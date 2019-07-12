《修復身體的超級食物》：「食療」增強免疫力——為什麼感冒時要喝雞湯？

文：梅默特．奧茲（Dr. Mehmet Oz）

增加免疫力的超級食物

你有沒有好奇過：祖母怎麼曉得你一生病就要趕緊喝橘子汁和雞湯？我們的祖母和她們的祖母，總是可以從食物中找到治病對策，早在科學昌盛以前，她們就知道：人吃得好，身體就會健康。可能是出於本能，可能是反覆試驗的結果，也可能是代代相傳的智慧，就像家族的節慶儀式和結婚戒指一樣。

抵抗感冒的祕訣 用水漱口一分鐘左右。日本研究人員發現，每天漱口三次的人比較不會感冒，就算真的感冒，症狀也比不漱口的人輕微。

感冒時喝雞湯——補充水分與溫暖

還有可能是先人參照邁德尼蒙（Moses Maimonides）的歷史，據說這位12世紀的猶太醫生兼哲學家是第一個寫下雞湯具有醫療功效的人。他寫道，這種雞湯能「中和體質」，其實就是12世紀的人表達「食療」的方式。

雞湯代表的是兩樣東西——補充水分與溫暖，兩者都有助緩解重感冒時的黏鼻涕，使呼吸道暢通，讓病中的你感覺好一點。此外，雞湯含有很多鈉，所以會讓你多喝水；不管什麼時候，多喝水都是好事。其他研究甚至指出，雞湯之所以有療效，是因為它改變了免疫系統的功能，使其活動力更強，更能保護身體。

儘管祖母可能不知道這些原理，卻總能在廚房裡做出治感冒的偏方，甚至防患未然。

上次我病得很慘是什麼時候的事？記得那次是食物中毒，我懷疑是吃了腐敗的魚或醬汁（也許兩者都腐敗了）。當時我的身體強烈反應，上吐下瀉，消化道清得乾乾淨淨，簡直不需要清腸，馬上可做大腸鏡了。但是除了那一天外，我沒有久病的經驗，因為我根本不生病。過去十年中，我沒有請過一天病假，也許每年會鼻塞或喉嚨痛一、兩次，但不會更嚴重了。

四種微量礦物質的來源 各式各樣的礦物質都會幫助你的身體運作，這也是你需要平衡飲食的原因，若擔心攝取不足，不妨每天吃一顆多種維生素。務必確認你有吃到四種礦物質： 1. 銅：你只需要一點銅，每天吃一顆多種維生素就夠了。另外，牡蠣、腰果、羽衣甘藍、蕈菇、蚌蛤裡也含有銅。 2. 鐵：年過50的女性對鐵的需求量會降低，所以為這個年齡層所設計的多種維生素，也會反映這一點。不過你也毋須遠離含鐵量豐富的食物，例如豆腐、菠菜、扁豆依然可以吃。 3. 硒：大部分美國人從食物中獲得足夠的礦物質硒。巴西堅果中飽含硒（所以每天不要吃超過三顆，以免過量）。另外，鱈魚、蝦子、鮪魚、鮭魚中也含有硒。 4. 鋅：可從牡蠣、牛肉、芝麻、腰果、南瓜籽、菠菜、鷹嘴豆中獲取。與感冒奮戰時，多一點鋅可能有幫助，但是攝取太多反而有害，最終導致欠缺銅。如果你服用多種維生素，一旦出現感冒症狀，每兩、三個小時吃一顆鋅錠，會有額外的好處：鋅是味覺不可或缺的元素，所以病人抱怨自己失去味覺時，我都會開鋅錠給他們。

好笑的是，我應該更常生病才對，因我天天和上百個人握手，這可是染病的來源之一，因為細菌和病毒是人傳人的。我的職業生涯中，大部分是在醫院裡工作，堪稱細菌傳播大本營。哪怕全家人都病了，我也知道自己大概不會生病，而且我也不會整天戴著橡皮手套和手術面罩。

飲食（和睡眠）保護我，因為遵循五大超級食物的原則，我的免疫防衛系統獲得強化，可以擊潰進入身體的侵犯者。強壯的免疫系統不僅能預防小病，也有助平息發炎反應，前文中已經提到，發炎正是許多疾病的根源。

經由食物強化免疫系統，重點在攝取大量維生素和礦物質，蔬菜水果有最豐富的維生素和礦物質。目前的看法是，微量營養素（維生素A、D、C、E、B6、葉酸、B12、鋅、硒、鐵、銅）是強化免疫系統的主力。

理由是它們會強化體內的免疫士兵。如果把免疫系統想成一支作戰部隊，隨時準備要抵抗攻擊，那麼你當然要提供能強化這些士兵的食物，讓它們有能力抵禦強大的侵略者。

補充維生素C 提到維生素C，大家不免想到橘子汁，其實你也能從草莓中獲得很多維生素C，保護免疫系統。草莓不僅富含纖維、葉酸、鉀，還含有大量維生素C，每天只要吃10顆草莓，就可滿足一天所需。將草莓加進冰沙或優格中，當甜點，或是用草莓來製作健康又讓人滿足的花生醬果醬三明治：在全麥麵包塗上無糖花生醬，再疊一層切片草莓。

吃五大超級食物強化免疫系統

以下就是五大超級食物強化免疫系統的方式：

想像身體是一座飛機場。唯有經過重重安全關卡的人，才能進入候機室。身體有一部分的免疫系統作用就像美國運輸安全管理局（TSA）的篩檢員，他們會故意放一些東西到檢查站，檢驗這些東西是否安全，需不需要隔離銷毀。萬一入侵者躲過TSA檢查員這一關，可能就會造成傷害。

從細胞的層次來說，一切都始於溝通。巨噬細胞時時保持警覺，在身體裡來回巡邏，以防出現麻煩，它們就好比機場裡的保安攝影機或專門嗅聞毒品的緝毒犬。巨噬細胞探查全身狀況，同時也會吞噬普通的細菌，不過一旦察覺重大問題，就會召來增援部隊，那就是負責防禦的T細胞和B細胞。

免疫系統能夠辨認外來物種，就像TSA官員可以看出誰有異狀，因此每一個細胞都需要擁有某種識別。假如你的免疫系統察覺身體內有細胞欠缺正確的身分識別，就會殺死這些進犯的外來細胞。

有些細胞一碰到進犯者就大開殺戒，不論對方是病菌、細菌、病毒還是免疫系統不熟悉的其他東西。有時候它們會對那些外來入侵者過度反應，結果導致嚴重的發炎反應（例如過敏症狀便是發炎反應，顯示免疫系統正在設法消除特定的過敏原）。這些細胞甚至可能攻擊你的身體，誤以為健康的細胞是外來者，例如自體免疫疾病就屬於這一類，你也可以把它想成誤傷同袍。

食物是重要的防禦，因為很多種營養素對免疫細胞的功能具有正面效果，能使免疫細胞發揮能力，不論是辨認外來入侵者、摧毀入侵者，還是保護你不受體內小型戰鬥所害。

三種吃蘋果的方法 一顆大蘋果擁有五公克纖維，以及14％你每日所需的維生素C，對免疫系統非常重要，還有助減重。你大可把蘋果當零食或甜點，如果想換個口味，試試以下方法。 蘋果脆片：將蘋果切成薄片，上面撒一些肉桂粉，然後以攝氏107度烤約45分鐘即可。 油煎蘋果：蘋果切成楔型，和新鮮百里香、檸檬汁一起在橄欖油中慢慢煎，最後撒一點義大利黑醋。 拌入沙拉：蘋果切塊，拌入高麗菜絲和紅蘿蔔絲，做成生菜沙拉。至於醬汁，試試原味優格、檸檬汁和一點楓糖漿，全部調勻即可。

用水果蔬菜補充失去的免疫力

現在我們假設戰鬥發生在普通感染之處，你的免疫細胞抵達患處，卯足全力投入戰場，結果造成發炎反應，你的身體開始出現症狀，例如流鼻水、喉嚨痛，或是半夜跑廁所的戲碼。

隨著老化的腳步，我們會喪失一些製造免疫細胞的能力，所以比較難打敗身體的感染。這時可藉食物增加防禦力。為了透過飲食強化免疫系統，你應該平衡攝取維生素和礦物質，也就是要特別注意攝取五大超級食物中的X（額外的水果蔬菜）。一盤色彩繽紛的蔬果，是改善免疫系統最好的方法之一，因為它們代表整個植物王國裡的各種化合物，能強化你的身體。

具體來說，研究確實指出維生素A擁有最強大的火力，而欠缺足夠的維生素A，就較容易發生感染和免疫功能降低的問題。維生素A如何發揮助力？它能幫助製造免疫細胞，打擊病原體。補充維生素A最有效的方法是食用地瓜、紅蘿蔔、南瓜、綠色蔬菜。

除了攝取含有維生素A的食物之外，還有別的食物也有增進免疫力的特別功效。

大蒜：具有抗細菌、抗病毒、抗真菌的功效。你可以將大蒜和蔬菜放在一起烤，也可磨成蒜泥加入沙拉醬汁中，或者在烤雞或烤其他肉類時拿來抹在肉面。大蒜還有別的功效：證據顯示能減少低密度膽固醇、降低總膽固醇、降低血壓，還能減少血栓和中風的危險。

蕈菇：含有 Beta-葡聚糖（Beta-Glucan）這種強大的化合物，提升免疫功能的力量，早為人所知。Beta-葡聚糖會結合巨噬細胞和會吞噬外來入侵者的其他白血球，藉此刺激免疫系統，活化抗感染的功能。

優格或克菲爾菌（kefir）：優格中的好菌（益生菌）對免疫系統大有幫助。事實上，有一項研究發現，讓感冒的人服用益生菌補充劑，復原速度比服用安慰劑更快，而且服用益生菌的人中，34％表示自己的感冒症狀減輕了。

購買此類產品時，要選購含有「乳桿菌屬」（Lactobacillus，即乳酸桿菌）與「雙歧桿菌屬」（Bifidobacterium，又稱比菲德氏菌）菌種的優格才好。

感冒時該吃什麼？ 我建議喝雞湯，原因是能緩解發炎的鼻腔和呼吸道。不要相信斷食解熱的迷思，身體虛弱時，真的需要營養及大量水分。所以生病時還是要進食，以下是營養祕訣： 綠茶和蜂蜜： 綠茶的營養素有助預防病毒滲透到體內，蜂蜜則可包覆在喉嚨上，減輕咳嗽。

綠茶的營養素有助預防病毒滲透到體內，蜂蜜則可包覆在喉嚨上，減輕咳嗽。 冷凍葡萄： 吸吮冷凍的葡萄可以讓疼痛的喉嚨麻木。此外，葡萄提供維生素C，是免疫系統需要的主要營養素之一。

吸吮冷凍的葡萄可以讓疼痛的喉嚨麻木。此外，葡萄提供維生素C，是免疫系統需要的主要營養素之一。 蔬菜汁：感冒時食慾不好，不妨喝些蔬菜汁，幫助身體獲取亟需的營養素。

相關書摘 ►《修復身體的超級食物》：吃下FIXES，不要相信意志力就足以成功減重

書籍介紹

本文摘錄自《修復身體的超級食物：全美知名醫學博士、健康權威教你，吃什麼可以不藥而癒，修復失衡的身體。》，大是文化出版

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作者：梅默特．奧茲（Dr. Mehmet Oz）

譯者：李宛蓉

想讓自己有快速入睡的好眠？試試「香蕉皮茶飲」，就寢前一小時喝最有效。

每天大口喝六杯水，有效緩解慢性頭痛；咖啡加肉桂，更是雙效的抗氧化飲料。

保護大腦，你要多吃薑黃；每週吃一次魚，能遠離失智，但要小心魚裡的汞。

什麼食物能讓頭髮閃閃發亮？肌膚想變美，有些食材非常適合直接抹在臉上。

肥到無法動心臟繞道手術的男子，為了動刀，吃六個月超級食物，結果不用開刀！

這些食物為何這麼有效？

因為它們都是醫生口中，比吃藥還有效的超級食物：

讓你有飽足感、不會吃過量、撫平發炎，然後給你滿滿活力。

這些食物在哪裡？怎麼判別？只要記住：

從摘下來到上桌的樣子都一樣的東西，才是超級食物。

作者梅默特．奧茲是心臟外科醫生，

他所製播的《奧茲醫生秀》（The Dr. Oz Show）曾八次贏得艾美獎，

出版過七本書，都榮登《紐約時報》暢銷書榜，本書即是其代表作。

奧茲醫生要告訴你，食物到底如何像天然的藥一樣在你身體裡發生作用，

教導讀者分辨什麼是好食物、什麼是壞食物，

並提供你每天熱量控制在1,600卡內的21日超級食物計畫，與五大超級食物食譜。

五類超級食物是關鍵，分別是：

有益的脂肪 理想的蛋白質 額外的水果蔬菜 複合碳水化合物 然後，只在特殊場合才吃糖

哪些食物可以列入這五種超級食物？

奧茲醫生打開他自己從不裝垃圾食物的冰箱告訴你。

超級食物如何修復身體？

想強健心臟？試試富士蘋果或是五爪蘋果，但記得連皮一起吃。

感冒時該吃什麼？除了多喝水，你可以試試冷凍的葡萄。

什麼治「累」最有效？除了咖啡，你還可以喝……

想補充水分？吃西瓜和喝水，哪一個比較有效？

別小看葡萄酒，實驗證實，它可以有效緩解子宮內膜異位的疼痛。

不是只有肉和蛋才有蛋白質，有些蔬果一樣也有滿滿的蛋白質，而且更健康。

還有，情緒低落時，又該攝取哪些超級食物？

執行你的21天超級食物計畫

為什麼是21天？因為行為科學家認為，要改變行為建立習慣，只需要21天。

然後你只需要遵守五原則，包括：

每週吃兩次魚、把吃紅肉視為特殊犒賞、多吃豆類以及

最重要的關鍵是：這段時間別吃糖。

奧茲醫生喝酒、吃甜食、享用牛排、喝咖啡……因為超級食物計畫不讓人受苦。

本書內附可以無限量吃到飽的蔬菜清單、超過50道超級食物食譜，

幫助你降三高、清血脂、睡好覺、煥膚、持續穩定減重、緩解慢性疼痛、

清除身體炎性反應，幾乎不生病……修復失衡的身體。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九