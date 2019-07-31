【不務正業？】走出教室上街去，總在自學的19歲龐克少年

一年多前，我在一堂搖滾課上認識了大一新生小石。從外校遠道來旁聽的他，幾乎每堂必出席。而當小石還是高中生時，他早已主動接觸各式經典思想，後來卻準備從社會系休學。對他來說，有另一種生活和工作等著他實踐。

沒遇過適合的教法，剛進大學便休學

由於台商父親的工作地點不斷轉換，小石曾經讀過台南、新竹、中國等地的學校，樂於求知的他，始終沒有遇到滿意的教學模式。正因為沒興趣繼續跟體制教育瞎耗，小石早早擺爛了高中課業，但大考成績卻意外超出原本水準，於是他抱著姑且一試的心態申請大學，最後錄取東吳社會系。

然而剛入學沒多久，原本還對大學生活抱持一絲期待的小石，再次對校園氛圍和教育大失所望，很快就萌生了休學的念頭。無論是同儕、教法、作業形式，都讓他回想起無趣呆板的中學生活，有些光說不練的老師更是直接踩到這位行動派的地雷：

「有的老師很油，像剛開始在介紹社會學的時候會講『馬涂韋』（古典社會學三大家：馬克思、涂爾幹、韋伯），留德的老師在講馬克思的時候很自豪，說什麼博士在馬克思的故鄉讀，很引以為傲。那時候給我的感覺是，他講得忿忿不平、很氣憤，但什麼都沒有做，就覺得有些大學老師只出一張嘴。我知道有些教授會去參與一些運動，但據我觀察，他是沒有，我就不想給他教。」

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走出教室，從課外書和街頭自學

高中時，同學們在K書準備考試，閒來無事的小石，除了翻一下較感興趣的社會和英文科，還看起了課外書。當初影響小石最多的讀物，是他爸的幾本台派書：宋澤萊的《台灣人的自我追尋》、吳濁流的《台灣連翹》、二二八時美國駐台領事柯喬治的《被出賣的台灣》。

這些書，讓原本不是台派的小石，從最早的無感、反對，到後來甚至會到場支持。像是2017年準備上大學的他，參加了自由台灣黨辦的二二八事件七十週年活動。「想說去看一下，結果被八百壯士、統促黨打了一頓。」小石回憶起那場衝突：

他們本來就作勢要打人，被警察隔開。後來有個年輕人拿著台灣獨立的旗子繞過警察，走到他們附近，他們就衝上來搶旗子，把他按在地上打。那時候我在旁邊，想上去阻止、拉人，結果旁邊衝出一個人直接把我翻倒，一拳打在我頭上。

雖然小石後來被一位便衣警察扶起，但人已經掛彩：「頭上都包，還有人拿原子筆戳臉，超惡劣。還好我那天穿皮衣，所以他們踢在我身上沒什麼感覺，但手那邊有破洞。」

這場震撼教育沒有讓小石退卻，高中就用網路關注各式社運的他，還曾從台南家中跑到台北參加同婚遊行，上大學來台北後，他也親自聲援許多反迫遷和勞工運動。

為何如此關心社會議題？小石的回答十分龐克──簡潔有力：「從小就憤世嫉俗吧。」

Photo Credit: 關鍵評論網／游家權 自稱書讀很少的小石，從無政府主義、左派、台派到法國學運的書籍都略有涉獵，右下是他最喜歡的《東風：法國知識份子與20世紀60年代的遺產》。也許60年代歐美、日本的學運反文化激情仍吸引著不安於室的他。

家人如何看待小石的休退學？

大一時多半不在學校的小石、由於太晚處理休學程序，後來直接被退學，而他也沒有重考的打算。但在這個幾乎人人都可以上大學的時代，毅然退學有時會遭到父母的強力反彈，那小石家人的反應是什麼？

小石說：「他們以前也會要我『趕快念書』，但是我都不聽，加上我從小就不愛念書，成績不太好，所以他們可能習慣了吧。像我不想讀大學，他們一開始有點訝異，但很快就可以接受了。」

我接著問他：有些人覺得沒有大學文憑很難找工作，你會擔心嗎？「他們可能是想找辦公室的工作吧，很多唱片行、咖啡店、酒吧其實都不太需要。」

從另類打工換宿，找到理想生活

去年離開校園後，19歲的小石到日本待了近四個月，除了機票由家人支付，其他開銷則是靠著在東京高圓寺的青年旅店和二手店「素人之亂」打工維生。

小石認為，高圓寺的生活比台灣更自在、好玩，可以逛的古著店、唱片行也較多，更重要的是，當地的群聚飲酒風氣很盛，到處都是喝酒的地方，酒也相對便宜。對這群從各國齊聚到高圓寺的人來說，酒精除了是消除乏味、刺激想法的必需品，還能巧妙化解語言不通的尷尬感。

這趟日本行也讓小石找到理想的生活模式。由於他的打工地點和住處都在「素人之亂五號店」，中午起床後只要下樓就能馬上工作，接著一路做到晚上9、10點，下班後則跟朋友喝酒聊天到天明。

另外，身為龐克愛好者的小石認為，日本社會對非主流音樂的喜好程度比台灣高很多，「像高圓寺附近就有龐克專門的唱片行和很多間live house；他們還有買黑膠的習慣，走在路上也會看到很多龐克。」而這個反差激發了他投身強化台灣龐克場景的欲望。

Photo Credit: 關鍵評論網／游家權 由小石協辦的活動Fresh fish vol.1，當天有多組龐克團在台北橋下演出。

凋零的台灣龐克，自己救

當初擱下高中課業的小石，除了讀台派、左派書籍和接觸社會議題外，還從搖滾樂裡聽到了龐克。這個反骨且帶有濃厚政治批判的次文化，讓厭惡教育和時政、價值觀正在快速翻新的憤世青年，有了強烈的共鳴。

Photo Credit: 關鍵評論網／游家權 照片上方為著名英國龐克團「The Clash」的《London Calling》專輯封面。小石說：「現在你可以喜歡的東西太多了，很多人沒有機會認識這些音樂，如果有接觸到可能會喜歡。」

近幾年，台灣的龐克場景處於低潮，對於高度重視跨國互動的龐克文化發展極為不利。小石感慨：「目前台灣這樣，國外的龐克和唱片就不太會來，要有人才能交流。」因此，原本不會樂器但熱愛龐克的小石開始自學Bass，並組了樂團L-Schema，主唱兼吉他手是經營龐克店「解放之聲」的廖伯威，鼓手則是玩鱷魚迷幻（CROCODELIA）的日本上班族新道文宜。

為了推廣龐克文化，組團之外，小石還預計跟策劃各式DIY藝文活動的愁城Trapped Citizen成員陳韋綸一起成立龐克廠牌，「會自己進唱片、弄發行、開粉專、辦活動、接國外樂團來表演。」小石表示。

Photo Credit: 關鍵評論網／游家權 圖為小石所屬的龐克團L-Schema，其音樂類型是高度政治化的Crust和Anarcho-Punk（無政府龐克），特色是歌詞帶有很多無政府和左翼的概念。

玩團之餘，小石還在容納各式新興獨立樂團的音樂酒吧Revolver打工，負責吧檯和外場。對於這份工作，他說：「蠻自由的，可以認識很多人，之後排表演可能也有優勢。」但鑒於兼職的薪水不穩定，小石有考慮轉正職。

談到未來的職涯，才快滿20歲的他打算走一步算一步。現階段，小石只希望盡快找到工作地附近的租屋處，以便重溫走路就能上下班的日本行時光。

至於父母怎麼看待小石目前的生活？他說：「沒講什麼，主要還是認為上班時間太晚了（晚班是凌晨才下班），對身體不好。」

所幸，常見於華人社會的「望子成龍」束縛，沒有施加在這位天生熱愛自由的龐克小子身上：

他們對我玩的樂團或辦的活動其實不太了解，但還是願意支持我。他們可能就是希望我當我自己，做我自己想做的。

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核稿編輯：楊之瑜