從接受幫助到為他人帶來正能量，「21歲」抗癌女孩的重返舞台圓夢紀錄

「我叫湯佩姿，我今年21歲。我在兩年前罹患卵巢癌末期。現在一直在努力治療當中，希望有一天可以重返舞台。」

正值青春年華的21歲，熱愛歌仔戲、著迷於舞台劇的高雄女孩湯佩姿，對表演懷抱著很大的熱忱。原以為人生也就如此平凡快樂的度過了，不料在她大一那年，被醫生確診為卵巢癌第四期，並被預告只剩三個月的存活時間。這一場突如其來的噩耗，不只迫使她必須中斷表演學業，而因為自認再也沒有登台表演的機會，讓她陷入人生從未有過的憂鬱低潮。

癌細胞侵蝕不了的夢想，渴望重返舞台的追夢女孩

走在辛苦無味、日復一日的抗癌路上，佩姿有好多想做的事情，卻因體力不支而受限，只能空思夢想。某一天，她無意間發現了TikTok「百萬願望圓夢計畫」，心中那張被擱置以久的舞台夢想藍圖，忽然又再度清晰浮現眼前。於是她錄製了一支短影片投稿，對著鏡頭一字一句地宣告她重返舞台的夢想，沒想到竟意外獲得計畫支持，這對於幾乎放棄表演生涯的佩姿來說，無疑是莫大的鼓勵和肯定。為此，她決心把握這次的機會，義無反顧地投入演出準備，即使被病魔抓住，也要拖著它一起登上舞台演出。

從2017年的父親節開始，湯佩姿建立粉絲專頁「追夢女孩的抗癌點滴」，分享自己走過30次化療的過程，以及日常生活點滴。這些看似平凡無奇的生活貼文，其實在在反映著佩姿勇敢堅毅、熱情不滅的生命態度，不僅打動了許多網友，也引發眾人開始思考活在當下的真義。在網友的回饋鼓勵之下，佩姿也獲得更多放膽作夢的力量。而在成為「百萬願望圓夢計畫」得主後，除了喜出望外，佩姿也下定決心，要把表演做到最好、不愧對自己。

Photo Credit：王立言Facebook粉絲專頁 音樂人王立言，是佩姿圓夢計畫中的重要推手

首次挑戰作詞作曲，譜出生命的歌

事實上，癌友身份除了帶來身體上的苦痛，也讓佩姿深切感受到，社會多數的大眾對於癌症仍然存有負面印象，像是對於化療掉髮的病人會投以異樣眼光，或是把癌症視為禁忌話題等。

「我覺得當一個癌症病人，不一定都是負面、悲觀的東西。」湯佩姿想要扭轉大眾對「癌症」一詞的觀感，她許下承諾，要透過自己的生命故事，以最有溫度的詮釋，鼓勵同樣在奮鬥的癌友。

在計畫的支持下，透過「大大樂隊」主唱王立言老師指導，佩姿嘗試以罹癌這兩年半所發生的故事為靈感，創作歌曲《重生的翅膀》，以自彈自唱的形式重返舞台，並娓娓道來抗癌、追夢的心路歷程，將自己經歷過的痛苦，轉換成鼓勵與祝福，送給同樣在生命中掙扎、永不放棄的人們。

然而，圓夢的過程並不如想像中的輕鬆美好，當演出計畫與癌症治療並行時，佩姿無疑是將自己推上了接受雙重考驗的擂台上。準備表演的時間只有兩個月，期間還包括兩週的住院化療，以及寥寥可數的五次烏克麗麗課程。艱辛的化療過程，再加上創作壓力，讓佩姿也曾閃過放棄的念頭。

「因為身體關係，我們每次上課的時間都不能太長，我也很常擔心佩姿會不會太過勉強自己，但另一方面又因為佩姿的熱情和認真而感動。」王立言老師表示，「一開始的姿姿比較沒自信，常覺得自己唱歌不好聽，然而隨著氣氛輕鬆的課程進展，也從一次次的唱歌練習中，慢慢找回登台的自信。」

「從沒想過罹癌後還能站上舞台。」

直到正式登台的那一刻，佩姿還在捏自己的臉，確認這是真的而不是夢，她慶幸自己堅持下來，也更堅定「懷抱熱情、踏實過好每一天」的決心。「當我站在台上看到底下的觀眾，我可以從他們的眼神中感到對這表演的期待，那時候我很想哭，感動得想哭，原來我做到了。」

過去兩年多來，因為一場大病讓佩姿一直處於被照顧的狀態，若沒有親朋好友的鼓勵和陪伴，她實在難以想像自己如何度過生命的低潮。

湯爸爸說，自己家女兒生病，除了心疼外，也深刻體會到人生無常才是日常。「對任何事情都需要盡心盡力，之後就一切隨緣。」這樣的心情與信念，讓湯爸爸在陪伴佩姿的路上，鼓勵女兒不要輕易放棄，保握可以追夢的機會，但同時也不要得失心太重、太要求完美給自己過多的壓力；而見到佩姿登台表演的那一刻，心中最大的感想是「如夢」一般不真實，卻也為自己女兒的勇敢和堅強感到驕傲。

大膽秀夢想，歷經考驗後從Receiver變成Giver

佩姿回想，當初被宣判要送安寧病房時，是爸爸堅持繼續讓她接受治療，才能撐到現在。事實上，湯爸爸為了就近照顧女兒，將工作也暫時擱下了。「當身邊的人都用盡全力在為我拚命，我哪裡還有放棄的理由？」佩姿感慨地說，看著爸媽為自己忙碌奔波、籌措醫藥費，連掉眼淚都不敢讓她看見，讓身為女兒的她相當自責，「要趕快好起來，就是對他們最好的報答。」

曾因為化療掉光的毛髮、滿腹腹水脹大的肚子，一度不敢出門見人的佩姿，直到術後腹水消去、慢慢長出毛髮，以及有家人循序漸進的鼓勵，才讓她漸漸轉換心境。

「經歷過什麼都沒有的我，當再度擁有一點點的時候，我很知足珍惜。」她說。

Photo Credit：追夢女孩的抗癌點滴Facebook粉絲專頁 重返舞台那天，湯佩姿與爸爸在舞台上合唱

現在的佩姿，不僅接受自己的「癌友」身份，也修正過去思考、看待事情的角度：「對我來說，世界上沒有什麼事情比癌症更恐怖了。」生病雖然帶來苦痛，卻也讓她跟家人相處的時間增加，彼此的感情愈來愈好，像是一路陪著佩姿經歷化療、練習唱歌彈烏克麗麗、登台表演的爸爸，或是白天雖然要上班、晚上卻不忘去病房幫著女兒按摩的媽媽。

也因為這場大病，她看見更多人對她無條件的愛。無論是王立言老師體諒她身體不適，親自帶著烏克麗麗到醫院幫她上課；還是有著跟姊妹一樣感情的高中表演老師，自她生病以來一路的陪伴；又或是互不熟識卻願意時常給予鼓勵的網友，佩姿都銘記在心，所以當自己有能力的時候，也想要像個天使一樣，將自己的正能量傳遞給其他人，也希望降低一點這社會對罹癌的負面觀感。

而第一個受到鼓勵的就是王立言老師，「在創作歌手這條路上，我經常懷疑自己，也曾經想過要放棄，剛好在我人生處於低潮的時候，認識了佩姿，我在她身上看見了勇敢與生命的韌性，這給了我很大的鼓勵。」

「除了身體的病痛需要被醫治，心靈上的煎熬更加需要撫慰」，在圓夢這路上持續給予協助的財團法人台灣癌症基金會也分享：「佩姿選擇以音樂、歌唱的方式來表達對生命的尊重與熱愛，藉由溫暖樂音樂鼓舞所有病友及身處低潮的朋友們，共同攜手勇敢面對。」

TikTok也與財團法人台灣癌症基金會，共同將這段重返舞台的圓夢旅程拍成紀錄片，命名為「21」。除了佩姿今年21歲、目前化療療程也是每21天要進行一次外，此次的圓夢計畫，更是一個名為「21」的心靈治療；在佩姿21歲這年，即使仍有痛苦的病魔纏身，但也有許多美好的事情發生，這意味著無論是低落或開心，都屬「21」，端看你用什麼視角去看它、定義它。

從得知罹癌、接受事實，到願意積極治療，湯佩姿親身經歷過這條漫漫長路，深知箇中辛苦，佩姿也更加希望能藉由分享自己生命經驗，在這道阻且長的路上作為鼓勵他人的力量。也從這一刻起，佩姿不再是受照顧、被施予的「Receiver」，而是一個能給予他人正能量的「Giver」。

百萬願望圓夢紀錄片《21》2分鐘精簡版

百萬願望圓夢紀錄片《21》完整版



