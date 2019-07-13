《精英必修的人文課》：造反農民陳勝憑什麼列入「世家」，司馬遷腦子進水嗎？

文：一条課堂

王侯將相，寧有種乎——世家內外的血統論

王侯將相，寧有種乎！

如果要選《史記》裡底層民眾最熟悉的名言，這句反問句，毫無疑問，當是首選。

這是因為半個世紀以來，無論歷史風雲如何變幻，大陸的中小學國文課本裡，出自《史記．陳涉世家》的這一段，一直是必選的教材。

曠野，暴雨，大澤鄉。一群被秦王朝徵去外地戍守的苦力，因道路不通，被困在這裡。估計是無法按時趕到目的地了。而照秦朝的法律，不能按時趕到，就得死。陳勝和吳廣，這兩位河南老鄉，就盤算著，逃也是死，造反也是死，不如打個恢復楚國的旗號，造反吧。

陳勝腦子好，會說話，就由他給各位窮兄弟們分析形勢，洗腦去。他說了不少，其中最打動人心的，就是這句「王侯將相，寧有種乎」——有種、沒種，不是現代話好漢、孬種的意思，而是指是否天生就是貴族胚子。

順便說一下，古人的名字中，名和字是兩回事，按禮貌，叫人不能直呼其名，應當稱字，所以司馬遷取的篇名裡，用的是陳勝的字，稱之為陳涉。

無家可宅的人，憑什麼列入世家？

不過從古到今，對於司馬遷為農民出身的陳勝寫傳記，並將之列入《史記》中專門記錄世家大族功業的三十世家，爭議不斷。

最激進的說：司馬遷，你是不是腦子進水了，怎麼可以表彰叛亂不成的逃犯呢！像唐代大史學家劉知幾，就對「起自群盜」也就是從強盜窩裡出來的陳勝，竟能在《史記》的「世家」裡占一席之地，很不以為然。認為像陳勝那樣，是典型的「無世可傳」、「無家可宅」，意思是那人既沒有世系可以傳承下來，也沒有家可以待著，憑什麼可以進世家？無家可宅的這個「宅」字，用得最有意思，也最傳神，因為它和現在我們常說的宅男的宅，是同一個字，也是同樣的意思。

中庸一點的，說司馬遷先生，你可以寫陳勝，但把這麼個沒有背景的農民，和家世顯赫的世家大族放在同一層次上，是不是欠考慮啊。像唐代給《史記》作注，寫了《史記索隱》的司馬貞，就隔空建議他的本家前輩：應該把《陳涉世家》降格為列傳。

到了我們這一代，最熟悉的評價，則是司馬遷同志和革命群眾心連心，兩千年前就把農民起義領袖寫進了正史，這是多麼令人振奮的事啊。

其實我們都沒弄懂司馬遷的真實本意

其實，無論是批評還是表揚，上面的那些說法，都沒有完全弄懂司馬遷的真實本意。

司馬遷寫陳勝，並把他列入介乎「本紀」和「列傳」之間的「世家」，這其實是有周密考慮的。

一般人看《史記》的世家，最容易看懂的，是官宦世家，是大戶人家，是不變的血統。而《陳涉世家》寫陳勝，寫陳勝的搭檔吳廣，還寫了跟陳勝、吳廣同時的一幫綠林好漢，想告訴你的，其實是貴族他爺爺，或者爺爺的爺爺，還有爺爺的爺爺的老朋友們，原本也是送外賣的。套用時髦的學術說法，就是社會雖然是分層的，但社會成員的層次，是可以向上流動的。

當然，流動以後會出現怎樣的情形，《陳涉世家》裡也寫到了。這故事放在世家這一體裁裡，別有一種隱喻的味道。

說是陳勝當年還在鄉下受雇給人耕地時，曾和身邊的窮兄弟們說：「苟富貴，無相忘。」意思是今後誰要是發財了做官了，可不要忘記兄弟們啊。身邊的窮兄弟們一聽這話，不免嘲笑他：「你個幫人耕地的，哪會有什麼發財做官的機會？」這陳勝可是個有理想的好青年，也痛惜小夥伴們這麼不理解他，只能嘆氣回應道：「燕雀安知鴻鵠之志哉！」意思是你們這些在地上打轉的小麻雀，怎麼會懂鴻雁高飛的遠大志向呢。

理想還是要有的，萬一真的實現了呢？後來陳勝振臂一呼，做起了大王，還果然富貴了一小會兒。當年一起耕地的窮兄弟們，就都跑去找他了。陳勝倒沒有食言，不僅接待了，還讓一幫老朋友坐著他的專車回家。但窮兄弟們不知輕重，無意間亂說話，把陳勝的老底給揭了出來，結果自然是咔嚓——殺頭。

俗話說：「一闊臉就變。」這變的根源，就在於一方身分地位的改變，打破了原本同一社會層次中人的平衡，新的分層就此出現。

我們讀《史記》，有時候會覺得，本紀、世家和列傳，文體上沒啥大不同啊。是沒啥大不同，如果陳勝起事後，能像劉邦運氣那麼好，最後做了皇帝，這篇《陳涉世家》稍為修改一下，也可以題作《陳涉本紀》。即便他沒有做上真正的皇帝，要是能跟項羽一樣，在秦朝和漢朝之間，當了一陣實際的老大，填補一段沒有皇帝的空白，那他也有進本紀的資格。

反過來，劉邦呢，要是在鴻門宴上被舞劍的項莊擊中要害，光榮犧牲了，那《高祖本紀》可能就要刪點文字，降格改題目為《劉季世家》或《劉季列傳》了（劉邦字季）。再倒楣一點，他也可能連單獨列傳的資格都沒有，而只能和那些同時期的綠林好漢一樣，在某篇列傳中偶爾冒個泡，留個名，那也是說不準的。

放入《陳涉世家》，是為勵志？當然不是

在似乎最強調出身和血統的《史記》世家部分，卻有一句徹底解構血統論的名言流傳千古。「王侯將相，寧有種乎！」這樣說來，《史記》的三十世家，在中國這個崇尚出人頭地的地方，竟可以當勵志小說集看了。

是這樣嗎？當然不是。

我們說司馬遷對於《史記》的世家有周密的考慮，還在於他在三十世家中，對如何排次《陳涉世家》一篇的位置，很花了一番心思。

三十世家，三十篇文章，大致可分為三個部分。而三部分的比例，是很不勻稱的。

第一部分最大，從《吳太伯世家》開始，到《田敬仲完世家》為止，共十六篇，記錄的都是漢代以前的諸侯名門。例如姜太公，就是那位被後人傳為釣魚奇葩的，西周時他給武王伐紂出謀劃策，因此受封，成為齊國的祖先。再例如越王勾踐，春秋時代據說臥薪嚐膽二十年，最終擊敗了老對手——吳王夫差。還有那位可憐兮兮的楚懷王，戰國後期被國際騙子張儀玩弄，失地喪權，最後竟落得個客死他鄉的下場。他們和他們的祖先後代的故事，都在這部分。

最後一個部分，從《外戚世家》開始，到《三王世家》為止，共十二篇，記錄的都是漢代的侯王新貴。像蕭何，漢初幹過不少大事，現如今，大概只有聽到折子戲（按：折子戲是中共建國後的稱謂，原是京劇、崑曲等戲曲中的一段戲，又稱折戲、散齣、散劇、集戲，多是戲曲中的精彩片斷）〈蕭何月下追韓信〉，他的名字才會被人叨念；像張良，年輕時冒險暗殺秦始皇，沒成功，亡命天涯，後來做了劉邦集團的「政委」，到漢朝立國，他就是當然的二號人物。還有那個周勃，早年是個給辦喪事吹喇叭的，後來加入劉邦隊伍；劉邦死後，智取企圖篡權的呂后一系，保全劉家江山。諸如此類西漢的權貴家族，都在這部分。

是為描述複雜多變的歷史、政局和人生

中間的第二部分最少，只有兩篇，一篇是《孔子世家》，一篇就是《陳涉世家》。

把孔子及其門生的故事寫進世家，是因為到司馬遷的時代，「學而優則仕」，也就是讀書做官，已經開始制度化，因此世家子弟的通常晉身階梯之外，學術將成為新未來的敲門磚。孔子一系的學脈，裡面流淌的雖然不是同宗同姓的殷紅鮮血，卻有著比同宗同姓的鮮血更寶貴的價值。

而陳勝，只要看看他在三十世家裡的位置，就可以明瞭，他是司馬遷身處的漢代和前代兩批世家的分水嶺。陳勝雖然沒有餘蔭庇護到自己的後人，但他以後那些得以在三十世家裡占一席之地的暴發戶，以及暴發戶的妻兒老小、三姑六爺、三代四代們，最該感恩的，不是為他們封號分地的當朝皇帝，也不是為他們開天闢地的漢高祖劉邦，而是這位在雨夜大澤鄉的曠野裡，振臂呼喊「王侯將相，寧有種乎」的漢子。

所以，司馬遷在世家中列入陳勝的故事，不是為了勵志，而是為了描述原本複雜多變的歷史、政局和人生。

遺憾的是，繼《史記》之後的《漢書》，雖然承續了司馬遷開創的紀傳體，卻把在司馬遷筆下歸為世家的那些人的傳記，統統併到列傳裡，並徹底刪除「世家」的名號；《漢書》之後，一直到清代， 二十四史中的絕大部分，也不再有「世家」一體。

從表面上看，這是透過官修正史，表達官方的基本政治理念，就是無意於以出身和血統來論成敗。但更深層的原因恰恰相反，因為這是無聲的把本紀裡的帝王，和列傳中的眾生，做了不可互換身分的分隔，也徹底模糊了歷史長河中，各種高層政治勢力角逐最高權力時的實際情形。至於把家族史內容作為一個類別，從正史中清理出去，也遮蔽了家族與血統，在中國政治和文化演進中，一直具有深刻影響的重要歷史事實。

官方抹滅，民間發揚，這就是現實，就是歷史

意味深長的是，司馬遷之後的正史裡，幾乎見不到「世家」一體的影子，然而民間的歷史書寫體裁中，卻延續著世家身影的族譜、家譜，逐步發展，到清代民國時期衍為大宗。更有意思的是，正史書寫裡被模糊、被堵塞的社會上升管道，卻在民間族譜、家譜裡一轉為大眾化的自娛自樂。只要有心，好像誰都可以憑藉自己的籍貫和姓氏，攀龍附鳳，成為歷史上某位同姓名流、同姓名臣乃至同姓帝王的十八代子孫。

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書籍介紹

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作者：一条課堂

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《資治通鑑》是治國之道也是當頭棒喝，司馬光高明無比的訓了皇帝們一頓。

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《詩經》：給年輕男女的愛情教科書

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為什麼明朝皇帝朱元璋與日本天皇都不准人民讀《孟子》？

因為孟子主張「民為重、君為輕」──皇帝一看，這還得了！

《史記》，沒有你想像的厚。為什麼這本史書文學價值極高？因為

司馬遷有些地方刻意留白、有個人不是皇帝卻列入本紀，

他更寫了一篇封禪書，狠狠酸了皇帝，沒被發現；

世家、列傳的寫法和人物篩選，更是寓意深厚，本書讓你恍然大悟。

唐詩憑什麼最偉大？讀宋詞為何能讓一個人情感恣意奔放？

因為從東亞到歐美，都知道中國人會寫詩，

奧地利作曲家馬勒的交響樂《大地之歌》，還特別註明是根據唐詩寫的。

宋詞呢？李清照的尋尋覓覓冷冷清清淒淒慘慘戚戚，更是千古絕唱。

這本人文課能告訴你：讀書究竟是為了什麼？王陽明的《傳習錄》有答案。

《世說新語》一定要看譯注，因為故事背景有時比故事精采。

經濟不只是成長問題，更是分配問題，《資治通鑑》寫得很清楚。

怎麼讀《紅樓夢》最開心？關於自傳、他傳與版本之爭，復旦教授這樣分析。

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Photo Credit: 任性出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九