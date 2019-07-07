國民黨凱道萬人集結反「鐵籠公投」，中選會：沒增加公投限制

國民黨舉辦的「反鐵籠公投」活動今（7）日下午在凱道登場，表示將發起公投把民進黨主導的《公投法》修法改回來，現場民眾高喊「還我公投！」國民黨5位總統初選參選人也合體同台並發表談話，由於國民黨總統初選競爭激烈，參選人各自的支持者分別到場力挺，最後吳敦義也再次強調「重返執政，撥亂反正」之外，還呼籲不論最後是誰出線，都要團結支持，達到「非藍不投」。

國民黨要用公投案反公投法修法

（中央社）反鐵籠公投凱道大會師下午3時登場，活動訴求反對民進黨政府日前修正《公投法》，將公投與大選脫鉤，國民黨準備多份「反鐵籠公投公投案」的連署書，盼現場支持者力挺，讓此公投案成案。

國民黨中常會於上月26日通過提案並舉辦記者會，國民黨副主席曾永權表示，即日起推動連署「反鐵籠公投案」，廢止《公投法》箝制直接民權的條文。

國民黨反鐵籠公投案主文為，民進黨罔顧民主人權，「公民投票法」修成「鐵籠公投法」。你是否同意廢止該法第9條、第10條、第12條、第13條、第17條及第23條等箝制直接民權之條文，恢復適用中華民國107年1月3日公布施行之條文？

曾永權指出，這是一項複決法律案的公投案，要否定修惡的鐵籠公投。若國民黨明年大選贏得國會多數，就會直接推動修法，還原《公投法》，但若沒有，就會繼續連署推動反鐵籠公投案，讓全民的意志，透過直接民權展現。

曾永權說，去年九合一選舉時，同時通過7項公投，但民進黨政府罔顧多數民意，並未執行公投結果。民進黨口口聲聲說要支持民主，關心香港民主人權，卻用國會多數暴力推動修法，沒收直接民權。

國民黨主席吳敦義說，政府不能隨便窄化、取消人民有的公投權利，因此提出抗議。

凱道大會師活動由國民黨發言人歐陽龍、前立委鄭麗文、學者江岷欽、桃園市議員魯明哲、萬美玲主持，彰化以北縣市議會以及立法院黨團也到場力挺，另還有以核養綠、安定力量等民間團體參加。為避免現場衝突，國民黨也特別安排八百壯士等團體擔任糾察隊，維持秩序。

中選會：修法並無新增限制，只是和大選脫鉤

對於國民黨的訴求，中央選舉委員會表示，新修正的《公投法》是規範某一特定日為公投日，並未改變現行提案、連署及通過門檻規定，沒有對公投新增限制。

中選會指出，新修正的《公民投票法》第23條規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉行1次。修正條文是規範某一特定日為公民投票日，目前進行中的公民投票案，若經公告成立，均可在2021年8月第4個星期六同日舉行投票，並未限制或剝奪人民行使公投的權利。

中選會還說，新修正的公民投票法，將公民投票公告期間，由投票日28日前，延長到投票日90日前，讓公投案有充足討論時間，使社會各界得以對於公民投票案進行理性思辨，讓公投結果可以反映真正民意，以落實主權在民。

蔡英文則回應，國民黨今天的活動感覺比較像是「初選的造勢動員」，針對《公投法》修法，則解釋修法是希望更能落實公投權力的行使，也希望將來在固定時間舉辦公投，讓大家可以更聚焦在公投議題，有更多時間讓社會對公投做更廣泛溝通討論，這反而有助公投有意義的實施。

民進黨發言人周江杰則反駁國民黨，2017年修法將「公投審議委員會」廢除，並下修公投門檻，衝破「鳥籠公投」枷鎖，但「鳥籠公投」解開後國民黨卻用公投綁大選，大量提案，甚至以死人連署充數，致使去年1124大選一次併10個公投案，為增加大選選票，假公投議題進行投票動員，破壞公投精神。

周江杰強調，明訂國家公投日2年一次，解決去年公投綁大選，選民排隊投票時間過久，選務混亂的情況，也有利選民對公投題目的思考判斷，避免不當政治操作。公告時間變長，促使社會對公投議題，進行充分對話與了解，拉長查對連署書的時間，為提升未來公民投票的品質。絕無國民黨指的「限縮公投權」。

初選民調在即，現場成造勢大會

今日凱道活動現場約擺放2萬張椅子，各種旗海飄揚，支持者除了手舉國旗外，國民黨總統初選參選人郭台銘、朱立倫和韓國瑜各自的支持者也分別舉手牌「挺郭有理」、「唯一支持韓國瑜」、「我挺正常倫」等。

Photo credit:中央社

前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中5位總統初選參選人在下午4時上台與前總統馬英九和吳敦義同台，並發表演說，最後再由馬英九和吳敦義談話。

韓國瑜、郭台銘、朱立倫等人上台發言時，都將重點放在批評蔡英文的施政成果，韓國瑜呼籲綠營支持者不要再被總統蔡英文騙了，選舉到了民進黨不抹黑、不鬥爭已經不知道怎麼選，就是因為執政3年來不用心、拿不出政績。

朱立倫則說，民進黨就像去年公投的結果，民進黨不滿意就要沒收公投，是真正的霸凌。郭台銘則表示，民進黨號稱民主進步，但其實是民主退步黨，而國民黨唯一的目標就是2020勝選。

吳敦義則批，總統蔡英文的經濟沒搞好，兩岸也沒搞好，目前兩岸呈現僵持對峙局面，除了經濟和兩岸之外，蔡英文任內治安也不行，3個月內發生了3起殺人分屍案，這是馬英九執政8年內沒發生過的狀況。



吳敦義也強調，國民黨推出的5位初選參選人都非常出色，相信只要大家團結一心，不論誰出線，其他人都要團結支持，「非藍不投」讓國民黨能夠推選出至少一位其中優秀的人贏得勝選，帶領全民重返執政，撥亂反正。

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核稿編輯：楊之瑜