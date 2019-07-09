從燃煤與核電逐漸被取代的能源趨勢，思考台灣風電未來

文：劉彥甫（University of Vienna & Ghent University Global Studies MA / 國立中央大學歷史學碩士、專欄作家）

本文為東吳大學政治學系、台灣歐洲聯盟研究協會與青平台基金會於5／25共同舉辦「談談歐洲x作伙思索台灣_離岸風電如何打底永續台灣?」之延伸。

據環保署近年公布報告，一級致癌物砷的排放量在2016年達到達歷史新高，高達七成來自燃煤發電廠所製造的砷，不僅將導致罹患皮膚癌、肝癌、膀胱癌和肺癌的風險大增，也可能影響台灣孩童智能發展，與傷害孕婦胎兒等問題。如果過度依賴燃煤與燃氣，促使空汙威脅國人生理，那在國家發展與身體都不能割捨的情形下，是否有其他能源替代方案，甚至能帶動產業發展，就值得國人審慎思考。

從全球能源轉型路徑圖了解未來的卅年，全球在2050年的電力結構，就是台灣能參酌的指標之一。下圖一的全球發電量與總裝置容量都清楚顯示，燃氣燃煤與核電的能源使用，會逐漸被包含風力發電與太陽光電所取代，而能源政策應該從產業與就業的角度一同盤整的思考，目前也在美國民主黨總統初選中發酵。

Photo Credit: 台灣歐洲聯盟研究協會

美國民主黨總統參選人主打再生能源

主打大學學雜費全免、婦女有墮胎權以及大興再生能源，長年擔任馬薩諸塞州聯邦參議員的華倫（Elizabeth Warren），自參選之後備受矚目、聲勢逐漸開漲，不僅在最新民調首次超越左派巨人桑德斯（Bernie Sanders），緊咬在前副總統拜登（Joe Biden）後方的華倫，宣布在公共土地上擴大再生能源發展計劃，同時暫停新的化石燃料（煤炭、石油和天然氣等天然資源）開發。

華倫除了批評川普優先在公共土地和水域，開發化石燃料資源的施政風格，華倫也宣示在擔任總統的首日，將簽署一份行政命令，全面暫停包括在海上和公共土地上的化石燃料鑽探，期許將公共土地和近海水域的太陽能、風能和地熱發電量，從目前的11GW增加10倍。

儘管她將面臨能源開發商與土地所有者或環保團體拉扯的風險，華倫期許在各州和社區分享再生能源發展的特許權與使用費，同時促進經濟與產業發展。這不僅可以使美國擺脫化石燃料的依賴與補償金，還可以使在地公民和地方政府，加速適應社區附近的再生能源發展。如果華倫在未來代表民主黨出線挑戰現任總統獲勝，預期將翻轉美國甚至是全球的未來。

Photo Credit: United States Senate @ public domain 圖二：聲勢鵲起重視再生能源的Elizabeth Warren

反觀台灣即將到來的總統選舉，在爭取代表在野黨的眾多候選人中，目前除了沒有擘劃清晰的能源政見，過去總統大選辯論也無任何聚焦在能源的火花（唯有去年的公投案成為全國大選焦點），政見主打風力發電的地方首長甚至大幅度敗選。

有趣的是，如果按照執政黨的「2025非核家園」目標，帶動自主綠能產業發展，全面推動包括節能、創能、儲能及智慧系統整合等措施，及促進綠色就業與全民共同朝非核家園邁進，並在擴大再生能源發展之餘，讓再生能源的發電占比，在2025年可達發電總量的20%。

就算台灣在可見的未來如期達標，大略也與天然氣、礦業的出口國烏茲別克（Uzbekistan）同級別，不僅落後歐盟諸國，也將落於印尼（Indonesia 2025達到26%）、多明尼加（Dominican Republic 2025年達到25%）、模里西斯（Mauritius 2025年達到25%）、布吉納法索（Burkina Faso 2025年達到50%）以及剛果等國的預設目標（Congo 2025年達到85%）。

此外，台大地質系教授陳文山屢次警告，台灣的核電廠多數位於斷層上，核一、核二廠中間有山腳斷層，核三廠下方有恆春斷層，核電廠的原始耐震設計不宜延役，宜尋找替代能源。所以替代核電在台灣電力結構占比8%（2017統計）的缺口，並在盡可能減少燃煤的情形下，台灣能選擇的方案並不多，民眾的思考的角度與視野，很自然的望向與國際趨勢發展一致的再生能源上。

Photo Credit: 台灣歐洲聯盟研究協會

歐洲風力發電的案例與展望

瑞典少女雷塔桑柏格（Greta Thunberg）為氣候變遷的週五罷課行動，不僅捲動所有歐洲的各級院校呼應，桑柏格已宣布休學全力投入氣候變遷運動，即將帶給歐洲政局更大的震盪。

除了德國綠黨支持率已超越社會民主黨位居第二大黨，從歐洲議會選舉看來，歐洲對綠黨的支持率快速攀升達到歷史新高，已從民意回應桑柏格的運動主張。若從歐洲各國各種來源研究報告也能發現，社會大眾對風力發電的支持率一直保持在八成左右，顯現各國都寄望減少碳排放、減緩氣候變遷帶來的影響。

截至2017年底，歐盟風電裝機容量總計電力，足以供應歐盟電力消耗的11.6％。歐洲風能協會（現稱WindEurope）估計，至2020年，歐洲的風力發電容量，將提供歐盟14-17％的電力，每年減少3.33億噸二氧化碳，為歐洲節省280億歐元的燃料成本。透過歐盟各國風力發電最大輸出量占電力結構比（下圖四），我們可以發現歐洲正全面且平均地開展風力發電，像是羅馬尼亞與立陶宛風力發電占該國能源結構比，就已超越台灣。不過，歐洲也曾遭遇能源危機後成功轉型，或許部分案例就值得台灣參考。

Photo Credit: 台灣歐洲聯盟研究協會

以英國的案例來看，由於英國離岸風電的發展為歐洲翹楚，因其具有狹長的海岸線1.1萬公里，年平均風速高，造就離岸風電發展的優勢。作為全球離岸風電最大市場的英國，在發展離岸風電的過程並非一帆風順，因離岸風電開發對生態、航線與漁業等關係者造成影響。為使計畫順利推展，英國政府加速政策與法規鬆綁、電力市場興革、資訊公開交流管道、漁業共存共榮機制等一連續性之作為，再設立專以綠色項目投資為主的綠色投資銀行，及實行英國擔保計劃等做為風電產業投資之領頭羊，提供實質協助以吸引民間資金投入，當地發展海事工程技術公司一同承攬及製造，遂造就英國風電市場未來，將位居歐洲第一。

而法國政府規劃再生能源至2030年時，將占法國總體能源結構的40%，假如法國政府持續積極促進離岸風電發展，未來累積總容量將會超越德國，成為全歐洲第二名。根據WindEurope估計，目前法國風力發電從業人員超過17000人，並以平均每年約1000至1500個工作機會增加，輔以法國風力發電製造業的良好基礎，例如風機製造商（GE Renewable Energy、Vestas、Enercon、Senvion）等電纜、電力設備、水下基礎公司，法國風電的增速備受國際矚目。

此外，法國擁有完整的風電教育儲備人才，並涵蓋全部的風力發電項目，以及眾多的人才訓練機構，除了學士後課程進修（等於會有很多跨領域人才），全部的風力發電專業人才認證有近300種，認證機構約有100家；法國大學提供超過70個風力發電相關課程，並和產業界密切合作，共同開設碩士課程。筆者相信，關心台灣能源轉型的讀者，肯定覺得英國與法國現有的優勢，台灣其實也都具備了。

有鑒於此，東吳大學政治系、青平台與台灣歐洲聯盟研究協會日前，共同舉辦了「談談歐洲x作伙思索台灣_離岸風電如何打底永續台灣?」座談，會中邀請Ørsted台灣沃旭能源政府政策事務協理林致真、財經作家及網紅胡采蘋、綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰、知名導演陳文彬，一同分享各自的觀察，到底面積略大於台灣，人均所得與台灣相差無幾的丹麥，為何兩國的能源進口率竟有著天壤之別的差距？台灣離岸風電的產業內涵到底該如何思考？

曾經走過石油危機的丹麥，經歷過連車都買不起、失業率超過10%、近98%高度仰賴能源進口的過往，但透過歷年的離岸風電投資，除了就業機會的增加與能源產業轉型之外，以丹麥沃旭Ørsted公司為代表，自2006年開始，以風力逐步取代燃煤使用量，約在2023年後，公司內部的燃煤使用將可以趨近於零，同時綠電與綠色供暖的占比將達95%，並大幅降低二氧化碳排放。

林致真指出，台灣為什麼需要離岸風電?因為台灣98%的能源供給是依賴國外進口，能源自主性相當低；台灣和其他國家沒有電網互聯；台灣陸地面積三分之二都是山脈與森林，陸上風電、太陽能及水力發電的發展空間非常有限。不過，

台灣海峽有豐富的天然風力資源，選定的風場擁有每秒9-11公尺的強勁風速、水深較淺、且距離海岸不會太遠，所以台灣除了挾帶天然的優勢，也能蛻變為減少碳排放量的大國、逐步改善空氣品質，為世界盡一分心力。

隨著科技的進步，未來彰化的離岸風力發電機組，已距離彰化岸邊約35公里，相當於台灣與澎湖的距離，所以離岸風力發電對於海岸的產業與景觀的衝擊將大幅下降。另外，我們可以看到OECD國家對於再生能源的關注與展望，將落實在政策上支持離岸風力發電的市場投資與安裝，台灣的產業未來在國際貿易上，也將遵循供應鏈使用再生能源，已維持台灣的產業與國際貿易競爭力。

與談者胡采蘋則從財經的角度切入再生能源，她提到，根據2018年全球能源產業報告，核能投資約160億美元，但再生能源投資已經約有2800億美元（包含1600億美元的太陽能和1000億美元的風力發電），畢竟再生能源是未來的產業，而且股神巴菲特的波克夏投資公司，過去廿年累計投資約250億美元、比爾蓋茲也投資電池，阿里巴巴股東孫正義也投資太陽能電廠和風場、所以全球的資金往再生能源投資是一個趨勢。

此外，Google也開始投資綠能發電，並要求廠商的供應鏈配合使用再生能源，包含非洲大陸最大的陸地風電廠。不過，公民也必須思考，當資本市場大幅湧進再生能源投資，不只產業捲動的能量很大，再生能源發電的成本也開始大幅降低，但核能發電不停上升，因為世界各國對核電廠安全係數的要求越來越高。

胡采蘋說，根據研究機構4C Offshore調查，全球前廿名的風場有16個在台灣，所以台灣的離岸風電優勢就是強大的風場與製造業基礎支撐，未來台灣製造業將撐起台灣的風電供應鏈。如果世界各國的再生能源發電占比目標不停的調升，台灣要作為一個新時代的先進國家，不能再用傳統的能源思維思考，再生能源已經是戰略能源，能避免石油被壟斷的情況發生。

Photo Credit: 台灣歐洲聯盟研究協會

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰分享，按照目前政府能源轉型政策的整體目標，核電與燃煤發電的比例將逐步下降，並使用再生能源與燃氣或儲能發電取代。未來要求再生能源的供給，將在可預測與可因應性提升，拉抬再生能源的可靠性，同時讓社會大眾與購買綠電的企業大戶，以及地方政府、能源管理公司與台電，一同來扮演能源轉型的新角色與新任務，與能源局共同承擔能源發電配比的改變。

對此，知名導演陳文彬從2016年四月的一通電話說起，丹麥能源公司電話那端響起的台灣未來風電合作提案，一度被彰化縣政府認為是「詐騙集團」，因為彰化連一家大賣場都沒有。不過，陳文彬在擔任彰化縣文化局長之後，曾經投入立委選舉，而選區就是彰化離岸風電的所在地，當地是以漁業與觀光業的老化社區，所以居民一開始對風電其實是一無所知，地方錯誤的謠言滿天飛。

陳文彬說，要和地方居民討論風電是要有訣竅的，像是彰化縣的肺癌比例是全國第一，很多燃煤發電的落塵都位於彰化，所以從健康的角度切入使用風力發電替代，在地居民就能理解再生能源替代傳統能源的重要性。陳文彬相信，轉譯風力發電重要性的工作，應由各地方政府一同努力，當人民接受與理解再生能源，台灣大幅使用再生能源的未來將指日可待。

Photo Credit: 台灣歐洲聯盟研究協會

文末，按世界風能協會2018年的統計，美國、德國、英國、法國、印度、巴西等國都會大幅投入離岸風電開發，尤其拉丁美洲與非洲等地區的風電發展後勢看漲。在關注台灣風電從能源、公衛與產業的綜合角度思考之後，今年底日本即將開放風電的競標，也意味著日本韓國甚至是整個東協，未來都是整個再生能源開發的競爭場域，台灣將扮演協作還是領導的角色，進而帶動產業升級與邦交友誼，相信會是台灣此刻更重要的課題，徹底擺脫依賴核能的框架侷限。

本文經台灣歐洲聯盟研究協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航