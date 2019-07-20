回味台灣棒球精彩史頁：從引入東洋「野球」到勇奪「三冠王」

棒球，是許多人的美好回憶。每當我國棒球隊出國征戰，就成為街坊鄰居的凝聚重心，大人尤其無法拒絕孩子熬夜觀戰，大家滿心期待地拉開電視小門，守在一起收看轉播的日子，況味無窮。先前上映的《KANO》，短短九天票房破億，再次燃起全民對棒球的熱情。現在，就讓我們一起從國家檔案中，回味台灣棒球的精彩事蹟。

棒球運動起源於美國，日本引進推廣，日文稱其為「野球」，並於日據時期引入台灣。台灣棒球的發展，累積許多讓人津津樂道、回味無窮的故事，其中嘉農棒球隊打進日本甲子園決賽，勇奪亞軍的精彩過程，成為電影題材登上大銀幕；而民國五、六○年代，台灣更上層樓，屢屢征戰國際，締造3次同時榮獲世界少棒、青少棒、青棒冠軍「三冠王」的輝煌紀錄，也激發全民瘋棒球的熱潮。

一、東洋「野球」的引入

日本據台後，提供學校球具、設備，推廣「野球」運動。中、小學紛紛組織球隊，展開校際競賽。小學方面，昭和4年（1929）8月，首屆全台少棒賽在台北新公園熱烈展開，由高雄州第一公學校（今旗津小學）擊敗其他代表隊，取得台灣史上首屆少棒冠軍。中學方面，昭和6年（1931）嘉義農林學校代表台灣，前往日本甲子園勇奪亞軍，最為耀眼。

起初，台灣社會不諳「野球」規則，參與程度不高，隨著校際競賽展現的趣味性、競爭性，逐漸流行起來。球隊如雨後春筍般出現，充滿運動活力。日本為提倡是項運動，開闢圓山棒球場，舉辦大型賽事。每當重要賽程，球迷便將球場擠的水泄不通，而球員更以踏上球場揮棒競賽為目標。可惜的是，自昭和18年（1943）起，台灣遭到盟軍轟炸後，圓山球場充作陸軍醫院，因而停辦各項賽事。

二、從「野球」轉到「棒球」

光復初期，國民政府接收台灣後，將日本味濃厚的「野球」改稱「棒球」。民國（以下同）39年8月，韓戰爆發後，圓山棒球場充作美援物資集散地，無法再舉辦棒球賽事。儘管如此，各界熱愛棒球程度未減，校際與社會舉辦的運動競賽中，棒球賽事仍經常可見。

在亞洲棒球競賽場域，台灣菁英於40年以及42年組織聯隊，兩度前往菲律賓進行友誼賽。43年，中華民國隊開始征戰亞洲盃，初期，經常輸給菲律賓隊，更難挑戰日本、南韓這兩個棒球強國 [1] 。

三、台灣勇奪「三冠王」

51年起，政府推廣棒球運動，往下扎根培育人才，教育部也將少棒列入體育課程，鼓勵校際球隊競賽，掀起少棒熱潮。57年5月，「以石為球、以棍為棒」訓練的紅葉少棒隊，拿下全省少棒冠軍，接著迎戰來訪的日本關西明星少棒隊。日本是亞洲棒球強國，當時又連續獲得兩年世界少棒冠軍，明星少棒隊雖非國家代表隊，實力卻不容小覷。8月，中日少棒大戰，紅葉攻守俱佳，贏得勝利，更敲出台灣棒球的自信 [2]。

我國少棒與日本一較長短、榮獲佳績後，隨即加入了世界少棒聯盟（Little League Baseball, LLB），挑戰世界少棒冠軍已指日可待。58年7月，金龍少棒菁英在大阪擊敗關島、日本隊，取得代表遠東地區赴美比賽的資格，滿載著國人的期望，前往美國賓州威廉波特征戰，先後擊敗加拿大、美北代表隊，又在冠軍賽力克美西隊，榮膺冠軍 [3] 。此後，加強培訓少棒，繼起的七虎、巨人、立德、榮工等強隊，幾乎連年奪得世界冠軍，向全球證明我國少棒強勁實力（圖1）。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：榮工少棒隊參加遠東區少棒賽

之後，金龍少棒隊在各界的協助下，集體進入蔣宋美齡女士創辦的華興中學就讀，繼續為青少棒、青棒爭光，也開啟「南美和、北華興、東榮工」三強鼎立的時代。61年，美和中學為台灣奪得首座青少棒世界冠軍獎盃（圖2）；隔年，中華青棒隊也拿下世界青棒冠軍。63年、66年、68年，台灣少棒、青少棒、青棒一舉獲得世界冠軍，締造3次「三冠王」的最佳成績，揚名國際。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：世界青少棒遠東區大會比賽實況

四、台灣之光，揚威海外

成棒在少棒、青少棒、青棒基礎上，持續發光發熱。許多球員投身中華職棒的精彩賽事外，亦有旅外球員在日本職棒、美國職棒大聯盟締造台灣之光。在國際競技上，中華隊在73年贏得洛杉磯奧運銅牌後，又在81年拿下巴塞隆納奧運銀牌，打響台灣棒球的名號 [4]。

五、結語

台灣棒球，已成為許多民眾生活的重要部分，不僅每一場比賽的輸贏，牽動國人的心情起伏，也漸漸構築了全民的共同記憶。想要知道更多動人的故事，歡迎前往國家檔案資訊網，一同探尋台灣棒球的精彩事蹟。

延伸閱讀

註釋

[1] 江明珊總編輯，《逆轉勝：台灣棒球特展》（台南市：國立台灣歷史博物館，民103），頁36。

[2] 謝仕淵、謝佳芬，《台灣棒球一百年》（台北市：果實出版社，民92），頁98-101。

[3] 中華日報叢書委員會編，《無敵金龍》（台北市：中央日報社，民58），頁40-63。

[4] 孟峻瑋等，《旋動歲月：台灣棒球百年史》（台北市：中華民國棒球協會，民95），頁151-174。

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航