伊朗危機後續：英國扣押油輪，以色列對敘利亞境內伊朗基地發動空襲

繼上個月美國指控兩艘油輪在荷姆茲海峽遭受攻擊是伊朗所為，以及美軍「全球之鷹」無人機遭伊朗擊落後，伊朗又再度與英國、以色列爆發衝突。一艘伊朗油輪7月4日在英屬直布羅陀遭到英國陸戰隊扣押；一位伊朗高官在6月30日接受媒體採訪時宣稱「如果美國打擊伊朗，那以色列的壽命就只有1.5小時。」隔天，伊朗在敘利亞境內的軍事基地就遭到以色列大規模空襲，至少有9名伊朗軍事顧問喪生。

英屬直布羅陀扣押伊朗油輪

《中央社》報導，英國皇家海軍陸戰隊因懷疑伊朗油輪Grace 1企圖違反歐洲聯盟制裁，運送原油至敘利亞，4日在直布羅陀扣押這艘油輪。伊朗5日嚴正要求英方歸還油輪，且指控英方受美國指使。

伊朗外交部發布聲明表示，已召見英國駐德黑蘭大使馬凱爾（Rob Macaire），以表達嚴正抗議。一名伊朗高階外交官員在會面中稱「無法接受」英方舉動。聲明也表示，這名外交官「要求即刻釋放油輪，且現有資料顯示，油輪是在美方要求下遭扣押」。

英屬海外領地直布羅陀5日表示，扣押疑似有意違反制裁、將原油運送到敘利亞的伊朗油輪，是自主行動，而非奉他國政府命令行事。但西班牙外長波瑞爾（Josep Borrell）曾指出，這艘伊朗油輪是在美國要求下，於英國海外領土直布羅陀水域遭扣押。

直布羅陀政府發表聲明說，「沒有任何政府在任何時間對我方提出政治性要求」，「直布羅陀政府依據違反現行法律的情況而非不相關的政治考量，來全然獨立作出決定」。直布羅陀司法部長今天表示， 當地最高法院裁定，可延長扣押一艘疑似企圖違反制裁、運送石油至敘利亞而被扣押的伊朗油輪14天。

《聯合報》報導，美國國家安全顧問波頓（John Bolton）透過推特表示，英國行動為「極棒的消息」。波頓表示，美國及其盟友將會繼續阻止伊朗及敘利亞從非法交易中獲利。歐盟自2011年起禁止向敘利亞運送石油，不過至今尚未查扣任何油輪。與美國不同的是，歐盟並沒有對伊朗廣泛制裁。

提供企業制裁諮詢的專家歐樂斯曼（Matthew Oresman）表示，這是歐盟第一次採取公開的大動作，對伊朗、敘利亞發出警告，也向美國示意歐盟認真落實制裁，並回應伊朗目前的鋌而走險政策。

Photo Credit: Reuters/達志影像 在英屬直布羅陀被扣押的伊朗油輪

以色列空襲敘利亞境內的伊朗據點

《信傳媒》報導，伊朗國會核小組委員會主席左諾爾（Mojtaba Zolnour）6月30日在接受伊朗阿拉伯語新聞電視臺al-Alam採訪時，對美國和以色列發出警告，「如果美國打擊伊朗，那以色列的壽命就只有1.5小時。」但是他的狂言沒有多久，隔天7月1日晚間以色列發動對敘利亞境內軍事目標打擊，尤其是伊朗的軍事據點，伊朗長期支持目前敘利亞阿塞德政權，支持軍事設備、人員訓練甚至派遣伊朗的民兵入境協助政府軍作戰。

據以色列媒體《猶太聯合新聞》（Jewish News Syndicate）報導，當晚約40架以色列戰機突然從全國多個機場起飛，迅速越過敘以邊境並發射飛彈，對敘利亞境內大馬士革和霍姆斯市周邊十多個軍事目標發動了猛烈空襲，尤其是對伊朗與敘利亞合作的賈拉亞（Jamraya）軍事研究所的攻擊，至少造成9名伊朗軍事顧問死亡。以色列這次展開了高強度的空襲與彈襲，霍姆斯西部的賈拉亞軍事研究中心和機場遭到摧毀，伊朗革命衛隊第91旅的基地和軍火庫也遭到了空襲，而位於大馬士革西北部的多個重要軍事研發中心也遭到了重創。

Photo Credit: Reuters/達志影像 敘利亞軍方1日釋出地對空飛彈擊中目標的畫面，但無法證實擊中的是否為以色列軍機

伊朗反擊的籌碼：輸出石油到中國、提高濃縮鈾儲存量與純度

《美國之音》報導，伊朗國家電視台證實，上個月，伊朗當局使用薩利納號油輪，向中國運送了100萬桶原油。另外，伊朗半官方的《德黑蘭時報》上星期也報導了這個消息，並表示，薩利納油輪是6月20號抵達中國錦州港的，而這批原油的收貨方是中國石油公司錦西煉油廠。

名為油輪追蹤的國際組織說，7月2日伊朗又有油輪向中國國有的中石化運輸了200萬桶石油。伊朗的這艘油輪船名是《駿馬》， 而這批石油的接收方是中石化所屬的位於天津港的世華原油碼頭有限公司。

《中央社》報導，伊朗宣布濃縮鈾存量超出2015年伊朗核子協議所規定的上限。伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）告訴半官方的伊朗學生通訊社（ISNA），伊朗濃縮鈾存量已超出300公斤上限。但他也表示，伊朗仍可逆轉此舉。德黑蘭當局在5月8日宣布，將不再遵守協議中對濃縮鈾和重水存量的限制。

查瑞夫指出只要歐洲3國－即簽署協議的英國、法國和德國－遵守對核子協議的義務，伊朗仍可「逆轉」這項決定。他堅稱伊朗並未做錯事，並推文說：「我們並未違反聯合全面行動方案（JCPOA，即核子協議）」

美國總統川普7月2日提出警告，稱伊朗「正在玩火」。美國去年已退出核協議。被問及是否欲對伊朗傳達訊息時，川普在白宮告訴記者：「他們清楚自己在做什麼，清楚自己在玩什麼，我認為他們在玩火。」美國去年退出核協議後，陸續恢復對伊朗的嚴厲制裁，重創伊朗重要的石油出口和金融交易。白宮稍早表示，「美國和盟邦絕不會容許伊朗發展核武」，並誓言持續對該地區施加「最大壓力」。

Photo Credit: Reuters/達志影像

對此，以色列呼籲歐洲國家制裁伊朗；俄羅斯則表達遺憾，但俄國認為，伊朗的舉動是美國施壓的結果。華府當局的施壓已經造成核協議瀕臨瓦解。法新社報導，英國呼籲伊朗「避免進一步偏離」具有標誌性的核協議。聯合國也表示，伊朗必須遵守對協議的承諾。

伊朗威脅除非其餘的合作夥伴幫助它規避制裁，特別是出售石油，否則伊朗會進一步違反核協議的承諾。伊朗在2015年與美國、英國、中國、法國、德國和俄羅斯達成核協議，美國已於去年宣布退出。

伊朗違反與世界列強2015年簽署核子協議其中一項限制後，聯合國核子監察機構國際原子能總署（IAEA）7月6日指出，下週將就此舉行緊急會議研商。國際原能署發言人表示，應美國要求，國際原能署理事會將於「7月10日下午2時30分」舉行會議。

稍早，美國駐維也納使節聲明指出，美方已要求舉行特別會議，針對伊朗違反濃縮鈾庫存量限制一事進行討論。國際原能署本週稍早證實，伊朗已違反2015年簽署伊朗核子協議（JCPOA）所規定的濃縮鈾庫存300公斤上限限制。伊朗還表示，從7日開始，將違反另一項JCPOA所規定的限制，即伊朗鈾濃縮純度不得超過3.67%。

編注：濃縮鈾為製造核武的重要原料，因此國際原子能總署希望能控制各國濃縮鈾的存量與純度。

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核稿編輯：楊之瑜















