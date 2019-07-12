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《修復身體的超級食物》：「食療」增強免疫力——為什麼感冒時要喝雞湯？
我們想讓你知道的是
食物是重要的防禦，因為很多種營養素對免疫細胞的功能具有正面效果，能使免疫細胞發揮能力，不論是辨認外來入侵者、摧毀入侵者，還是保護你不受體內小型戰鬥所害。
文：梅默特．奧茲（Dr. Mehmet Oz）
增加免疫力的超級食物
你有沒有好奇過：祖母怎麼曉得你一生病就要趕緊喝橘子汁和雞湯？我們的祖母和她們的祖母，總是可以從食物中找到治病對策，早在科學昌盛以前，她們就知道：人吃得好，身體就會健康。可能是出於本能，可能是反覆試驗的結果，也可能是代代相傳的智慧，就像家族的節慶儀式和結婚戒指一樣。
抵抗感冒的祕訣
用水漱口一分鐘左右。日本研究人員發現，每天漱口三次的人比較不會感冒，就算真的感冒，症狀也比不漱口的人輕微。
感冒時喝雞湯——補充水分與溫暖
還有可能是先人參照邁德尼蒙（Moses Maimonides）的歷史，據說這位12世紀的猶太醫生兼哲學家是第一個寫下雞湯具有醫療功效的人。他寫道，這種雞湯能「中和體質」，其實就是12世紀的人表達「食療」的方式。
雞湯代表的是兩樣東西——補充水分與溫暖，兩者都有助緩解重感冒時的黏鼻涕，使呼吸道暢通，讓病中的你感覺好一點。此外，雞湯含有很多鈉，所以會讓你多喝水；不管什麼時候，多喝水都是好事。其他研究甚至指出，雞湯之所以有療效，是因為它改變了免疫系統的功能，使其活動力更強，更能保護身體。
儘管祖母可能不知道這些原理，卻總能在廚房裡做出治感冒的偏方，甚至防患未然。
上次我病得很慘是什麼時候的事？記得那次是食物中毒，我懷疑是吃了腐敗的魚或醬汁（也許兩者都腐敗了）。當時我的身體強烈反應，上吐下瀉，消化道清得乾乾淨淨，簡直不需要清腸，馬上可做大腸鏡了。但是除了那一天外，我沒有久病的經驗，因為我根本不生病。過去十年中，我沒有請過一天病假，也許每年會鼻塞或喉嚨痛一、兩次，但不會更嚴重了。
四種微量礦物質的來源
各式各樣的礦物質都會幫助你的身體運作，這也是你需要平衡飲食的原因，若擔心攝取不足，不妨每天吃一顆多種維生素。務必確認你有吃到四種礦物質：
1. 銅：你只需要一點銅，每天吃一顆多種維生素就夠了。另外，牡蠣、腰果、羽衣甘藍、蕈菇、蚌蛤裡也含有銅。
2. 鐵：年過50的女性對鐵的需求量會降低，所以為這個年齡層所設計的多種維生素，也會反映這一點。不過你也毋須遠離含鐵量豐富的食物，例如豆腐、菠菜、扁豆依然可以吃。
3. 硒：大部分美國人從食物中獲得足夠的礦物質硒。巴西堅果中飽含硒（所以每天不要吃超過三顆，以免過量）。另外，鱈魚、蝦子、鮪魚、鮭魚中也含有硒。
4. 鋅：可從牡蠣、牛肉、芝麻、腰果、南瓜籽、菠菜、鷹嘴豆中獲取。與感冒奮戰時，多一點鋅可能有幫助，但是攝取太多反而有害，最終導致欠缺銅。如果你服用多種維生素，一旦出現感冒症狀，每兩、三個小時吃一顆鋅錠，會有額外的好處：鋅是味覺不可或缺的元素，所以病人抱怨自己失去味覺時，我都會開鋅錠給他們。
好笑的是，我應該更常生病才對，因我天天和上百個人握手，這可是染病的來源之一，因為細菌和病毒是人傳人的。我的職業生涯中，大部分是在醫院裡工作，堪稱細菌傳播大本營。哪怕全家人都病了，我也知道自己大概不會生病，而且我也不會整天戴著橡皮手套和手術面罩。
飲食（和睡眠）保護我，因為遵循五大超級食物的原則，我的免疫防衛系統獲得強化，可以擊潰進入身體的侵犯者。強壯的免疫系統不僅能預防小病，也有助平息發炎反應，前文中已經提到，發炎正是許多疾病的根源。
經由食物強化免疫系統，重點在攝取大量維生素和礦物質，蔬菜水果有最豐富的維生素和礦物質。目前的看法是，微量營養素（維生素A、D、C、E、B6、葉酸、B12、鋅、硒、鐵、銅）是強化免疫系統的主力。
理由是它們會強化體內的免疫士兵。如果把免疫系統想成一支作戰部隊，隨時準備要抵抗攻擊，那麼你當然要提供能強化這些士兵的食物，讓它們有能力抵禦強大的侵略者。
補充維生素C
提到維生素C，大家不免想到橘子汁，其實你也能從草莓中獲得很多維生素C，保護免疫系統。草莓不僅富含纖維、葉酸、鉀，還含有大量維生素C，每天只要吃10顆草莓，就可滿足一天所需。將草莓加進冰沙或優格中，當甜點，或是用草莓來製作健康又讓人滿足的花生醬果醬三明治：在全麥麵包塗上無糖花生醬，再疊一層切片草莓。
吃五大超級食物強化免疫系統
以下就是五大超級食物強化免疫系統的方式：
想像身體是一座飛機場。唯有經過重重安全關卡的人，才能進入候機室。身體有一部分的免疫系統作用就像美國運輸安全管理局（TSA）的篩檢員，他們會故意放一些東西到檢查站，檢驗這些東西是否安全，需不需要隔離銷毀。萬一入侵者躲過TSA檢查員這一關，可能就會造成傷害。
從細胞的層次來說，一切都始於溝通。巨噬細胞時時保持警覺，在身體裡來回巡邏，以防出現麻煩，它們就好比機場裡的保安攝影機或專門嗅聞毒品的緝毒犬。巨噬細胞探查全身狀況，同時也會吞噬普通的細菌，不過一旦察覺重大問題，就會召來增援部隊，那就是負責防禦的T細胞和B細胞。
免疫系統能夠辨認外來物種，就像TSA官員可以看出誰有異狀，因此每一個細胞都需要擁有某種識別。假如你的免疫系統察覺身體內有細胞欠缺正確的身分識別，就會殺死這些進犯的外來細胞。
有些細胞一碰到進犯者就大開殺戒，不論對方是病菌、細菌、病毒還是免疫系統不熟悉的其他東西。有時候它們會對那些外來入侵者過度反應，結果導致嚴重的發炎反應（例如過敏症狀便是發炎反應，顯示免疫系統正在設法消除特定的過敏原）。這些細胞甚至可能攻擊你的身體，誤以為健康的細胞是外來者，例如自體免疫疾病就屬於這一類，你也可以把它想成誤傷同袍。
食物是重要的防禦，因為很多種營養素對免疫細胞的功能具有正面效果，能使免疫細胞發揮能力，不論是辨認外來入侵者、摧毀入侵者，還是保護你不受體內小型戰鬥所害。
三種吃蘋果的方法
一顆大蘋果擁有五公克纖維，以及14％你每日所需的維生素C，對免疫系統非常重要，還有助減重。你大可把蘋果當零食或甜點，如果想換個口味，試試以下方法。
- 蘋果脆片：將蘋果切成薄片，上面撒一些肉桂粉，然後以攝氏107度烤約45分鐘即可。
- 油煎蘋果：蘋果切成楔型，和新鮮百里香、檸檬汁一起在橄欖油中慢慢煎，最後撒一點義大利黑醋。
- 拌入沙拉：蘋果切塊，拌入高麗菜絲和紅蘿蔔絲，做成生菜沙拉。至於醬汁，試試原味優格、檸檬汁和一點楓糖漿，全部調勻即可。
用水果蔬菜補充失去的免疫力
現在我們假設戰鬥發生在普通感染之處，你的免疫細胞抵達患處，卯足全力投入戰場，結果造成發炎反應，你的身體開始出現症狀，例如流鼻水、喉嚨痛，或是半夜跑廁所的戲碼。
隨著老化的腳步，我們會喪失一些製造免疫細胞的能力，所以比較難打敗身體的感染。這時可藉食物增加防禦力。為了透過飲食強化免疫系統，你應該平衡攝取維生素和礦物質，也就是要特別注意攝取五大超級食物中的X（額外的水果蔬菜）。一盤色彩繽紛的蔬果，是改善免疫系統最好的方法之一，因為它們代表整個植物王國裡的各種化合物，能強化你的身體。
具體來說，研究確實指出維生素A擁有最強大的火力，而欠缺足夠的維生素A，就較容易發生感染和免疫功能降低的問題。維生素A如何發揮助力？它能幫助製造免疫細胞，打擊病原體。補充維生素A最有效的方法是食用地瓜、紅蘿蔔、南瓜、綠色蔬菜。
除了攝取含有維生素A的食物之外，還有別的食物也有增進免疫力的特別功效。
大蒜：具有抗細菌、抗病毒、抗真菌的功效。你可以將大蒜和蔬菜放在一起烤，也可磨成蒜泥加入沙拉醬汁中，或者在烤雞或烤其他肉類時拿來抹在肉面。大蒜還有別的功效：證據顯示能減少低密度膽固醇、降低總膽固醇、降低血壓，還能減少血栓和中風的危險。
蕈菇：含有 Beta-葡聚糖（Beta-Glucan）這種強大的化合物，提升免疫功能的力量，早為人所知。Beta-葡聚糖會結合巨噬細胞和會吞噬外來入侵者的其他白血球，藉此刺激免疫系統，活化抗感染的功能。
優格或克菲爾菌（kefir）：優格中的好菌（益生菌）對免疫系統大有幫助。事實上，有一項研究發現，讓感冒的人服用益生菌補充劑，復原速度比服用安慰劑更快，而且服用益生菌的人中，34％表示自己的感冒症狀減輕了。
購買此類產品時，要選購含有「乳桿菌屬」（Lactobacillus，即乳酸桿菌）與「雙歧桿菌屬」（Bifidobacterium，又稱比菲德氏菌）菌種的優格才好。
感冒時該吃什麼？
我建議喝雞湯，原因是能緩解發炎的鼻腔和呼吸道。不要相信斷食解熱的迷思，身體虛弱時，真的需要營養及大量水分。所以生病時還是要進食，以下是營養祕訣：
- 綠茶和蜂蜜：綠茶的營養素有助預防病毒滲透到體內，蜂蜜則可包覆在喉嚨上，減輕咳嗽。
- 冷凍葡萄：吸吮冷凍的葡萄可以讓疼痛的喉嚨麻木。此外，葡萄提供維生素C，是免疫系統需要的主要營養素之一。
- 蔬菜汁：感冒時食慾不好，不妨喝些蔬菜汁，幫助身體獲取亟需的營養素。
相關書摘 ►《修復身體的超級食物》：吃下FIXES，不要相信意志力就足以成功減重
書籍介紹
本文摘錄自《修復身體的超級食物：全美知名醫學博士、健康權威教你，吃什麼可以不藥而癒，修復失衡的身體。》，大是文化出版
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作者：梅默特．奧茲（Dr. Mehmet Oz）
譯者：李宛蓉
- 想讓自己有快速入睡的好眠？試試「香蕉皮茶飲」，就寢前一小時喝最有效。
- 每天大口喝六杯水，有效緩解慢性頭痛；咖啡加肉桂，更是雙效的抗氧化飲料。
- 保護大腦，你要多吃薑黃；每週吃一次魚，能遠離失智，但要小心魚裡的汞。
- 什麼食物能讓頭髮閃閃發亮？肌膚想變美，有些食材非常適合直接抹在臉上。
- 肥到無法動心臟繞道手術的男子，為了動刀，吃六個月超級食物，結果不用開刀！
這些食物為何這麼有效？
因為它們都是醫生口中，比吃藥還有效的超級食物：
讓你有飽足感、不會吃過量、撫平發炎，然後給你滿滿活力。
這些食物在哪裡？怎麼判別？只要記住：
從摘下來到上桌的樣子都一樣的東西，才是超級食物。
作者梅默特．奧茲是心臟外科醫生，
他所製播的《奧茲醫生秀》（The Dr. Oz Show）曾八次贏得艾美獎，
出版過七本書，都榮登《紐約時報》暢銷書榜，本書即是其代表作。
奧茲醫生要告訴你，食物到底如何像天然的藥一樣在你身體裡發生作用，
教導讀者分辨什麼是好食物、什麼是壞食物，
並提供你每天熱量控制在1,600卡內的21日超級食物計畫，與五大超級食物食譜。
五類超級食物是關鍵，分別是：
- 有益的脂肪
- 理想的蛋白質
- 額外的水果蔬菜
- 複合碳水化合物
- 然後，只在特殊場合才吃糖
哪些食物可以列入這五種超級食物？
奧茲醫生打開他自己從不裝垃圾食物的冰箱告訴你。
超級食物如何修復身體？
想強健心臟？試試富士蘋果或是五爪蘋果，但記得連皮一起吃。
感冒時該吃什麼？除了多喝水，你可以試試冷凍的葡萄。
什麼治「累」最有效？除了咖啡，你還可以喝……
想補充水分？吃西瓜和喝水，哪一個比較有效？
別小看葡萄酒，實驗證實，它可以有效緩解子宮內膜異位的疼痛。
不是只有肉和蛋才有蛋白質，有些蔬果一樣也有滿滿的蛋白質，而且更健康。
還有，情緒低落時，又該攝取哪些超級食物？
執行你的21天超級食物計畫
為什麼是21天？因為行為科學家認為，要改變行為建立習慣，只需要21天。
然後你只需要遵守五原則，包括：
每週吃兩次魚、把吃紅肉視為特殊犒賞、多吃豆類以及
最重要的關鍵是：這段時間別吃糖。
奧茲醫生喝酒、吃甜食、享用牛排、喝咖啡……因為超級食物計畫不讓人受苦。
本書內附可以無限量吃到飽的蔬菜清單、超過50道超級食物食譜，
幫助你降三高、清血脂、睡好覺、煥膚、持續穩定減重、緩解慢性疼痛、
清除身體炎性反應，幾乎不生病……修復失衡的身體。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九