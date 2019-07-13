《7的好運法則》：社會獎勵和性愛，都是讓生物做出適應行為的優雅辦法

文：卡拉・史塔爾（Karla Starr）

無論人生或好運，都需要別人支援

人生是一場機率至上、充滿運氣的擲骰子賭博；你永遠不知道三年後身在何處、會遇到誰。只有不斷努力與人打交道、把握每一次面對面的接觸：約會、試鏡、工作面試、派對、凌晨三點在巴格達公車站與人比鄰而坐……才能增加你的運氣。

還有，要發生上述的社交互動，你必須戴上創新竹蜻蜓帽，隨時歡迎外人提供意見。但要是找不到人提供意見？那麼，有時我們得對自己的命運負責，與自己對話。想要對話是好的開始。

為了生存而把事物和樂趣自動聯想起來：熱量、糖分、性愛、美麗臉蛋……「可說是人類進化中最大膽的把戲，」是讓生物做出適應行為的優雅辦法。社會獎勵，也就是與人正面的互動，同樣屬於這一類。

由於人類需要別人才能生存，於是人類採行的獨特生態利基，就是群居。知道我們在團隊合作中能夠依賴他人，能讓我們覺得握有更多資源，能去處理任何事。

「社會獎勵是最重要的獎勵，」研究人員愛麗絲．林（Alice Lin）指出。「你不用特別去教孩子，擁抱是一種獎勵。」多數人看到美麗的臉孔朝自己微笑，應該都會在天秤上放幾顆「此人值得認識」的彈珠，但是很少有人看到陌生人，就會認定「他是值得交談、結識的人」。

研究顯示，有平順童年的幸運人士，比較容易像斯坦伯格這樣積極與人交往，就像有些孩子能耐心等待第二顆棉花糖，因為他們比較有把握獎勵真的會實現。因正面的社交互動而感到快樂的經驗，和基因大有關聯。

集中在大腦多處的鴉片類受體，決定我們對痛苦和快樂的反應，它們的數量和濃度，在出生後的前幾年會繼續發展。嬰兒早期與照顧者正面的社交互動，能促進催產素和鴉片類受體的發展；有些人的大腦，除了更能感受良好人際互動所帶來的快樂，也更容易消化獨處或被拒絕的沮喪。

成為與好事連結的人

在研究中還發現具有特定遺傳變異的受試者，手術後所需服用的止痛藥較少，即使出現排斥反應，也比較不會感到挫折。為什麼擁有特定基因的人才有？因為人生本來就不公平。

早期的同儕互動，決定人們認為自己在社會上扮演什麼角色。有益的社交經驗，像是小學、國中、高中、大學和法學院都當上學生會會長，能調高原本對第二顆棉花糖的期望度；一次幸運的當選經驗，就能改變一個人的社會發展方向。

我們對學生會會長更常笑容以對，也更加注意他們，讓這世上像超級經紀人斯坦伯格這樣的人，更容易把「人」和「好事」聯想在一起。成為善於交際的同儕團體的一員，能讓富者更富，這就像加入菁英游泳隊一樣，成員透過互動，彼此之間快速發展出適應性與能力；轉學生透過理解肢體語言的微妙意涵與同儕互動，最後成功融入團體。這份與他人相處的自在，讓他們更容易進入不熟悉的情況，盡早掌握現狀並採取行動，促使未來朝向對自己有利的方向發展，讓自己的行為工具包更加豐富。

運氣怎麼溜走的？

每段故事都有三個面向，他的、她的和事實，我們很難真正客觀地去討論。一九七○年代末期，研究人員羅伯特．伊萊克(Robert E. Kleck)和安傑羅．斯淳塔(Angelo Strenta)想要檢視，身體病況對平日社交互動有何影響。

他們讓受試者隨機扮演臉部有疤、癲癇或過敏病患，但事實上，這些人都沒有這些病痛。扮演臉部有疤的人，研究人員在他們臉上，塗上恐怖電影才會用到的特殊化妝品；乾掉以後看起來，就像是永久性的明顯疤痕。

研究人員讓這些受試者，從鏡中看到自己毀容的臉，然後在他們出去與人互動之前，先幫他們塗上一種特別的乳液，以防止化妝剝落。接著他們被告知，不要與人談論他們假扮的病症，因為研究人員想了解，這些遭汙名化的病況，是否會影響不相關的談話內容。最後，受試者進入一間放了兩張椅子的房間，與另一名沒有病症的學生，自由交談六分鐘。

兩人愉快交談之後便分別帶開，回答一份關於對方的問卷，要他們比較，和臉上沒有疤的人交談有何差別：對方講了多少話或有多少眼神接觸？她看起來緊不緊張或態度傲慢？他看起來喜不喜歡他們？

「這是我唯一做過受試者反應一致的研究，」克雷克說，他對於這三十多年前做的研究，記憶還很深刻。「他們異口同聲：『我的天哪！這對他真是的很大的衝擊。』」受試者提出許多負面副作用，都是平常他們臉上沒疤、沒有癲癇和過敏時，不曾經歷的感受。

然後克雷克給他們看錄影。「我們說：『嘿，我們錄下了對方聊天時的影像。我們沒有事先告訴你們，是因為怕你們會不自在，但我想把影片放給你看，指出他們看到你臉上的疤時，有哪些行為。』」於是受試者看了只拍攝對方的錄影帶，並請他們指出任何不尋常的互動，包括某個姿勢、餘光、奇怪的聲音變化，或令人感到不舒服、同情又或是關心的眼神。

「我們開始播放影片，受試者幾乎立刻叫暫停。『你看到他剛剛改變坐姿嗎？他很緊張。』繼續播放，砰！又按暫停鍵。『他盯著我看。他害怕如果把目光轉開，我會注意到他不想看我的疤』再繼續播放，砰！『他又撇開目光了，他再也受不了看著我的臉了。』」

我能夠理解這種感受，正如我聽到環球小姐顧問馮斯柏林的建議：「千萬不要讓人看到你的膝蓋。我希望你再減五公斤。我認為你減五公斤後會更快樂。如果你能再瘦個七、八公斤，那就更好了。」

這項研究也像多數縝密的心理學研究一樣，是建立在一堆謊言上面。臉上化了傷疤妝的受試者，完全不知道研究人員對他們謊稱乳液的功效；這乳液的功效並非保持不脫妝：而是卸妝。整個對話過程，受試者的臉上根本就光滑無暇、毫無傷疤。

「有些訪談長達四十五分鐘，」克雷克回憶道，「但受試者卻能鉅細靡遺地描述對方的行為，是如何受到他們臉上，根本不存在的傷疤影響。」

書籍介紹

本文摘錄自《七的好運法則：別等運氣從天而降，任何人都能自己創造增加好事發生的機會》，天下雜誌出版

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作者：卡拉・史塔爾（Karla Starr）

譯者：劉復苓

人生看似沒什麼道理，但運氣其實有跡可循。

認識大腦偏好熟悉、喜歡捷徑的運作方式來調整行為，

就能大大提高成功機會，成為與好運相連的人。

同樣表現無懈可擊，為什麼最後出場的反而走運得第一？

顏值高就占便宜？出生運動世家就特別容易入選球隊？

人生難道真像樂透，充滿偏見、喜好難測，有人就是特別受眷顧？

世界或許不公平，但是運氣卻有可努力的路徑！

本書作者遭遇人生中無數意外打擊後，促使她研究到底該怎麼做，才能與好運產生連結？她發現大腦運作藏有既定模式，例如喜歡已知資訊、講求速效、會自動迴避錯誤等，善用這些特性，就容易在競賽中表現好、贏得好感，開啟好運的第一步。

作者歸納出七的好運法則，當你理解哪些是可控與無法控制的部分，便能將注意力集中在自己能改變的事情上，增加成功的機會。即使遭遇各種意外，也能扭轉劣勢，讓運氣站在你這邊。

學歷普普、沒有相關背景也能通過面試？記得投其所好，表達出你可靠、值得信賴又安全的特質。你與誰相提並論會更有利，就多談你與他們的相似之處。

沒有顯赫背景或富爸爸，還能脫穎而出的方法是….找到自己擅長，學得比人快的領域，累積自信營造成功氣場。

希望投稿一次過關，先為自己取個比較容易發音的筆名。因為大腦喜歡容易理解的事。

不擅於交際，如何成為客戶的優先選擇？至少露個面，「重複曝光」效果強大，因為大腦傾向從已知的資訊中抉擇，經常巧遇就容易贏得信任。

從今天起，不用擔心行星逆行，流年不利，

學會掌握人生可控因素，讓事情按照你所想要的方向前進。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航