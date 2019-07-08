「日韓貿易戰」恐開打：日本限制半導體原料出口，南韓能拿什麼反擊？

日本從4日起，對3項出口南韓的關鍵電子原料加強管制，由於日本這些原料在全球市占率高達8至9成，第4季將影響南韓手機、消費性電子產品出貨。專家指出，南韓未來也可能對日本提出反制措施由，對於位階偏向中下游的台廠而言弊大於利。

但日本為何突然對南韓實施管制？外界分析原因有二，一是二次大戰期間，日本企業強徵南韓勞工，去年南韓法院判決日本企業需進行賠償，引起日本不滿，另外也有分析指出，日本21日將舉行參議院選舉，安倍晉三期待透過此舉提升他在保守派中的支持率。

為了二次大戰的問題，日本限制3樣半導體原料出口南韓

（中央社）日本強化管制3項關鍵半導體原料出口南韓，日韓恐將爆發貿易戰。學者認為，對台廠而言，短期有轉單效應利多題材，但長期仍弊大於利。

南韓法院去年做出判決，日本企業必須向二次世界大戰徵用工（遭日本企業強徵的南韓勞工）進行賠償，但日方則主張徵用工賠償問題在1965年「日韓請求全協定」簽署時就已解決，不應現在提出賠償，涉案日本企業也拒絕賠償。

原先日本盼藉由6月底舉辦的G20大阪峰會進行會談，解決爭議，但南韓方面並不回應相關要求。日本經濟產業省於是在7月1日宣布，從7月4日起，對出口到南韓的3項關鍵電子原料加強管制，包括含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas），被視為對南韓的反制措施。

有別於過去可享簡化出口的待遇，4日起每項產品都須向日本政府申請許可，載明使用目的、方法，並簽署相關原料絕不用在武器等方面的承諾書才能出口，前後耗時可能達90天；下一步，日本考慮將把南韓從安全保障友好國家的「白色名單」中除名。

限制原料的日本市佔率高達8成，將影響第4季南韓手機出貨

台灣經濟研究院研究員劉佩真認為，這次日本對出口至南韓的3項原料進行管制，主要將對南韓以記憶體為主的半導體業者造成衝擊，尤其是氟化聚醯亞胺及氟化氫兩項，屬於半導體關鍵原料，且日本全球市占率高達8至9成，很難找到替代進口來源。

劉佩真指出，南韓過去主要仰賴日本作為此3項產品的主要進口來源，如今日本祭出出口管制，對南韓半導體廠，尤其三星、SK海力士等，可能產生原料來源不足的問題；所幸目前全球記憶體市場明顯供過於求，整體庫存量偏高，南韓業者本身也有材料庫存，預估今年第3季，包括iPhone等供應鏈出貨還不會受到影響。

她向《中央社》記者表示，不過，到了第4季，日、韓雙邊若還未得出明確協商結果，就比較令人憂心會不會出現關鍵材料短缺的情形，導致南韓業者無法出貨，進而影響終端手機、消費性電子產品出貨。

台廠位階偏向中下游，對台灣弊大於利

劉佩真認為，短期台廠有一些利多題材，半導體化學品、記憶體製造族群可能會有轉單效應，不過因為台灣在這兩個領域的全球市占都不高，預估即使有轉單效應，效應也不大。

她認為，反而是後續可能間接因為終端產品出貨不順，導致代工、封測等相關供應鏈受到影響，下半年正是電子產品旺季，國際品牌新機新品齊發，表現是否受此影響，值得密切關注。

另一方面，南韓也可能對日本提出反制措施，若以全球市占率、日本廠商依賴程度來思考，推測行動記憶體、DRAM可能進入考量名單，因為全球市占高達4至8成，一旦下達出口管制或禁令，可能造成日本下游終端業者無法順利出貨。

劉佩真也提醒，台廠應引以為誡，不論從美國制裁華為事件，日本對南韓祭出出口管制，都反映一個重要產業趨勢，那就是「自主可控」的重要性。目前台灣半導體相關化學原料、設備的自主率皆偏低，即使製造方面是全球第一，未來若遭受不公平貿易競爭，很可能出現斷鏈危機。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳認為，繼美國對華為祭出禁令之後，日本也出招，使半導體、顯示器等相關供應鏈陷入更加混亂的局面，未來若南韓也針對日本痛處，進行出口管制回敬，影響日本供應鏈運作，產業情形將更為混亂。

李淳認為，台、日、韓三國一向是既競爭又合作的關係，整體供應鏈出現混亂，不確定性加劇，對台廠一定是弊大於利，尤其是台廠位階偏向中下游，前面任何一個環節出問題，都容易受到影響；為了因應各種未知可能，廠商各項投資成本勢必增加。

南韓政府揚言，向WTO控告日本

《中央社》報導，南韓外交部長官康京和3日表示，外交部將要求日本政府立即撤回相關制裁措施，並敦促日方慎重考慮韓方提出的意見。官康京也說，此舉是不合情理且違背常識的報復性措施。

《中央社》報導，對於南韓政府要求取消這項管制措施，日本政府經濟產業大臣世耕弘成說：「完全不考慮。」世耕說，特有可能轉為武器用途的原料技術，各國在出口時都被要求進行經常性管制，從這個意義來看，日本身為國際社會的一份子，不斷地重新檢視相關規範是理所當然的事，「完全不考慮撤回」。

南韓政府揚言不排除向世界貿易組織（WTO）控告日本，日本政府自認沒有違反WTO規則。《中央社》報導，對日本提出的管制措施，日本業界人士認為，這是屬於日本可自主判斷的領域，所以並沒有違反世界貿易組織WTO規定；但早稻田大學教授福永有夏認為，這是有違反WTO協定嫌疑的「灰色措施」。

原因不只二次大戰「徵用工」？日本即將進行參議院大選

《中央社》報導，另外，日本政府4日公告7月參議院大選的投票日，政府想藉此展現對南韓的堅毅態度，但也傳出政府內部有人擔憂日韓關係會更惡化。

《中央廣播電台》報導，日本參議院每3年改選一半席次，目前參議院共245席，7月21日將選舉，改選參議院124個席次。安倍晉三自2012年底就任之後，一直嘗試修訂日本現行的和平憲法，若要修憲，就必須在參議院取得三分之二席次，等於這次選舉，親修憲勢力（自民黨、公明黨、日本維新會等）必須獲得85席。日本媒體預測，這次親修憲勢力將獲得接近85席。

《自由時報》報導，安倍晉三喜愛的保守派雜誌一直呼籲對南韓採取強硬措施，安倍晉三政府此時加強管制3項出口南韓的關鍵半導體原料，有助於提升他在保守派中的支持率。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺