各懷鬼胎的歐盟執委會主席：是誰扼殺了歐盟「首席候選人制度」？

5月底歐洲議會選舉結束,經過一個月的合縱連橫、兩天馬拉松式的協商,歐盟28位領導人總算敲定新的一匹歐盟機構領導人選,包括執委會主席、歐洲議會議長、高峰會主席、高級外交代表以及歐洲央行總裁等五個職位(詳情可見文章「女力崛起」的歐盟高層改組:成為首位執委會女主席的人是誰?)。

讓不少人跌破眼鏡的是,最後的五個名字幾乎沒有出現在先前的討論內,有如天外飛來一筆,而且更令人意外的是,執委會主席的最後人選竟然不是從議會黨團推派的「首席候選人」(Spitzenkandidat)中挑選,顯現出歐盟高峰會這次真的是鐵了心沒有想要繼續遵照上一屆才創立出來、並且被實施的「首席候選人制度」(Spitzenkandidaten),到底過程中為什麼會有這麼大的轉變呢?

「首席候選人制度」初登場

先稍微說明一下「首席候選人制度」的背景。2014年,也就是上一屆歐洲議會選舉的時候,議會為了打破過去由歐盟高峰會密室協商決定歐盟機構領導職位,特別是歐盟執委會主席的情況,「重新詮釋」了《歐洲聯盟條約》第17條第7項的規定,認為強化歐盟與人民連結、最符合民主制度的做法,是議會選舉時讓各黨團推舉「首席候選人」,而在選舉中獲勝、能在議會內獲得最多支持的「首席候選人」,就可以成為下一任的歐盟執委會主席。

這套制度2014年時由於歐洲議會內各黨團都大力支持、實施,歐盟高峰會也沒有想到更好的人選,因此讓歐洲人民黨團(European People’s Party,EPP)的首席候選人、也是前盧森堡首相榮克(Jean-Claude Juncker)順利當選歐盟執委會主席,但當時歐盟部分領導人強調,他們並不是因為「首席候選人制度」才選擇榮克,為今天的改變埋下伏筆。

韋伯障礙

時間快轉到今(2019)年的歐洲議會選舉,選前所有民調都預估EPP將再度蟬聯議會內最大黨團的位置,因此它推出的首席候選人將有很大的機會能夠接續榮克,成為下一任的執委會主席,這次EPP推出的是德國總理梅克爾(Angela Merkel)的長期盟友,德國籍的議員韋伯(Manfred Weber)出馬角逐。

儘管韋伯在選前聲勢看好,但選後法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)以及葡萄牙總理科斯塔(António Costa)隨即公開表示,擔任執委會主席需要有行政經驗,暗示議會內的歐洲自由民主聯盟(Alliance of Liberals and Democrats for Europe,ALDE)和社會民主聯盟(Progressive Alliance of Socialists and Democrats,S&D)都不會支持職涯長期待在歐洲議會的韋伯。另一方面,EPP領袖堅決地與韋伯站在一起(除了匈牙利總理之外),認為既然他們獲得了最多的議會席次,那韋伯理應成為下一份的執委會主席,導致選後一個月內的討論其實完全被卡死。

秘密的「大阪協議」

根據POLITICO的報導,這時德國籍前歐洲議會議長、同時也是「首席候選人制度」堅定支持者的舒爾茲(Martin Schulz)提出了一個解方:讓S&D的首席候選人、荷蘭前外長蒂默曼斯(Frans Timmermans)成為執委會主席,而韋伯留在他熟悉的歐洲議會當議長。這個提議在6月底時獲得S&D和ALDE兩個黨團領導人、德國總理梅克爾以及韋伯本人的同意,就等在30日的歐盟特別高峰會上通過。

沒想到EPP內部在召開會前會的時候強力反對這個所謂的「大阪協議」(據說梅克爾是在G20大阪峰會的時候和法國、荷蘭、西班牙領導人達成共識),以克羅埃西亞、保加利亞、愛爾蘭為首的幾個國家領導人,不認為EPP應該如此輕易的放棄執委會主席的位置,就算韋伯沒有機會,執委會主席還是必須由EPP的人來擔任,而且他們其實對於梅克爾竟然沒有事先諮詢他們的意見、就直接跟其他黨團的領袖協議非常氣憤,「大阪協議」因而胎死腹中,重要職務人選協議回到原點。

德國國防部長馮德萊恩|Photo Credit: Reuters/達志影像

馬克宏的運作

為了打破僵局,法國總統馬克宏這時主動提議讓德國國防部長馮德萊恩(Ursula von der Leyen)當新任執委會主席,法國政府其實在一年多前就曾考慮過馮德萊恩這個人選,她不但法文流利、支持歐洲統合,對歐盟改革的想法上(例如建立歐洲軍隊)也與馬克宏相近。而作為交換,其他4個職位將由S&D和ALDE領導人分配,也才會有S&D內席次最多的西班牙獲得最高外交代表職位,席次第二多的義大利獲得歐洲議會議長職位,ALDE內的比利時首相成為歐盟高峰會主席的安排。

歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)的選擇就比較特別了,身為ALDE內席次最多的國家政黨領袖,法國總統馬克宏有安插一名自己心腹的籌碼,但為了替法國爭取歐洲央行總裁的職位,並符合自己一再強調「男女比例平均」的條件,他最後選擇了其實是屬於EPP的拉加德作為法國提出的人選,否則單憑ALDE內心腹這個條件,他大可以選擇法國前歐洲事務部長洛瓦索(Nathalie Loiseau),而若考量的是對於貨幣政策的經驗和專業性,現任法國央行總裁戴加洛(François Villeroy de Galhau)其實是更好的人選。

第一、也是最後一位首席候選人

馮德萊恩在正式成為新任歐盟執委會主席前,還需要獲得歐洲議會過半數的支持,雖然議會曾經達成決議,表示不會接受非「首席候選人」的執委會提名人選,但決議畢竟沒有實質法律拘束力,主流親歐黨派的歐洲議會議員預計還是會依照國家領導人之間的協議,投下贊成票,迎接執委會歷史上首位女性主席,也是繼歐洲經濟共同體(歐盟前身)第一任德國執委主席霍爾斯坦(Walter Hallstein)後的第二位德國籍執委會主席。

「首席候選人制度」的設計原本是想要讓歐盟更像一個內閣制的國家,從立法部門(歐洲議會)選出行政部門(歐盟執委會)元首,增加歐盟治理的民主正當性,但這次因為議會選舉結果產生更加破碎的歐洲議會,在各方勢力皆不退讓的情況下,反而讓反對這項制度的部分國家領導人有機可趁,重新拿回歐盟高峰會對執委會主席人選的掌控權。7月15日假如議會順利投票通過馮德萊恩的任命案,現任的執委會主席榮克就真的會變成「第一、也是最後一位首席候選人」。

