《精英必修的人文課》：發達時儒家，落拓變道家——古代士人心中的損益兩端

文：一条課堂

為學日益，為道日損——翩然世間的道家風格

說到老莊，大家就會想這是道家。道家和儒家是不同的，但是它們相反相成，在整個中國的歷史和文化中，儒和道又是互不可缺的，我們聽過「儒道互補」的說法，幾乎每一位古代士人的心中，都一邊藏著儒家，一邊藏著道家。當他發達的時候是儒家，當他落拓的時候就變成道家，例如白居易就是其中的典型。

那麼，道家究竟有怎樣的風格和面貌？與儒家相比，它又有什麼樣的特點？

我們不妨從德國大哲學家黑格爾的眼中來看。黑格爾是極博學的人，不僅講玄而又玄的思辨哲學，還講哲學史；不僅講西方哲學，還講東方哲學，甚至講到中國。他讀了《論語》和《老子》兩部書，認定前者只是一些道德教誡，後者則含有哲學。他還說過一句很不厚道的話：「想保有孔子在西方世界中東方大思想家的名聲，最好不要出譯本。」當然，我們並不是認同黑格爾，孔子對中國人的社會生活、倫理觀念乃至歷史有著莫大的影響，孔子是中國文化的最大代表。不過，黑格爾的觀察有其銳利之處，如果從更寬廣的視野來看，《老子》更富思辨性和精神性，或許給世界更多普遍意義上的啟示。事實上，《老子》很可能是被譯為外文次數最多的一部中國傳統典籍，遠遠多於《論語》。

看自家的寶藏，不能只聽洋人的，我們客觀的觀察一下道家和儒家的差異，看出道家的特點究竟何在。

道家重的是個人獨善，儒家則入世兼濟

說到道家，我們想到的具體人物是老子和莊子，講到儒家則是孔子和孟子。老莊和孔孟有一個很大的不同：孔孟的生平事蹟，我們大致可以編出年表來，他們先做了什麼事，後來又做了什麼。例如孔子先教書，後來在魯國做了幾年官，不得志，於是周遊列國，推行自己的主張，可還是很不成功，最後回家繼續教育學生，編訂了數部古代典籍。

然而，老莊的事蹟卻無法編成年表，司馬遷的《史記》最早為他們作傳，都只記錄了個別事件。例如莊子，就記載了楚國大臣去請他到楚國做官，莊子不肯，說願意像在泥中撲騰的烏龜那樣苟活於世間就好。老子呢？只記載了孔子見老子問禮的事，老子關於禮儀方面什麼也沒說，只是答非所問的勸孔子去掉身上的驕氣和欲望，要深藏若虛。

儒家和道家之間的差別，其實就是儒道兩家對於入世與出世的基本態度表現不同。儒家要入世，就會有許多事蹟留存世上；道家要出世，不以世俗事務為意，自然是神龍見首不見尾。

可是要說起來，其實在先秦諸子裡，老子的官算是做得最大的。他是「周守藏室之史」，是當時東周王室負責圖書檔案文獻的總管。大家知道，古代識字的人很少，識字且能掌握文獻資料，就能擁有古今豐富的經驗和智慧。老子這個職位是很重要的，相比孔子到了五十歲才在魯國做諸侯之官，老子可算是「中央高官」。可是，老子雖然做了官，《史記》裡記載他「居周久之，見周之衰，乃遂去」，看周王室不行了，就離開了。

孔子則是「知其不可而為之」，天下的局勢越糟糕，就越是要挺身而出。這就是儒與道兩家的不同，道家更注重出世的個人獨善，而不是儒家式的入世兼濟精神。

換個簡捷的說法，儒家是進取，做加法的；道家是退讓，做減法的。《老子》裡有「為學日益，為道日損」的語句，做學問講究積累，強調「益」，也就是增加；而求道、行道則相反，強調的是「損」，也就是減損。

儒家對封建的演繹影響至今

與出世獨善和入世兼濟相關，道家和儒家之間還有一個顯著的對比，那就是儒家注重群體關係，道家注重個體本身。

儒家關注群體不是憑空而來的，因為其所依據的就是西周初年以來的政治社會制度。周摧毀殷商的統治後，實施封建，也就是分封建國，將以周王室同宗同姓為主體的諸侯分置到各地。政治權利結構的高低與血緣尊卑親疏便形成疊合關係，正所謂家國一體。

孔子有一次談到他的政治主張：「君君臣臣，父父子子。」國君像國君，臣子像臣子，政治關係中君臣要盡到各自的職責；父親像父親，兒子像兒子，家族關係中父子要扮演好各自的角色。顯然，孔子是將國與家一起考慮。在這樣的視野中，個人是重重疊疊關係網絡中的一點，例如他是某人的兒子、某人的父親、某人的兄弟、某人的丈夫、某人的上級、某人的下屬等，他的身分就是由這些重重關係定位的。這種從西周初年的封建開始，經過儒家演繹昇華的群體性觀念，籠罩中國數千年，直到今天仍有很大的影響。

老莊並非一家，是後人配對

而老莊的觀點則與此相反。前面說到老子見東周衰微，就離開了；莊子不願去楚國為官，只願在河邊釣魚，圖個輕鬆快活。那麼，道家關心的是什麼？是個人內心的修養，平和安寧，不為外界所擾。例如《莊子》寫到靜坐養神，主張「身如槁木，心如死灰」，內心淡漠平順，外形呆若木雞。這時，人的狀態是鬆弛的，而非緊張的；是平靜的，而非激越的。一句話，這是修養心神。

除了心神，莊子對身體的琢磨也到了一定境界，他說：「真人之息以踵，眾人之息以喉。」一般人是用喉嚨呼吸的，而修行得道的人則是用腳後跟呼吸。人怎麼會用腳後跟呼吸？可能是練氣功將氣門練到腳後跟了吧。總之，從莊子來看，道家非常注重個人的身心修養。

老莊作為道家，與儒家自然有頗大差別。那麼，同為道家的老子和莊子，就完全一致嗎？當然不是。

首先，將老莊歸入道家，並不是他們的自覺自願，而是後人的「拉郎配」（按：後人自行搭配湊一起）。春秋戰國時代的思想狀況，如今常說是百家爭鳴。但其實「百家」這個說法，就是雙重謊言：一是當時並沒有那麼多思想流派，二是先秦時代根本就不存在稱某個思想流派為「家」的概念。當時記述各種思想，乃至思想家互相批判的時候，都是直呼其名，或稱某某子，例如老聃如何，莊周如何。

「家」是漢代司馬談對此前的思想做梳理和概括時提出的。而且如果讀《史記》裡記載的司馬談原話，他的所謂道家或「道德家」中包含了哪幾位思想家，其實並未明言。到了更晚的班固，他在《漢書》中明確將老子和莊子的書歸攏在一處，列在「道家」名目下，老莊兩位才正式坐在同一個屋簷下。

所以，如果有人對地下的這兩位說他們是所謂道家，他們一定感到莫名其妙，瞠目不知所對。既然在先秦時代，老莊並無自覺的學派歸屬，而是各說各話，那麼他們之間的思想不盡一致，就不難想見了。

老、莊兩人的行事風格大不同

其次，老莊二人留給後世的精神形象也不相同。這是因為《老子》和《莊子》兩部書導致的。了解一位思想家，最重要的途徑當然是透過他的著作。《老子》五千言，按照《史記》記述，是老子看出天下大亂，不可救治，於是離開，行至函谷關時，被守關人攔住，逼著將他的智慧留下才寫出來的。現如今最流行的《老子》版本是八十一章，經過三國時王弼的注釋。《老子》裡全是格言警句，「道可道，非常道」、「信言不美，美言不信」等，都是智慧的結晶。但是，卻看不到老子的身影。

《莊子》則不同，根據司馬遷的記述，當時他看到的文字有十餘萬字。漢代最豐富的《莊子》版本有五十二篇，而我們今天看到的《莊子》，其實是晉代郭象重編和注釋的文本，分稱內篇七篇、外篇十五篇和雜篇十一篇，共三部分、三十三篇，大約七、八萬字。

我們看到的這個版本，雖然比司馬遷看到的少很多，但也夠豐富了。書中除了莊子的思想言談，也記錄了他的言行和故事，今人所了解的莊子事蹟，都從書來。例如，莊子辭楚國為官的邀請一事，是《史記》中記載唯一關於莊子的生平事蹟，在《莊子》的《秋水》和《列禦寇》裡都可以找到類似的段落。正是因為這兩部書的差別，使得老子和莊子留給我們的風神就很不同：老子是一位純然的智者，而莊子則情智兼備。透過《莊子》裡的故事，我們可以看到莊子的喜怒哀樂。

而老莊兩人的思想，也有不同的側重。

以上向大家介紹了道家不同於儒家的幾個特點：例如道家更具超越中國歷史文化的思辨和啟示，偏向出世的政治和社會姿態，更關注個體的身心修養等。總之，在風格上，相比儒家的積極進取，道家呈現出謙退的傾向。也大略提到同為道家的經典名著《老子》和《莊子》兩部書的不同之處，以及因此塑造出的老莊不同的精神形象。在這個基礎上，後面幾章分別來談老子和莊子。

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書籍介紹

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Photo Credit: 任性出版

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核稿編輯：丁肇九