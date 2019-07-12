《修復身體的超級食物》：吃下FIXES，不要相信意志力就足以成功減重

文：梅默特．奧茲（Dr. Mehmet Oz）

成功減重的要訣

要減重成功，有幾個原則必須把握：

原則1：如何才能痛下決心

在《奧茲醫生秀》第100集的節目中，我介紹了100位成功減重100磅的來賓，雖然每個有體重煩惱的人都能見證減重的困難，但是減100磅和減20磅還是差別很大的。減輕100磅以上不僅費時，還需要額外的投入與策略。

當我邀請這些來賓上節目時，都會詢問對方：「你是怎麼減掉這麼多重量的？」我心理預期會得到形形色色的答案，例如「每天做45分鐘有氧運動」，或「烘蛋餅時只放蛋白」，或「晚上六點之後不再進食」，或「在冰箱門上貼我那條貼身牛仔褲的照片」。

沒想到答案都不是這樣。

這些人的減重動機，多來自領悟到減重這之所以重要，是因為他們覺得自己重要。一名男子感到當頭棒喝的一刻是，女兒對他說：「我覺得爸爸恐怕不能在教堂裡送我出嫁，所以很傷心。」一個婦女的丈夫對她交心，說他很怕晚年會失去對方的陪伴，因為眼看她正在一點一點殺死自己。目睹別人如何在乎自己，讓這些人痛下決心改變飲食習慣和相關的行為。自尊心最終激發他們的意志，告訴他們開始的時候到了，必須重新調整身體，讓體重恢復正常。

也許你拿起本書的時候，就是你痛下決心的一刻，也可能是其他事情觸發你，鼓勵你閱讀本書。不論動機是什麼，領悟時只需決心；你需要採取行動，畢竟坐而言不如起而行。

斷食，好嗎？ 減重時有一個相當有意思的現象，很多人每天不進食的時間只維持6到8小時，而在清醒的16到18個小時間，則會斷斷續續吃東西。越來越多證據顯示，拉長不進食的時段，是減輕重量的有效策略。 有一份研究發現，受試者遵守一項斷食原則達12週，結果減輕的重量達10％體重。有些數據則顯示，利用斷食法減重的受試者，總膽固醇下降達21％，三酸甘油脂也減少42％。 斷食方法有很多版本，例如每天或每週兩次減少攝取四分之一熱量。我不希望你在21日計畫裡嘗試這種方法，如果你在新的飲食方法中加入斷食，請實驗12個小時斷食。 例如，你可以從早上7點到晚上7點斷食。如果你喜歡清晨吃早餐，讓一整天都活力充沛，也不在意7點以後吃晚飯，這個方法倒是不錯。反之，如果你覺得自己不需要一覺起來就吃早飯，也可以試試從午夜到中午的斷食。在斷食之外的期間，你還是採用我的21日計畫建議的餐點和食譜。一週試個幾天，看看感覺如何，不論如何，至少吸收一項訊息：如果你習慣晚吃，不吃宵夜有助減重。 研究人員說，他們還不清楚斷食為何有減重效果，有可能是增加身體對胰島素的反應，也有可能是改變身體利用脂肪的方式。在斷食期間，因為缺乏立即可用的食物，脂肪就會被身體轉化成能量。 提醒：採行斷食，不代表你就可以在進食期間肆無忌憚狂吃。換句話說，如果你斷食12小時，緊接著大吃垃圾食物，那麼想重新調整身體系統，無異痴人說夢。

優質點心 健康點心種類不計其數，你將在我的計畫中找到一堆。我很喜歡的是在原味優格中拌入莓果、堅果或奇亞籽。研究顯示，以優格當下午點心，可以攝取大量蛋白質（24公克），減少飢餓感，增加飽足感，並且延後下一次進食的時間，好處遠勝於攝取低蛋白質點心，或完全不吃點心。奇亞籽可以調節血糖，讓你的胃開心好一段時間。 添加奇亞籽：在果汁和冰沙裡撒一湯匙奇亞籽，靜置幾分鐘，等奇亞籽膨脹起來即可食用。

原則2：平衡，質量均衡才能減重成功

如果你依循我的五大食療原則，就會對於該吃什麼食物有基本概念，這些方針將有助於你自然控制飢餓，因為你將會吃容易飽足的營養素。然而一旦完成21日計畫後，該吃多少分量才正確，就取決於你了。假如你吃的分量過多，哪怕吃的都是健康食物，你的體重還是會增加。

所以，在遵循五大食療方針時，要考慮兩件事：1. 明白選擇優良食物有助調節飲食。舉例來說，纖維、脂肪、蛋白質都會穩定飢餓感，因此你就不會吃得太多。2. 雖然如此，你也不能藉這個理由狂吃上面這幾類食物，因分量多寡舉足輕重，所以你還是要攝取較少的量，在沒吃飽和吃太飽之間找平衡點。

計算卡路里 人體時時刻刻透過三種方式燃燒卡路里：1.光是提供器官能量，就要燒掉60％到75％的熱量。2.身體活動與運動時，還會再消耗15％到30％的熱量。3.消化食物也會燃燒熱量，這對你有益，因為它們會自己燃燒，不需你額外出力。典型的例子就是芹菜，因為消化這些綠色菜莖所消耗的熱量，大於它們所含有的熱量。其他具有相同性質的食物，包括堅果、蛋類、鮭魚，以及若干水果蔬菜，不妨將攝取這些食物當作熱量打折。雖然經由消化所節省下來的熱量很少，不過積少成多，也不應小看。

原則3：吃下FIXES，不靠意志力

假如你以前嘗試過減重，一定知道很不容易。有時候你感到餓，有時候感到沮喪，這時就想找食物發洩一下。走在商場中，聞到食物的香氣，突然覺得想吃零食。我們的四周充滿誘惑，讓苦苦掙扎的減重過程更加艱難。

坊間有個迷思，認為意志力就足以克服難關。我對這種說法不以為然，因為有太多激發我們進食的因素純粹只是習慣，換句話說，我們給自己製造制約反應；打開電視，接著自然而然開一包洋芋片吃。想要打贏減重戰爭，必須用一些策略，例如改變進食環境，就不必鼓起意志力抵抗。有些研究指出，我們每天能鼓起的意志力是有限的，如果時時刻刻都要面對這樣的拉鋸戰，會把自己累死。當我們把做決定的「氣」消耗完，就會開始做出差勁的決定，通常是傍晚，很多人感到心癢想吃東西。反之，如果你能自動做出決定，就會減低誘惑。

你可能認為飢餓只和舌頭或胃有關，但其實飢餓的起點是腦，大腦下視丘是身體活動的神經中樞，它接收從自律神經系統而來的訊號，並決定相應的行動，它收到食慾和飽足感的訊號後，就會調節滿足的感受高低，以及萬一不滿足時，該採取什麼行動。

瘦素（leptin）與飢餓肽（ghrelin）兩種荷爾蒙會影響下視丘，它們交互作用，讓你知道自己是否需要進食。在完美的系統中，這兩者搭配得天衣無縫，就像跳雙人舞一樣優雅和諧，因此需要卡路里時，你就會進食以補充身體熱量，當活力旺盛時，你就會停止進食，以免囤積太多脂肪。當然，你的身體希望這個系統有良好的平衡，不要飢餓也不要暴飲暴食，寧願表現完美的和諧舞步，這就是該你上場的時候了。

吃脂肪、甩脂肪 有些健身人士都用一個妙招：他們吃橄欖油漬沙丁魚，所持的理論是橄欖油和魚類都含有蛋白質和健康脂肪，因此合起來能幫助他們保持精瘦的體格。這麼說的用意，並不是要你把目標設為擁有肌肉發達的外型，而是給你有趣的見解：原來這些十分關心體脂肪的人，是這樣選擇食物的。 順便一提，我喜愛沙丁魚，它的名字源自薩丁尼亞島，因為這種魚在當地的產量非常豐沛。讀者不妨試試看，將它搗碎，再和橄欖油、切片干貝混在一起食用。

每天你的胃到了固定時間就會變空，刺激飢餓肽的分泌。這時你會接收到微小的訊號，通知你該吃東西了，而某些進食衝動又比另一些強烈。等到你吃過食物，腸胃獲得滿足，這些訊號就不再發送了。

這麼說來，怎樣讓瘦素維持高檔、飢餓肽維持低檔？最直接的辦法就是吃五大超級食物，也就是吃可以促進飽食感的F（有益的脂肪）、I（理想的蛋白質）、X（額外的水果蔬菜）、E（提供能量的碳水化合物）、S（特殊場合的糖類）。這些食物都需要花長時間才能通過消化系統，鼓勵瘦素水準維持在高檔，所以你會感到飽足。

反之，消化快速的食物——麻煩的糖和精製碳水化合物——則會促進飢餓肽的分泌，導致食慾大增，讓你吃得更多、變得更餓，製造惡性循環。

因此你應該避免極端，不要餓到極點，也不要撐到過飽。你要的是五大超級的食物慢慢釋放熱量，而不是任由加工食物和垃圾食物造成雲霄飛車式的混亂。完美公式並不存在（例如有一種減重方法宣稱早上吃三顆蘋果，就能擁有理想的瘦素水準），所以你要多花一點心思，在飢餓的緊急狀況還未發生前，就將其壓制下來。把焦點放在一整天都維持飢餓程度的平穩，避免高低起伏，就不會暴飲暴食，也就不會增加體重。

低脂的好處不如當豬 適合「節食」的食物背後有什麼故事？很多減重食物的行銷口號喊得很響，遠大於營養的實質意義。例如，「低脂」的食物很可能含有很多糖和人工調味劑。以減脂冰淇淋為例，業者宣稱你可以享受讓人沉淪的甜食，而不必做任何犧牲。聽起來像奇蹟一樣，無添加糖，但它們含有很多添加物和人工甘味劑。我見過一款低脂冰淇淋三明治含有50種原料，沒錯，50種，我們是豬嗎？

要這樣吃，消除脂肪肝 美國將近三分之一人口有脂肪肝，意思是脂肪在肝臟中累積，並且傷害肝臟。你可能認為脂肪肝是和酒精有關的疾病，但是攝取過多的糖和精緻麵粉，也會造成脂肪肝。為什麼？因為體內過多的糖激增，便會造成肝臟不勝負荷，轉而將這些糖份轉變成脂肪儲存起來，接著就會產生有害的發炎反應。困難之處是這樣的肝臟損傷並無明顯症狀，卻與心臟病和數種癌症有關，相當危險。要幫身體打擊脂肪肝，就是要攝取五大超級食物，例如omega-3油脂，同時戒除所有添加糖的食物。

相關書摘 ►《修復身體的超級食物》：「食療」增強免疫力——為什麼感冒時要喝雞湯？

書籍介紹

本文摘錄自《修復身體的超級食物：全美知名醫學博士、健康權威教你，吃什麼可以不藥而癒，修復失衡的身體。》，大是文化出版

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作者：梅默特．奧茲（Dr. Mehmet Oz）

譯者：李宛蓉

想讓自己有快速入睡的好眠？試試「香蕉皮茶飲」，就寢前一小時喝最有效。

每天大口喝六杯水，有效緩解慢性頭痛；咖啡加肉桂，更是雙效的抗氧化飲料。

保護大腦，你要多吃薑黃；每週吃一次魚，能遠離失智，但要小心魚裡的汞。

什麼食物能讓頭髮閃閃發亮？肌膚想變美，有些食材非常適合直接抹在臉上。

肥到無法動心臟繞道手術的男子，為了動刀，吃六個月超級食物，結果不用開刀！

這些食物為何這麼有效？

因為它們都是醫生口中，比吃藥還有效的超級食物：

讓你有飽足感、不會吃過量、撫平發炎，然後給你滿滿活力。

這些食物在哪裡？怎麼判別？只要記住：

從摘下來到上桌的樣子都一樣的東西，才是超級食物。

作者梅默特．奧茲是心臟外科醫生，

他所製播的《奧茲醫生秀》（The Dr. Oz Show）曾八次贏得艾美獎，

出版過七本書，都榮登《紐約時報》暢銷書榜，本書即是其代表作。

奧茲醫生要告訴你，食物到底如何像天然的藥一樣在你身體裡發生作用，

教導讀者分辨什麼是好食物、什麼是壞食物，

並提供你每天熱量控制在1,600卡內的21日超級食物計畫，與五大超級食物食譜。

五類超級食物是關鍵，分別是：

有益的脂肪 理想的蛋白質 額外的水果蔬菜 複合碳水化合物 然後，只在特殊場合才吃糖

哪些食物可以列入這五種超級食物？

奧茲醫生打開他自己從不裝垃圾食物的冰箱告訴你。

超級食物如何修復身體？

想強健心臟？試試富士蘋果或是五爪蘋果，但記得連皮一起吃。

感冒時該吃什麼？除了多喝水，你可以試試冷凍的葡萄。

什麼治「累」最有效？除了咖啡，你還可以喝……

想補充水分？吃西瓜和喝水，哪一個比較有效？

別小看葡萄酒，實驗證實，它可以有效緩解子宮內膜異位的疼痛。

不是只有肉和蛋才有蛋白質，有些蔬果一樣也有滿滿的蛋白質，而且更健康。

還有，情緒低落時，又該攝取哪些超級食物？

執行你的21天超級食物計畫

為什麼是21天？因為行為科學家認為，要改變行為建立習慣，只需要21天。

然後你只需要遵守五原則，包括：

每週吃兩次魚、把吃紅肉視為特殊犒賞、多吃豆類以及

最重要的關鍵是：這段時間別吃糖。

奧茲醫生喝酒、吃甜食、享用牛排、喝咖啡……因為超級食物計畫不讓人受苦。

本書內附可以無限量吃到飽的蔬菜清單、超過50道超級食物食譜，

幫助你降三高、清血脂、睡好覺、煥膚、持續穩定減重、緩解慢性疼痛、

清除身體炎性反應，幾乎不生病……修復失衡的身體。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九