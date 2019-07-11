我的斜槓生活：該做哪些準備才能「不只當個上班族」？

文：莎瑞絲（搜尋引擎優化師／遠距文字內容創作者，同時也是自媒體網站「莎瑞絲遊牧日記」創辦人，提倡如何在忙碌生活與工作中找到平衡，活出自己想要的生活模樣，成為更好的自己）

「你是否厭倦了單一的上班族生活？你曾經想過體驗斜槓生活或多職生活嗎？斜槓到底是什麼？斜槓適合我嗎？ 」

如果你有以上類似的疑問，在這篇文章我想和你分享為什麼我選擇當斜槓族，斜槓生活需要具備的能力有哪些及這一年多來的斜槓生活心得。

目前我的身分是：搜尋引擎優化師／文字編輯／自媒體部落客。

「搜尋引擎優化師」是我全職工作賦予的頭銜，「自媒體部落客」則是我開始微創的新身分。今天想和你聊聊我第二個斜槓身分：文字編輯。

在2018年我開始了斜槓生活，那時候對於一成不變的上班族生活有點膩了，心裡總有股熱情想去做某件事情，一個我喜歡的事情，那時候我問自己：「可以在不改變目前的工作環境下，去發展一個我喜歡又可以賺錢的職業嗎？」

在閱讀Susan Kuang《斜槓青年》後，更讓我確定自己的想法絕對是可以實踐的！現在我過著斜槓生活已有一年零三個月，我覺得這樣的生活模式很充實，也很滿足。（笑）

朋友曾經問我為何當初不直接往外發展呢？直接找自己喜歡的工作不就好了嗎？我一直堅信著：有夢想也得吃飽了才能飛。

一直以來，我以為自己是事業型女強人，在打滾了這些年後發現原來自己不是如想像般有很重事業心，縱然它不是最理想最夢幻的工作，至少它餵飽了我，讓我無後顧之憂。同時，我也認為生活可以有多重選擇，上班族僅僅是我在某領域的身分，它並非人生的所有，擁有自己想要的生活模式也是我選擇踏出舒適圈的原因之一。

另一方面，也許是內向者謹慎個性使然，在還沒確定跨出舒適圈是否適合自己，貿然辭職會讓我陷入困境之中，所以當時折衷的作法就是保留上班族身分，利用下班後時間往感興趣的領域發展。

我的斜槓生活從文字編輯開始

從國小開始我就非常喜歡寫作，即使高中畢業後我仍然持續寫作，甚至創作短篇故事投稿到雜誌上，也幾次獲得刊登機會，讓我對於寫作這領域蠻有信心的。所以在開始思考往外發展時，寫作便成了第一優先選項。

就在有天閒來沒事晃104網站碰運氣時，輸入關鍵字「在家工作」跳出了幾個結果，看到這家線上雜誌「遠距文字編輯」標題馬上吸引我的目光，於是整理了過往的文字作品集投履歷過去，也很幸運地如願得到了這份兼職編輯工作。

在一開始的文字編輯產量是一個月一篇文章，到後來累積了一定數量後，我向雜誌社申請成為固定供稿編輯，目前產量是一個月八篇文章，這是一份在家就能作業的工作，也是我一直希望找到「不受地點、時間」限制的工作類型。

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你可以不只是上班族

「斜槓青年」代表的是一種全新的人生價值觀，它的核心不在於多重收入，也不在於多重職業，而在於多元人生。 ＿＿Susan Kuang《斜槓青年》

有次和朋友聊天說起自己最近開始體驗斜槓生活，對方回應：「斜槓？這和兼職有什麼不同？」

選擇當文字編輯的初衷是想做一件自己喜歡且能夠得到滿足感的事情，寫作正好帶給了我這份充實的滿足感。對我來說，「斜槓」並非只是一種身分或頭銜，而是能力X熱情X自我價值X收入，斜槓生活是一種提升自我價值的生活模式。

這一年多體驗斜槓生活下來，感覺自己算是幸運的，但這一切並非單靠幸運就能持續進行，更多的是需要不斷地學習及妥善安排好自己的生活，若你也希望加入斜槓一族行列，以下這3個方向對你會很有幫助：

先把手上的工作做好

想要開始斜槓的首要條件就是，你必須能夠完全掌握正職的工作，「斜槓」並非讓你逃避上班族的生活，更不是「騎驢找馬」的心態。在未找到這份文字編輯時，我在正職工作狀況是：閉著眼睛也能把事情解決，並且做好做滿，不假手於人也不麻煩別人。在安定好正職工作，我才開始踏出舒適圈，尋找自己想要的生活方式，畢竟斜槓生活是加乘，而不是剝奪及脫離原本的生活軌道。

時間管理

當生活不再只是單一模式時，斜槓生活確實給我帶來了許多改變，尤其是如何安排時間。平常上班日，我會利用零碎時間來找資料或寫文章，如通勤時先找好大量資料，午休時篩選出可作為題材的資料，下班後開始寫文章、修圖及後續工作。

過去總覺得零碎時間無法讓我專心一件事情，但隨著這一年來的實踐，我發現善用零碎時間絕對比特別空出一小時的效率來得高，因為零碎的時間並不多，所以會更專注在想要完成當下的小目標。

做你想做的事情，而不是賺錢的事

斜槓生活並非上班族打卡般制式化，它沒有所謂上下班的概念，你必須利用空閒或假日的時間來做這些事情，像我蠻遇到的狀況就是，當大家在週末或連假時吃瓜子看電視，我則是在筆電前敲鍵盤，所以選擇喜歡及想做的事情非常重要，只有自己真心喜歡想做的，才會做得甘願，做得開心。

在成為固定供稿編輯前，寫作僅給我帶來微薄的收入，而選擇文字編輯也並非為了賺錢，所以那段時間我依然寫得非常快樂，直到想延伸發展撰寫更多不同的題材時，我才向雜誌社申請成為固定供稿編輯，才開始有了更多收入。如果你也想從感興趣的事情開始下手，請記得：縱然這些興趣還無法成為穩定收入來源，但卻可以為你帶來快樂與自信。

我該做什麼準備才能當斜槓青年？

「當你的才華還撐不起你的野心的時候，就應該靜下心來學習；當你的能力還駕馭不了你的目標時，就應該沉住氣來歷練。夢想，不是浮躁，而是沈澱和累積。」＿＿莫言

越來越多人選擇當斜槓青年，但斜槓真的適合每個人嗎？

我覺得人生沒有必然的答案，只要你願意嘗試，願意學習，迎接而來的人生一定會和站在原地又所不同，「斜槓」則是需要實力及熱情來支撐的。

1.寫下你感興趣及能力可及的事項

建議你先用一張白紙寫下你所感興趣、想學習、非常好奇的事物，再寫下這些興趣必須具備什麼專業技能或知識，再來觀察這些事項是否已有市場需求？你能夠具備哪些能力及能夠提供市場什麼服務？

2.你能做的絕對比想像來得多

在得到這份文字編輯工作前，我累積了一些短篇故事創作、旅遊及電影文字作品，為了讓作品能夠更完美地呈現，也開始自學攝影及修圖，這也讓我從單純文字創作，延伸至圖文創作。因為文字及圖文編輯能力，讓我幾次幸運被選中替廠商撰寫商稿及拍攝商品，也得到不錯的迴響。從寫作延伸出的其他的技能是我的意外收穫，也再次體驗到，當你對某個事物擁有強烈的熱情，你能做的絕對會遠超出你所想像。

3.找對舞台就有機會

想要開始斜槓該如何開始搜尋？如果直接在網路搜尋「斜槓」，只會找到一堆文章而不是職缺，像前面提到的，我的斜槓文字編輯就在104找到，所以下對關鍵字很重要，若你和我一樣想找到不受地點、時間限制的工作，可以使用關鍵字像有「在家工作、兼職可、可遠端工作、可在家」。

也建議你不時在以下平台逛逛，從感興趣的職業類別下手，能夠幫助你檢視目前所不足的能力有哪些：

1. 104

2. 518

3. mit.Jobs

4. Careerjet

5. CakeResume

6. Google (直接輸入工作職稱 + 職缺就會跳出在你地點附近的職缺工作)

斜槓不是自嗨的稱號，若你感興趣的事項須具備某些專業知識或技術，所需要付出的時間和努力就必須加倍。很多人對於斜槓生活感到好奇，也想嘗試自己是否適合斜槓生活，我也鼓勵蠢蠢欲動的你不妨試試看，人生總得做些什麼，才知道自己適合什麼，對吧！

朋友曾這麼說過：「斜槓生活不會讓你分不開工作與生活嗎？」

對我來說，斜槓生活除了多重身分及收入之外，我更在乎的是自己在工作與生活之間的是否產生心流。一直以來，我都希望能夠做自己喜歡的事情，工作與生活是密不可分的，與其追求工作與生活之間平衡，不如做我喜歡做的事情，而它正好是能夠帶給我收入的工作。

實踐斜槓生活也讓我多了一份安全感，即使被摘除正職工作頭銜，我知道永遠還有後路可退，也了解自己依然擁有選擇謀生的權利，而不再只是單一選項。跳脫了上班族身分，也發現自己可以發展出"不只是這樣"的生活模式，而是多元、更貼近自己要的生活方式。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：丁肇九