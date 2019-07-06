史上最長航空業罷工將落幕：長榮資方放棄了哪些「和平協議」？

長榮罷工今（6）日進入第17天，下午2點勞資雙方前往桃園市政府進行罷工後的第三次協商，過去兩次都由勞動部次長劉士豪主持，此次則由部長許銘春親自上陣，傍晚6點終於達成共識，長榮航空公司董事長林寶水與工會簽訂團體協約，將於10日凌晨零時結束罷工，也讓這次台灣史上最長的航空業罷工事件終於落幕。

桃園市空服員職業工會（文後簡稱「桃空職工」）從6月20日下午4點發動長榮航空空服員罷工，歷經17天。此次協商官方代表包括勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦、資方代表為長榮航空董事長林寶水、長榮航空總經理孫嘉明，勞方代表為桃空職工理事長趙剛、理事廖以勤6人列席。

之前幾次雙方對「不秋後算帳」部分歧見較大。此次協商，資方終於放棄「和平協議」裡有關「罷工預告」和「言行限制」條款，當消息傳回長榮航空總部前罷工棚，響起一片掌聲，資方放棄3項條款如下：

● 不得對公司員工有任何霸凌、歧視、貶抑或其他任何違法或不當之言行。



● 不得發表汙衊、詆毀公司、公司經營階層及其員工、股東的不實言論。工會屬成員及會員違反本條任一約定者，工會應按所屬成員及會員之違約行為數，每行為支付公司懲罰性違約金新台幣50萬元。不同會員或成員之行為，視為非同一行為。



● 工會同意若於和平期間過後有發動罷工爭議行為之必要，至遲應於開始罷工（包括但不限於宣布、發起或執行罷工）之30日前，對公司、全台旅行社及相關公部門書面通知預告下列事項（開始罷工之具體日期、罷工期限、退場機制、使參與罷工人員回復得提供勞務之狀態所需時間、罷工期間設置封鎖線及糾察線之地點），否則應就因其未預告罷工而受有損害之人，負擔一切、刑事責任。

桃園職業工會常務理事李瀅指出，非常感謝2300位會員的堅持努力，工會是空服員的後盾，這場勞資爭議成功把民主帶進工會和產業中，並在勞動條件提升部分獲得前進，也成功打破長榮的威權專制，「我們爭取的不只是勞動條件，是要爭取勞工基本人權，要追求的就是不秋後算帳、平等對等的和平協議」，並表示這場罷工不是終點，是開啟新的勞資關係的開始。

李瀅進一步表示，在打破長榮威權管理專制部分，也獲公司承諾，包括勞資會議、參與人評會等。過程中非常開心公司終於注意到，職場性別平等上能夠更進一步。

根據統計，截至7月6日，長榮共取消1440航班，影響旅客數達28萬人次，若按照長榮航空已經公布的取消班表，截至7月19日將取消2250航班，影響更高達近41萬人次。長榮航空表示，在罷工事件落幕後，預計可在7月底前陸續恢復正常營運，8月也會視組員調度及旅客需求做部分航班調整。

而工會統計，這次罷工一度超過2300名空服員繳交三寶（工作證、護照及台胞證）參與，不過後續陸續有上百名空服員放棄罷工向工會拿回三寶，回到工作崗位。

另外，根據證交所資料，長榮航空以取消航班、調度情形初步估計截至5日，累計營收損失約新台幣27.8億元，其他影響金額尚在估算中。

長榮航空也在新聞稿中指出，「本次因桃產總旗下的桃空職工對長榮航空發起突襲式罷工，造成將近30萬旅客權益受損，長榮航空對此感到遺憾」，並表示雖然罷工已結束，但還是要對政府提出兩點呼籲：

第一、長榮航空認同交通部近期提出關於航空業設立罷工預告期的構想，我們希望政府相關單位與立法院能儘快將航空業罷工預告期法制化，如此才能有效降低罷工事件對無辜旅客所造成的衝擊，保障其權益。

第二、回顧過去三年間，由外部之職業工會所發動的航空業罷工已高達3次，每次都造成無數旅客權益受損和社會的紛亂，我們希望政府應正視此一現象，拿出魄力，積極地在法令上尋求補救之道，以免此類事件持續發生，惡化投資環境。

交通部新聞稿則提到，有關旅行業及團體旅客部分，受本次罷工影響旅行團有1301團、3萬89人。有關旅行業反映罷工損害補償部分，長榮航空已與相關公會及業者協商，雙方將妥善處理。針對散客部分，長榮航空已於網站公布，航班延誤6小時以上所衍生之必要食宿或交通等相關費用，在上限250美元之原則下給予合理補償，旅客可將相關單據上傳長榮航空官網專區提出申請。

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核稿編輯：楊之瑜