為什麼柯文哲變成被統戰的形狀？從新黨這類「激進投降統派」說起

昨天貼出文章之後，就看到柯文哲要去見劉結一的消息，第一時間是抱持看好戲的心態。後來發生的「直播／錄影」的國際醜聞，完全不意外。柯營人馬公然違反中國法律，翻牆上FB進行盜攝直播，被中方發現後阻止，事後柯文哲把過錯全部推給柯昱安（小牛），小牛則發文說：這種事自己哪能作主？哈，真是荒唐精彩。

半個月前柯還在叫囂簡舒培交出私下錄音的人，昨天卻是盜攝國台辦，出包再推給下屬，真了不起。但今天我們重點不在嘲笑「柯式公開透明」，而是這套爛到根的決策，怎麼會在國際場合發生？

首先，柯的爛領導氣走幾乎全部的能幹幕僚，氣走之後身邊僅剩蔡璧如、無能素人、做生意的網軍、金主插進來的督導，還有「新黨」。新黨這類激進投降統派（激進投降聽起來很怪但一時找不到更貼切的詞）在柯陣營已經取得兩岸議題的主導權，所以「侯漢廷隨柯美國行」、「王炳忠示範投降三角戰略」這類難堪畫面才會不斷發生。

特別關心兩岸的讀者，絕對不會忘記柯文哲劉結一相見之前，劉結一在7月4日才剛宣布「已經與國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明及立委高金素梅等台灣政治人物，達成共同推動統一的共識」。在這些「投降統」輸誠的隔天，柯文哲見劉結一，徹徹底底就是被中國統戰單位吃豆腐吃到底，但柯文哲大概還樂呵呵覺得自己建立「兩岸唯一交流管道」。

為什麼柯文哲的世界觀會從「九二共識就是下跪投降」整個扭曲，變成被統戰的形狀？從這裡筆者就要延續前一篇貼文的內容，跟大家聊聊近30年台北政壇的其中一條統戰線索：新黨。

一、新黨形成的條件

戰後台灣的劇烈族群重組，在初期創造出「外省人口過半居住都市、本省人口過半居住鄉村」的狀態，並且以北高兩大直轄市為核心，尤其「臨時偏安首都台北」核心區居住的外省人，更是以菁英外省人居多，擁有強大的政治經濟權利。

直到1990年代，佔全國人口僅約一成的外省人口，在台北市仍有約莫25%的突出比例，而且社經地位偏高。儘管在戰後第三代以降，省籍區別已經相當淡薄，但是在1990年代，「中華民國」正在啟動「民主化」與「台灣化」的進程，連帶得過去享有特權地位的首都菁英外省感受到普遍焦慮。

李登輝時代國民黨的「主流非主流之爭」，更是激化黨內「非主流派」的急統意識形態，而非主流派權力者如郝伯村、李煥等人的公子郝龍斌、李慶華，即是少壯派「新國民黨連線」（新黨前身）的要角。

由於戰後居住多年產生土地感情，加上無法阻止1990年代政治體制的「台灣化」，多數外省人也開始改變，出現「中國人 → 中國人也是台灣人 → 台灣人」的認同轉向。但部分極端反對台獨，極力主張統一的外省籍政客與選民，選擇以新黨的旗幟凝聚起來。

二、「新黨現象」對台灣政治的衝擊

即使是年輕台派，對於「新黨現象」也並不會陌生，因為1994年趙少康參選台北市長，這場對決陳水扁、黃大洲的經典戰役，就是「新黨現象」的起點，同時也是「棄保效應」一詞的源頭。

因此所謂「新黨現象」，就是指在「民主化＋台灣化」的趨勢當中，感受到相對的價值剝奪感的外省人，形成一股反台灣民族主義的政治性投票行為。（此處直接引用若林正丈老師《戰後台灣政治史》中譯本原文。）

而「棄保效應」指的是國民黨本省選民眼見黃大洲無望，寧可投給同為本省人的陳水扁，棄黃保陳，做掉趙少康。理解「新黨現象」對台灣族群政治的重大指標性意義之後，我們還必須注意到，所有的「中華民國要滅亡了」「民進黨就是暴力納粹法西斯」「軟弱的國民黨與偏激的民進黨會引發戰爭，而台灣必輸」，全部都是「新黨現象」共鳴而誕生出來的。

這些助長北京恐嚇的分化煽動式謠言，從1994年趙少康選市長就已經出現，大家一回顧這段經典的辯論會影片，就會非常清楚明白。

1990 年代的立法院，新黨夾在兩大黨之間，除了「大和解」時代曾經有機會跟民進黨聯手鬥爭國民黨，其餘時間幾乎只能不斷杯葛議事。新黨的政治能量有限，是事實，但新黨為首的少壯派外省政治菁英（包含國民黨、新黨、親民黨都有），也接上當時雨後春筍般的電視台設立風潮。

看看當年新黨金童趙少康，不僅是中廣董事長，亦是今日大型政論節目《少康戰情室》主持人，各位讀者應該不難理解這些外省政治菁英（菁英藍）所擁有的媒體能量。正因媒體情勢如此，所以「新黨現象」的「台獨導致毀滅性戰爭」這一恐嚇論述，可說是鋪天蓋地、深入人心。

三、「新黨現象」與柯檳榔的誕生

由於過去專制體制的需求，早年國際關係研究學閥、兩岸論述話語權是被外省血統純正者壟斷，到現在仍享有重大影響力。李登輝時代蔡英文陸委會開啟的「兩國論」兩岸論述，筆者認為花了十多年歲月才堪堪抗衡。

同時如前述，台北市的社會結構，註定2010年代外省二代仍然握有大量資源。不只國關領域由菁英藍控制，同時也有大量台商遊走。20多年前台商大舉西進，連帶也創造兩岸政治買辦的空間。最經典的事件或許是「連爺爺您回來啦！」但舉黨之力舔共者，非新黨莫屬，其所代表的是反獨菁英藍的政治意志。

借助民進黨力量入主台北市的柯文哲，進入市府旋即遇到官僚系統的阻力，其中自然會接觸到許多菁英藍。柯文哲在吸收台商相關政策回饋的過程中，受到長時間盤據在內的兩岸思想影響，又因為台商等菁英藍資金的牽動，將柯文哲的政治光譜嚴重牽往「投降統」，使柯成為一個姑息主義者。

此消彼長之下，綠營色彩的幕僚紛紛出走，投降主義的幕僚登堂入室。

台北市副市長鄧家基就有新黨背景，柯文哲找尋的兩岸策士也以泛藍居多，更不用說台北市兩岸小組，裏頭放入不只一位旺中高層。柯市府的兩岸動作，每年以雙城論壇為最高潮，但雙城論壇從 2016 年蔡英文當選開始，就變成中共對台統戰的重要通道。

正因為民進黨執政對北京造成壓力，中共便調動了雙城論壇的主角。2015年雙城論壇由上海市長楊雄接待柯市府，2016年率團來台者卻變成上海市委常委、統戰部部長沙海林。其中意義不言可喻。

Photo Credit: 中央社 台北市長柯文哲（右3）與上海市長應勇（左3）共同見證兩市簽署備忘錄。中央社記者陳家倫上海攝 108年7月4日

四、小結

許多柯粉至今仍堅持柯文哲的公開透明，但光是近一個月，就有「大喬蛋錄音暴怒事件」與「國台辦盜攝推託事件」，柯粉還能如此堅持阿北最透明嗎？

複雜的政治分析、龐大的歷史回顧，一般選民不能理解，實乃人之常情。但請相信筆者與眾多分析者的舉證（並請見諒有許多不能公開談論之事），柯文哲本來就是個保守的歐吉桑，經過台北政壇染缸之後，已經變成最污濁的模樣了。

白色是最容易髒的顏色，去脈絡的中立客觀非常危險，這是本專頁不斷談及的概念。最後要跟讀者們提一件事，7月5日劉結一會面柯文哲，同天的旺報頭版頭，是柯文哲兩岸一家親。在紅媒肆虐的台灣，受到紅媒傾力吹捧的人，會是什麼樣的人呢？想必是北京考卷得高分的人吧。

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