【影音】柯文哲見國台辦劉結一創首例開直播，被中斷前講了什麼？

雙城論壇最後一天，台北市長柯文哲今（5）日下午約5點半，與國台辦主任劉結一在上海見面，柯文哲也在臉書直播會面過程，本來希望能全程直播但後來兩度遭到中斷，但還是創下台灣政治人物訪中的紀錄。劉結一表示「兩岸是一家人」，並期盼未來交流越來越多，柯文哲則回應，交流雖然不一定能解決問題，但能增加信任，雙方都未提及「一國兩制」等敏感字詞。

開直播創首例，10分鐘就遭擋

柯文哲與國台辦主任劉結一會面時透過臉書線上直播，台北市政府副發言人柯昱安表示，因為沒什麼不能公開的話題，有幕僚提議直播，不過直播第一次10分鐘就遭到中斷，後來又重新再開一次，也大約維持10分鐘就結束。

《聯合報》報導，柯昱安表示，2017年「柯張會」時，曾有議員在閉門會議時偷開手機直播，基於柯市長「公開透明」的原則，也沒聊什麼沒有無法對外公開的事情，所以有幕僚建議乾脆全程公開直播。

不過開始直播後，鏡頭位置較遠，聲音也並不清楚，《中央社》報導，直播約10分鐘就被擋，有官員直接到鏡頭前說「不要錄了好不好」，柯昱安小聲回「已經講好了」，該官員後來又折回鏡頭前說「不要錄像，拍照就可以了」，並用手掌將鏡頭遮住，並不斷追問「跟誰講好的」，隨後直播就中斷。

《聯合報》報導，據了解，北市府的對口單位一直是上海市台辦，對方也同意可以全程直播，原本現場拍攝得好好的，但基於求好心切換了較近的位子，不料卻被國台辦看到正在拍攝，因此來阻止，儘管表達上海市台辦有答應，但顯然國台辦並不知情，因此後來就停止直播。

有直播的20分鐘裡講了什麼？

會面時，劉結一提到，現在兩岸交流領域越來越寬，去年兩岸貿易額2216億美元，往來500多萬人次均創歷史新高，體現出「兩岸是一家人，親望親好，守望相助」、「一家人要幫一家人」的感情，並強調兩岸交流大勢是擋不住的，因為這反映出兩岸同胞的根本利益跟共同利益，並推近兩岸關係持續走近、走實、走好。



劉結一也說，很高興看到共同努力下，兩岸繼續沿此方向邁進，中國也會繼續秉持為為廣大同胞辦實事，辦好事，像服務中國百姓一樣，造福台灣同胞，推進兩岸之間交流合作融合發展，為兩岸台胞創造更多更好機遇，分享民族復興偉大榮光，分享民族復興的榮譽感。

《ETtoday》報導，值得注意的是，雖劉結一談話內容，未提政治意味較濃厚的九二共識、一國兩制等詞彙，但他仍提到，今年1月2日習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上發表的重要講話，為兩岸關係發展指明方向。

柯文哲則的發言顯得十分謹慎，他說自己的態度是這樣，「也許政治上有隔閡，不過交流總是好的，交流就有善意、有善意就可促進交流，所以才會講『五個互相』」（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解），並強調有交流，就算沒真正解決問題，也增加彼此信任，但並未提及「兩岸一家親」。

柯文哲表示，「現階段我的想法還是從沒有爭議的部分開始做起」，並感謝「你們對台商的照顧」，他們在這個地方討生活也不容易。柯笑說，他去昆山看媽祖廟，笑他們「廟蓋那麼大，好像你們在這賺不少錢」，結果台商每個都笑得很開心。

劉結一也提到說，他看過柯市長寫的《光榮城市》這本書，書中寫到，柯團隊的使命是替市民服務、替城市創新 ，「這和我們為人民服務的理念相一致」，並說雙城論壇也是這樣的理念，雙城論壇這些年取得的成就越來越多，兩岸交流越來越密切，對大家帶來的好處越來越多。

《中央社》報導，劉結一昨天在天津表示，已和前中國國民黨主席洪秀柱等人達成推進統一共識，會談前本來有媒體詢問柯文哲，是否擔心劉結一將在「柯劉會」中談統一與「一國兩制」議題。

柯文哲表示，自己這幾年和中國來往的經驗，中國還是非常嚴謹的，「他們看什麼人講什麼話」，他自己立場相當清楚，中國方面的做法相當嚴謹，不會冒失的。

後來雙方會面時雖未提到一國兩制，不過劉結一對於兩岸促進關係仍抱持積極態度，多次提及兩岸一家人等用語。

柯文哲在3日就於臉書發布影片，表示兩岸間目前已無正式溝通管道，因此希望能藉由雙城論壇的機會，向對岸表達台灣民眾目前比較關心的議題，讓對方多了解台灣民眾的想法跟需求，相信有助於化解目前的僵局。

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核稿編輯：羊正鈺



