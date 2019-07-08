【插畫】看電視只能是無聊／無腦的消遣嗎？

小學課本的逆襲

小時候，打開電視就是歡樂的開始，從綜藝、短劇到卡通，還沒下課就期待著回家，看看最新一集的劇情又有什麼進展。

近年來，電視卻成了「亡國感」的象徵，各樣壓力山大的新聞議題層層疊疊，好像自己堅信的價值就要被摧毀，更有趣的是，不管自己堅持的價值是在光譜的哪一端，好像都會改變，都會不見。

在此同時，也有另一種「新聞」在那裡向我們招手，不論是行車記錄器或是貓咪影片，好似沒有任何煩憂的彩虹世界，不論誰都可以輕易的躲進去，那些政客名嘴在吵的事情，眼不見為淨，反正隨人故性命，我好像也沒有那麼大的影響力。

不過，從政府壟斷老三台的節目到今天的百家爭鳴，雖然如何判斷爆炸的訊息真偽變得更加困難，但這不就是思想自由的真諦嗎？每個人都有權力提出意見，指出政府的不是。就算再累，也應該廣泛接受，深入思考，訓練「找出騙子」的能力，這才是現代閱聽人最重要的課題。

想想看北韓的電視台，沒有壓力，皇城內一片祥和，但這真的是我們想要的嗎？

►不要嘲諷「討厭的大人」，總有一天我們也終將變成「上一代」

本文經只能是無聊的消遣嗎授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

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