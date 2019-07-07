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野火延燒、冰川提前融化，阿拉斯加熱浪攝氏32度破紀錄
我們想讓你知道的是
阿拉斯加州近年來經歷急劇氣候暖化，部分與海冰減少和北冰洋變暖有關，對當地社區、野生動物和阿拉斯加州的經濟都造成嚴重破壞。
（中央社）熱浪襲擊國境跨越北極圈的美國之際，美國北境阿拉斯加州（Alasaka）最大城安克拉治（Anchorage）氣溫飆升至歷來最高的華氏90度（攝氏32度）。
由於「極度乾燥天氣狀態」恐誘發森林野火的風險，安克拉治為此取消7月4日美國國慶施放煙火活動；當地與邁阿密（Miami）不相上下的氣溫，凸顯這個被視為特別容易遭受氣候變遷影響的地區，迅速暖化的現象。
美國國家氣象局（NWS）當地時間4日晚發推文「當天下午5時許，安克拉治國際機場首度正式來到華氏90度高溫」，超越1969年華氏85度的紀錄。
阿拉斯加州近年來經歷急劇氣候暖化，部分與海冰減少和北冰洋變暖有關，對當地社區、野生動物和阿拉斯加州的經濟都造成嚴重破壞。
《ETToday》報導，6月14日時，在阿拉斯加西北部的白令海及楚科奇海沿岸，就發現髯海豹、斑海豹和環斑海豹等的屍體，至少有60隻以上。死亡原因目前尚未確定，但數據顯示兩海域的海溫比正常範圍高了攝氏4.5度，因此科學家推測很有可能是因為融冰的緣故。
美國大學氣候學家布萊特施奈德（Brian Brettschneider）表示現今白令海幾乎沒有冰，而且夏季融冰的情況比以往早了3週，楚科奇海的融冰現象也提早了1個月左右。
NOAA的數據也指出，本月兩海域的海面溫度遠高於正常範圍4.5攝氏度，現今溫度也還未下降。《世界日報》報導，施奈德指出，阿拉斯加融冰時間逐漸提前反映出長期氣候變遷，「這是阿拉斯加暖化的另一個指標」；部分氣候學者也憂心，美國其他地區將會步上相似之路。
海豹通常使用海上的浮冰來覓食、休息和養育幼崽，而海溫的提高也讓牠們失去生活的地方。目前美國已經將阿拉斯加地區的髯海豹及環斑海豹列為瀕臨絕種動物。
私人氣象預報服務公司AccuWeather預告，造成近來氣溫飆高的高壓系統，預計未來幾天將北移至內陸地區，氣溫可能再創新高。
熱浪乾旱使野火到處蔓延，民眾生活大受影響
這次的熱浪席捲美國阿拉斯加，引發野火和冰川融化，造成當地各大城市煙霧瀰漫、空氣品質惡化，以及河川水位暴漲。
《衛報》報導，根據國家氣象局的數據，阿拉斯加已經連續第16個月平均氣溫高於正常水平。6月整個月30天的氣溫，都高於平均水平，6月也是有記錄以來最乾旱的，使阿拉斯加州的森林容易受到野火影響。
約40%阿拉斯加民眾居住在首都安克拉治市。國家氣象局7月對當地發出濃煙警告，提醒民眾盡量避免長時間在戶外活動，年長者和患病者則最好待在室內。
《台視》報導，阿拉斯加緯度高，歷年就算到了7月4號夏天，平均高溫落在23.8度，當地大部分住家都沒有空調，連電風扇都很少販售，突如其來的高溫，也讓民眾措手不及。
《世界日報》報導，許多鄉村和原住民會在結冰的河流上開雪車或其他交通工具。尤皮克（Yupik）部落委員會人員李爾利（Mark Leary）表示：「如果我們無法靠結凍的河交通，就得完全仰賴昂貴的空中運輸。河水沒結冰也會影響村民取得野外食物，這很重要，因為多數村民都靠野生魚類、狩獵和植物為食。」如今大家必須提早拿出船隻來捕魚。
《法新社》報導，另外今年阿拉斯加也不得不取消許多休閒雪橇犬比賽，比賽必須重新佈線，因為在比賽過程中，通常堅固的海冰現在狀況不穩定。螃蟹捕撈也受到影響，因為漁民用作平台的海冰在某些地區不存在或太薄。
安克拉治以南、位於肯艾國家野生動物保護區（Kenai National Wildlife Refuge）內的天鵝湖（Swan Lake）一帶5日遭閃電擊中後，大火延燒至今，總計已焚毀超過6萬8000英畝的土地，且也是阿拉斯加各地濃煙的來源。
另一方面，在北邊一點的費班克市（Fairbanks），消防官員已通令兩個區域的居民撤離、第三個區域則需準備撤離，因為邵維河（Shovel Creek）大火至昨天焚燒約5568英畝。整體而言，根據官方資料，至7月1日早上為止，阿拉斯加共計354處發生野火，延燒面積達44萬3211英畝。
由於阿拉斯加各地氣溫屢創高溫紀錄，當地從東邊與加拿大交界處至西邊的白令海峽岸都有多處易燃環境。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 阿拉斯加熱浪引野火 冰川融化（中央社）
- 阿拉斯加州發高燒 安克拉治飆攝氏32度創紀錄（中央社）
- Alaska: temperatures rival Miami amid 'unprecedented' heatwave（The Guardian）
- 熱爆!阿拉斯加州異常高溫 32度創新高 平均高溫23.8度 異常高溫民眾吃不消（台視）
- 阿拉斯加持續熱浪 安克拉治90℉ 恐成全球未來寫照（世界日報）
- Alaska heat wave shatters city’s record, disrupts lives（AFP）
- 阿拉斯加沿岸驚見60隻海豹屍體 提早3週融冰惹的禍（ETtoday）
核稿編輯：楊之瑜