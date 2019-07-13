Met Gala今年的主題「Camp」到底是什麼意思？

文：Jerry Hsieh

紐約大都會博物館一年一度的Met Gala，今年以美國女作家Susan Sontag於1964年所出版的《Notes on “Camp”》一書中所提到的社會現象「Camp」為主題。但什麼是Camp？在台灣有人翻譯為「坎普風」或「敢曝」，但卻無法真正表達Camp的含意。

Camp這個形容詞，最早可追朔至法王路易十四及其所建造的凡爾賽宮。當時為了方便管理，路易十四將所有的王宮貴族及政府官員，甚至軍隊，搬到凡爾賽宮居住。而他也極盡奢華之能事，將最華麗的服裝、室內裝潢與生活享受帶到凡爾賽宮，宛如與世隔絕，自成一「營」，於是Camp從當時起便有了「誇張」的意思。過於華麗的穿著打扮是Camp、過度裝潢的精雕細琢設計也是Camp，而路易十四與他的貴族們，更是Camp。

今年，Katy Perry的凡爾賽水晶燈造型，讓我們回到Camp的最原始定義：Se Camper。

那麼現在所說的Camp又是什麼意思呢？1870年，倫敦警察逮捕了男扮女裝的Frederick Park ，並以Camp來形容他變裝的行為，從此Camp與同性戀及男扮女裝者畫上等號。1909年，英國的牛津英語辭典首次出現camp的定義：「誇張、戲劇化又引人注目的；男扮女裝者或同性戀者；同性戀者的特質之一。有這種行為或是習慣的人就是Camp」，但在當時，這也只有在那個圈子裡混的人才知道。

今年Met Gala上，Michael Urie半男半女的造型，向Camp的開路先鋒們致敬。

1964年，美國女作家Susan Sontag的《Notes on “Camp”》將Camp的特質正式端上檯面，並受到大眾文化的擁抱，從此成為現代文化的ㄧ個重要現象。她在文中提到：「Camp是需要技巧，且同時令人震驚的，而Camp是風格戰勝內容、審美戰勝道德理論之考量、冷嘲戰勝悲劇情感的具體表現。」於是Camp不再是男扮女裝或同性戀者所專屬，任何超越常理，挑戰傳統美學的人、事、物都是Camp的發揚光大。而今年的Met Gala就是以她對Camp的解釋，作為派對及展覽的主題。

在今年的Met Gala上，Ezra Miller的怪奇造型完全符合Susan Sontag於《Notes on “Camp”》文章中「Camp是需要技巧，且同時令人震驚」的理論。

早期的好萊塢電影明星，如頭上永遠頂著水果高塔的Carmen Miranda就是Camp風格的最佳代表。而在今年的Met Gala上，超模Care Delevingne也作出了現代版的詮釋。

以巨大肩線套裝與誇張演出聞名的女星Joan Crawford亦是Camp的代表人物。今年的Met Gala上，歌星Celine Dion重現好萊塢的復古華麗風華。

以穿著低俗及滿口黃腔為表演特色的Bette Middler，是當代的Camp代表人物。今年Met Gala上，Julia Garner以比較優雅的造型來詮釋Camp風格。

美國地下導演John Waters與變裝皇后Divine合作的ㄧ系列喜劇電影，堪稱美國Camp文化的最佳範本。他們最有名的電影《粉色火紅鶴》（Pink Flamingo）是今年Met Gala派對現場的裝飾主題。

其實除了造型，壞品味的表現亦是Camp的主題之一，例如John Waters的《粉色火紅鶴》電影中，Divine羞恥無下限的行為舉止（例如為了證明自己是全世界最骯髒的人，Divine竟然在銀幕上吃狗屎，成了影史上最Campy的ㄧ幕）。今年的Met Gala上，女神卡卡在紅毯上宛如Divine附身，將近20分鐘的個人紅毯變裝秀，極盡女明星為了博版面，毫無羞恥舉止的Camp之能事。

1980年代美國影集《朝代》，無論超級芭樂的劇情或是劇中女主角們爭奇鬥艷的服裝造型，都是Camp的表現。而身為代表人物，《朝代》女主角之一的Joan Collins今年也出席了Met Gala的派對現場。

Jeremy Scott將對於芭比娃娃的迷戀發揚光大，他為Moschino所設計的紙娃娃服裝系列，非常的Camp。

今年Katy Perry的水晶吊燈裝及歌手Gwen Stefan的冰雪芭比造型，都是出自Jeremy Scott為Moschino的設計。

1980年代著名服裝設計師Thierry Mugler展現Camp的未來感。

著名饒舌女歌星Cardi B穿著巴黎服裝設計師Thierry Mugler於1995年所設計，以「貝殼裡的維娜斯」為靈感的高級訂製服，出現於今年的全美葛萊美音樂獎的紅毯時，她那宛如炸開花枝的怪奇造型瞬間在全世界的社群網站瘋狂傳閱，有的人覺得美極了，有的人覺得很沒品味，但無論如何，Cradi B超越正常美學觀念的誇張造型，引起了大眾的焦點與討論（而且讓Lady Gaga及Katy Perry等紅毯巨星完全失色），這就是Camp！

而在今年的Met Gala上，Cardi B也沒讓大家失望，重現多年前Met Gala派對中，蕾哈娜的蛋餅裙襬造型，如實的發揚了Camp的精神：誇張的、戲劇化、有技巧、風格戰勝內容、且令人震驚。

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷