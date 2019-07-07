香港反送中輕生頻傳，社工一晚追蹤2、30個案憂「模仿效應」

香港6月掀起「反送中」運動後，香港輕生事件頻傳，目前已傳出4起自殺案件，香港相關民間團體、社工組織等也坦承，情緒困擾求助案件暴增，有時候社工一個晚上就要追蹤20到30位求助的網友，許多求助者認為投入反送中運動「沒有回報」，觸發本來對人生、學業等困擾產生輕生念頭。甚至連議員、明星都投入救援，社工團體憂心引發模仿效應，坦言狀況「嚴峻」。

（中央社）截至5日，香港已發生4起因為反送中而自殺的案例，引發社會關注與擔憂。香港社工人員因此面臨極大的壓力，有社工一晚要跟進2、30位網友，形容現在情況「嚴峻」。

《香港明報》報導，反修例運動（編按：反對修改逃犯條例運動）持續近一個月，不論是示威者、家人甚至沒參與示威的人，均受社會影響情緒而求助，社工工作量大增。

明愛連線Teen地網上青年支援隊（東九龍）團隊隊長黃靜怡表示，該團隊在社群平台及網上論壇，主動向發文寫有「高危字眼」如精神健康、自傷或自殺的網友接觸。

她形容6月起工作「繁忙了很多」，網路平台平均5分鐘就有100至200個新訊息，而團隊一名社工每晚最多會跟進2、30位網友情況，接觸到的個案「其實是非常有限」，以往多是等候主動求助，但現在情況較緊急。黃靜怡指出，

受困個案面臨巨大無力及無助感，覺得「為何我已盡力付出卻毫無回報」，這些青年因反修例運動，一併觸發他們本來對人生、學業等的困擾，甚至出現與社會事件相關的幻聽及幻覺。

天主教香港教區轄下的明愛青少年及社區服務總主任陳偉良指出，由香港明愛與香港青年協會及香港小童群益會合辦的「OPEN噏」於6月16日（反送中遊行）收到450個求助簡訊，遠多於日常平均接獲的60至80個；七一遊行當天收到200個求助。他形容現在情況「嚴峻」。

據報導，在社福機構擔任青年工作10多年的Sam，於6月30日晚至7月2日凌晨留在金鐘，他說曾見20歲出頭的女孩歇斯底里地痛哭，其間透露運動訴求無人聽見而感絕望，想以自殘行為示威；當晚他照顧了3個受情緒困擾的示威者。至七一清晨，他指有示威者手腳無力暈倒呼吸困難，被帶離示威區前線，卻因無法與其他示威者同行而自責大聲哭泣。

Sam表示，「不忍可愛的年輕人受這樣的待遇，無法掉（丟）下他們離開」。他與示威者建立Telegram群組，群組內有人情緒異常就致電關心。Sam的朋友中，約30至40名社工自發協助青年。

許麗明表示，近日示威中，不少社工在非工作時間，走到示威現場提供情緒支援，不論體力、心理上都相當辛苦；社福機構管理層擔心對前線社工的支援是否足夠。

香港政務司長張建宗6日表示，近日悲觀情緒瀰漫整個社會，加上有年輕人輕生的事件，令整個政府都痛心。他呼籲情緒困擾者要珍惜生命，多向他人傾訴，社會福利署已聯絡各志願機構，盡力全方位提供協助。

香港議員、明星杜汶澤奔走救自殺者

綜合《自由時報》和《上報》報導，在香港愁雲慘霧的「低氣壓」氛圍下，除了社工之外，網友、議員及藝人也到處奔走，把意欲尋死的年青人從死神拉回眾人身邊。

一名廖姓網友5日在臉書留下「撐不下去」、「希望香港自由」「媽媽對不起」等字眼，讓該網友的友人十分緊張，在各大論壇貼出聯絡資訊請求外界支援，香港藝人杜汶澤看到後，立即通過不同渠道設法尋找該名青年人，更主動傳訊息給對方但未有任何回應。



隨後杜汶澤在臉書開直播喊話：「那麼多香港人都沒放棄，你也不可以隨便放棄」並指該網友目前還在Whatsapp上線，但在住處附近走來走去，也找不到人，「你能否跟我說你在哪？兄弟不要放棄，我正在找你」。最後成功救下當事人。

另外日前也在網路上流傳一名男子意欲在日前一名梁姓男子身亡地太古廣場尋死，逾百位網友自發在金鐘一帶尋找當事人，多位民主派議員及前議員包括余若薇、譚文豪、郭家麒和莫乃光亦加入尋人行列。最後公民黨黨魁楊岳橋在臉書稱成功找到當事人，並把他帶回安全地方。

《立場新聞》報導，民主派立法會議員5日傍晚也和香港政務司司長張建宗會面，楊岳橋表示，他們要求政府正視年輕人輕生表達反送中，「現在先處理這些人道問題，處理了生命問題，再同我們講其他例如開會等等的議程。」不過會後民主派議員表示，遺憾張建宗未能代表政府答應推行有助解決政治困局的措施，呼籲林鄭月娥站出來，親身回應問題。

香港青年協會4日表示，直至接前為止收到153宗求助，部分求助者萌生輕生念頭，表示12日金鐘衝突後，當晚就收到不少求助者來電，而6月15日梁姓男子身亡後，更是第二次求助高峰。青協建議年青人若出現情緒不穩時應遠離手機，暫時抽離事件，並尋找可信任的人交談，以紓緩情緒。

新聞來源：

警語：世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。

那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

核稿編輯：楊之瑜