蔬菜清單、超過50道超級食物食譜，
幫助你降三高、清血脂、睡好覺、煥膚、持續穩定減重、緩解慢性疼痛、
清除身體炎性反應，幾乎不生病……修復失衡的身體。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九