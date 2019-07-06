【圖輯】爲富人們採冬蟲夏草的回族人，卻治不了自己的貧窮病

對於來自甘肅省偏鄉的回族穆斯林馬君曉來說，每天爬上陡峭危險的山坡尋找一種菌類，對維持他的家計相當重要。每年春季，馬君曉就從老家開車走六百多公里的路，到一旁的青海省山區。

他加入了一支大約80人組成的雇傭工團，替當地公司尋找難能可貴的菌類，就是普遍被認為具有藥性的「冬蟲夏草」。

不過，中國最大產區的青海，冬蟲夏草的數量不斷減少，馬君曉的採集量和收入每一季都在下降，目前大概每季只能賺到7000至8000元人民幣。

馬君曉｜Photo Credit: Reuters/達志影像

而造成產量下降的原因之一，就是氣溫升高、冰川消退，使得冬蟲夏草的菌種生長不易，最適合生長的溫度是攝氏五度左右，而且是寒冷卻未結凍的土壤中。這種菌會寄生在毛毛蟲身上，於冬季時吸取養分，待寄生宿主死亡後就形成「冬蟲」，隔年春天菌絲會開始生長，於夏季時破土而出，即是「夏草」。

「冰川沒了，冬蟲夏草也沒了。」49歲的馬君曉，過去14年來都在青海從事這個行業。

中國媒體報導，當地氣溫上升幅度超過全球平均的三倍之多，導致青藏高原的冰川面積在過去50減少了約15％。

Photo Credit: Reuters/達志影像

過去這十年市場對冬蟲夏草的需求急遽上升，尤其是中國的新興中產階級，儘管沒有足夠的科學證據，但他們卻認為冬蟲夏草能治療陽痿、腎臟病等問題。

冬蟲夏草的採集，已成為當地重要的收入來源，為貧困的居民提供季節性的工作。在2010年的高峰期，冬蟲夏草每公斤價格超過10萬美元，吸引馬君曉這樣的牧民們湧入山區。

採集冬蟲夏草的工人們住的工寮｜Photo Credit: Reuters/達志影像

但由於冬蟲夏草越來越難找，今（2019）年馬君曉要爬到海拔4500公尺的山上才能找到冬蟲夏草。「我有兩個兒子，他們在遙遠的江蘇開一間麵館，幾乎所有冬蟲夏草的收入都是要幫忙他們兄弟倆開店。」

長期觀察青藏高原天氣數據的科學家沈永平說，變暖導致土壤保水能力下降，草原面積減小，永凍土層、地下水位也會受影響，這都會造成冬蟲夏草的產量不穩。

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青海省官方的統計數據，2018年冬蟲夏草的產量，比起前一年的4萬3500公斤下滑到4萬1200公斤，下降幅度約是5.2％。

儘管中國經濟成長趨緩，但深圳的冬蟲夏草交易市場，品質較好的零售價每盎司可以賣到2016美元，比黃金價格每盎司1415美元還要高（2019年7月5日數據）。

遠從廣東到青海批貨的生意人馬景光說，每年產量不穩定，而且今年的銷路比較差。雖然有風險，但他卻從冬蟲夏草的交易中，賺取龐大的利潤，連帶員工也受惠。

即使是馬景光在青海的隨行司機，也有一台自己的奧迪。但那些幫忙採冬蟲夏草的當地雇工呢？

採集用的器具｜Photo Credit: Reuters/達志影像

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