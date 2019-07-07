野火延燒、冰川提前融化，阿拉斯加熱浪攝氏32度破紀錄

（中央社）熱浪襲擊國境跨越北極圈的美國之際，美國北境阿拉斯加州（Alasaka）最大城安克拉治（Anchorage）氣溫飆升至歷來最高的華氏90度（攝氏32度）。

由於「極度乾燥天氣狀態」恐誘發森林野火的風險，安克拉治為此取消7月4日美國國慶施放煙火活動；當地與邁阿密（Miami）不相上下的氣溫，凸顯這個被視為特別容易遭受氣候變遷影響的地區，迅速暖化的現象。

美國國家氣象局（NWS）當地時間4日晚發推文「當天下午5時許，安克拉治國際機場首度正式來到華氏90度高溫」，超越1969年華氏85度的紀錄。

阿拉斯加州近年來經歷急劇氣候暖化，部分與海冰減少和北冰洋變暖有關，對當地社區、野生動物和阿拉斯加州的經濟都造成嚴重破壞。

私人氣象預報服務公司AccuWeather預告，造成近來氣溫飆高的高壓系統，預計未來幾天將北移至內陸地區，氣溫可能再創新高。

熱浪乾旱使野火到處蔓延，民眾生活大受影響

這次的熱浪席捲美國阿拉斯加，引發野火和冰川融化，造成當地各大城市煙霧瀰漫、空氣品質惡化，以及河川水位暴漲。

約40%阿拉斯加民眾居住在首都安克拉治市。國家氣象局7月對當地發出濃煙警告，提醒民眾盡量避免長時間在戶外活動，年長者和患病者則最好待在室內。

安克拉治以南、位於肯艾國家野生動物保護區（Kenai National Wildlife Refuge）內的天鵝湖（Swan Lake）一帶5日遭閃電擊中後，大火延燒至今，總計已焚毀超過6萬8000英畝的土地，且也是阿拉斯加各地濃煙的來源。

另一方面，在北邊一點的費班克市（Fairbanks），消防官員已通令兩個區域的居民撤離、第三個區域則需準備撤離，因為邵維河（Shovel Creek）大火至昨天焚燒約5568英畝。整體而言，根據官方資料，至7月1日早上為止，阿拉斯加共計354處發生野火，延燒面積達44萬3211英畝。

由於阿拉斯加各地氣溫屢創高溫紀錄，當地從東邊與加拿大交界處至西邊的白令海峽岸都有多處易燃環境。

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核稿編輯：楊之瑜