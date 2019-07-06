武漢抗議興建垃圾焚化爐，武警和坦克強力鎮壓爆發流血衝突

《中央社》報導，中國湖北省武漢市郊的新洲區陽邏街道居民，因官方擬在當地興建大型垃圾焚化爐及發電廠，一週以來多次群起上街抗議。當地警方面對上千名民眾上街一度採取強力鎮壓，導致抗爭民眾被打傷。

武漢這起大規模抗爭事件自6月28日起即展開，7月2、3日的規模更有升高，使得抗爭畫面及過程在中國網路上流傳，且被轉發到海外華人圈的推特上，受到不少網友關注。

據民眾拍攝的影像及照片顯示，陽邏居民連日的抗爭從白天持續到晚上，上千名民眾擠滿當地一整條馬路，但一旁卻有大批全副武裝的警察戒備。在雙方發生衝突後，多名民眾被員警拖走，並有人被毆打成傷，頭破血流。

綜合當地民眾說法，當地政府擬在陽邏街道的陳家沖一帶，興建每天可焚燒4000噸的大型垃圾焚化爐，並計劃利用垃圾焚化產生的熱能，進而興建發電廠。

當地民眾控訴，這座焚化爐位處30萬人口的聚集區，且區內且擁有2座大學院校。但官方在未與民眾溝通下便霸王硬上弓，動手拆遷民房，一旦建成，當地空氣將充滿致癌物質，嚴重影響子孫後代健康。

民眾還表示，垃圾焚化爐不是不能建，但應該建在遠離居民的工業區等地。而他們只是為了子孫後代的健康而群起上街，為何如此難以實現？

面對網路的熱傳，官方也刻意發布公開信提到，這座垃圾焚化爐及發電廠「尚未啟動環評程序」，更未定案和開工建設。至於網路上指焚化爐已經動工則是誤傳，實際上是一旁的江北鐵路建設拆遷工程。

但這封公開信又說，希望陽邏群眾要「合理、合法表達訴求，切不可非法集會起哄鬧事」，相信政府「會作出符合民意的舉措」。

根據公開資訊，武漢市政府6月初在回答提問時說，陳家沖現有的垃圾掩埋場將使用到2020年底為止，接續將在當地的「循環經濟產業園」內新建生活垃圾焚燒發電工程，每天可焚燒2000噸垃圾。

《自由時報》報導，抗議活動至3日晚間起，當局出動全副武裝的武警上街暴力鎮壓抗議民眾，手無寸鐵的人民被打得頭破血流、皮開肉綻，血淋淋地躺在救護車上，更在5日深夜至凌晨時分，有民眾拍到中國人民解放軍開著多部坦克車進駐武漢陽邏，意圖加大鎮壓力道。

當地民眾反對的理由

《三立新聞網》報導，焚化爐將興建的位置有30萬的人口，屬於人口聚集區，居民淚訴「我只是為了子孫後代的健康而上街，為何如此難以實現」，就是擔心焚化垃圾會產生致癌物，認為不應該蓋在這裡。從影片中可以看到居民舉著，「習大大，救救我們陽邏吧，空氣汙染會毀了我們」，民眾更帶頭喊口號，「守護陽邏人人有責，還我青山綠水」。

《上報》報導，一名市民稱，垃圾掩埋場為禍陽邏十多年，空氣差、地下水質受污染，「現在又搞一個焚燒場，那不是污染更嚴重了，關係到我們生命安全了啊。」當地居民陶先生表示 ：「那個焚燒的污染，政府說很先進，說的天花亂墜，我們武漢已經有四家，四家都沒有很達標，你說再建一家你能達標嗎?」

頻繁在中國各地發生的環保抗議

《BBC》報導，「中國最近10年的這些抗議行動，與當年六四等學生運動有很大不同。」一位見證過廈門PX抗議事件的學者對BBC中文表示，這些運動實際上是由「鄰避效應」引發的群體行為。「鄰避效應」英文中稱為「不要放在我後院」（Not in my back yard），往往在建造一些可能污染環境的公共設施，利好由較大範圍人群享受，污染則由較小人群負擔。

中國特別之處在於，一，政府公信力陷入「塔西佗陷阱」；二，公民沒有暢通的政治表達渠道，司法、輿論和人大代表都不能有效運作；三，民間NGO組織的缺位。這些使鄰避運動在中國更易爆發。

《大紀元》報導，對垃圾項目的抗議近日在全國多地蔓延。6月19日起，廣東省雲浮市鬱南縣數萬民眾持續遊行示威，反對在該縣民堂村建垃圾焚燒發電廠；湖北仙桃市已經開工兩年的垃圾焚燒發電項目，在即將試運行前遭到了市民的大規模抵制運動。

《新頭殼》報導，王丹指出，武漢抗議的民眾上街已有五天，但消息被官方極力封鎖，所以外界所知甚少。王丹表示，中共出動軍警鎮壓武漢民眾，甚至血濺街頭，但勇敢的武漢民眾靜靜地坐在盾牌前，與政府對峙。王丹強調，「這一幕，與世界各地的抗議現場，並無二致。」

王丹表示，「不要以為中國人都是奴隸，不會反抗。」當他們的切身利益受到威脅的時候，他們一樣會站出來，一樣會勇敢面對盾牌。千萬不要小看中國人的爆發力。王丹強調，更不要看扁中國的年輕人，武漢抗議衝在最前面，安靜地看著手機與軍警對峙的，都是00後。

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核稿編輯：羊正鈺



