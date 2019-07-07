伊朗再度打破2015「核協議」：將製造純度更高濃縮鈾，強調「目的和平」

繼7月1日宣布低濃縮鈾儲存量超越2015年核協議所規定的300公斤上限後，今（7）日伊朗負責核協商的副外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）宣布，伊朗將開始製造超過核協議所規定濃度3.67%上限的濃縮鈾，此舉被視為第二度打破核協議。不過伊朗當局強調，這是為了發電的「和平目的」，「不是為了製造核彈」。

（中央社）伊朗宣布開始提煉純度超過2015年核子協議規範上限3.67%的濃縮鈾。副外長阿拉奇表示，若美國以外的締約國未能協助伊朗出售石油，將於60天內宣布進一步縮減承諾。

官方的《伊朗通訊社》（IRNA）報導，政府發言人拉比（Ali Rabei）與阿拉奇（Abbas Araqhchi）、伊朗原子能組織（AEOI）發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）在德黑蘭召開聯合記者會，拉比說：「我們今天將超過3.67%的濃縮鈾純度上限，純度會根據需要決定。」

美國總統川普去年5月退出通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA）後，恢復並加強對伊朗的一系列制裁後，伊朗今年5月8日揚言將自本月7日起停止遵守協議部分內容，因為伊朗給歐洲國家60天最後期限已到，開始將濃縮鈾純度提高到超過2015年核子協議允許的上限，進一步縮減對協議的承諾。

在華府退出協議屆滿一年的5月8日，德黑蘭宣布決定縮減對聯合全面行動方案的承諾，並提出60天最後期限讓參與這項協議的其他各方設法確保伊朗能獲取經濟利益。60天期限今天屆滿。

就在歐洲國家試圖挽救核協議之時，伊朗採取強硬手段，繼1日宣布濃縮鈾庫存已超出核協議規範的300公斤上限後，第2階段今天宣布將濃縮鈾純度提高至核協議規範上限3.67%以上，足以用來發電，但遠低於製造核武所需的90%以上。《半島電視台》（Al Jazeera）報導，濃縮鈾純度5%仍屬於醫學研究和發電用途的等級。

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）5月8日表示，華府退出協議後，歐洲聯盟（EU）沒有採取行動彌補因此對伊朗造成的損失，伊朗因而決定縮減對核協議的承諾。

伊朗外交部表示，新決定目的是要對締約國施壓，以挽救聯合全面行動方案。

伊朗核子協議是2015年7月14日伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國這5個聯合國安全理事會常任理事國加上德國和歐洲聯盟在維也納簽署的，目的在解決伊朗核子危機。

《半島電視台》（Al Jazeera）報導，阿拉奇指出，因為美國以外的其他締約國未能協助德黑蘭出售石油，伊朗因而採取此一新措施。他說，若仍無進展，伊朗將於60天內宣布進一步縮減承諾。

阿拉奇提到，「這是為了保護核子協議，而不是為了將它廢除」、「這是協商的機會，如果我們的夥伴們無法利用此一機會，那麼他們對於我們退出協議的決心也不用有所懷疑」。

伊朗：為了發電，不是要製造核武

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的外交政策顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）日前表示：「伊朗將為和平活動所需，儘量提高濃縮鈾純度。布什爾（Bushehr）核子反應爐需要5%的純度，這完全是和平目標。」

位在伊朗西南部布什爾，是伊朗唯一的核電廠，目前仰賴自俄羅斯進口的燃料營運，並且受到聯合國國際原子能總署（IAEA）的嚴密監督。維拉雅蒂具體提到，供核能發電用的濃縮鈾「純度有必要達到5%」。

不過德黑蘭撂話同時還是留下外交運作空間。維拉雅蒂強調，提高濃縮鈾純度是為了發電的「和平目的」、「不是為了製造核彈」。羅哈尼也說，伊朗只會在歐洲國家無法履行承諾之際才會採取行動。

維拉雅蒂說：「他們縮減多少義務，我們縮減的程度也會差不多。」指的是JCPOA其他締約國，「不過如果他們履行義務，我們也會恪守本分履行義務。」

核專家指出，製造核彈至少須1500公斤純度90%的濃縮鈾，伊朗現有濃縮鈾庫存仍談不上核武等級。伊朗也放棄1萬2000公斤低純度濃縮鈾，並且關閉濃縮用離心機，以換取解除國際制裁，使其可對國際巿場出售石油。

專研伊朗國防和戰略的專家雷札伊（Farhad Rezaei）認為，伊朗不太可能「以有意義的方式」違反核協議，雷札伊說：「這會是問題所在，但並不危險。因為一旦德黑蘭決定一意孤行，讓濃縮鈾達到武器等級，就會被國際原子能總署（IAEA），以及美國和以色列的情報機構發現。」

而伊朗如果要提高1500公斤濃縮鈾的純度，就必須重新安裝先進離心機。雷札伊表示：「這些都不是伊朗可以暗地進行的活動。」而且若德黑蘭有意製造核彈，它還得先退出禁止核子擴散條約（NPT）。

雷札伊指出，伊朗身為NPT締約國，「即使沒有JCPOA，他們還是得允許IAEA檢查員走訪相關場址，確認其計畫處在和平目的範疇內」。而同時退出JCPOA和NPT應該不是德黑蘭領導階層感興趣的選項，因為他們深知其後果嚴重。

「做了那麼多也許只是為了讓JCPOA其他締約方去阻擋（美國總統）川普的制裁。如果你聽聽伊朗人的說法，他們一再表達只想要賣石油，僅此而已。」

伊朗石油銷售大幅下滑至每天40萬桶，面臨如何提高財政收益的極大壓力。

各國盼盡快重啟對話

自美國去年退出多邊核協議，伊朗一直尋求施壓中國、英國、法國、德國和俄羅斯等簽署核協議國家，以挽救這項協議。

為了挽救核協議，法國、英國、德國設立一種名為「支援貿易通匯工具」（INSTEX）的貿易機制，以迴避美國制裁並與伊朗進行「非美元」貿易，已於6月28日開始運作，不過伊朗副外長阿拉奇（Abbas Araqch）日前表示：「已經向前跨出一步，但還不夠，未能滿足伊朗期待。」

在伊朗和美國之間施展外交手腕，可能才是挽救核協議最具決定性的作法。不過雷札伊分析：

每一條路都堵住了。一邊是川普祭出最大施壓，另一邊是哈米尼拒絕跟川普政府對話，這讓外交途徑走進死胡同。形勢危殆，雙方任何誤判都有迅速失控，升級成為全面戰爭的可能。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則表示，將尋求在15日之前與有關各方重啟對話，以降低與核協議相關的緊張情勢。

馬克宏告訴伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）說，他對「核協議（效力）削弱的風險」和隨之而來的後果感到非常憂心。《路透社》報導，馬克宏表示，他和羅哈尼先前同意在7月15日之前，針對伊朗核協議問題尋求重啟對話的條件。馬克宏辦公室補充說，馬克宏將與伊朗當局及有關各方繼續協商，以「降低與核協議相關的緊張情勢」。

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