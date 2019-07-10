細數《蜘蛛人：離家日》預告片中，埋藏的17個彩蛋

文：Billy Kuo

#01：梅姨的慈善機構

預告片頭，我們看見一條寫著「支持流浪漢：食物、住宿、希望」（Homeless Support: Food, Shelter, Hope）的布條；這份梅姨的新工作，顯然正利用蜘蛛人的名聲積極募款。

而在漫畫中，還真有一個慈善機構叫「F.E.A.S.T」（食物、緊急救援、住宿與訓練）。在《Amazing Spider-Man》第548號中，這個慈善機構其實是反派「負極先生」的障眼法；而梅姨在那兒辛勤工作、步步高升，直到組織的真實邪惡目的被揭穿而被迫關閉為止。

#02：「同步銀行」置入

早在2016年，漫威和一間真實存在的公司「同步銀行」（Synchrony Financial）宣布合作，並且共同推出了「漫威萬事達卡」；而在這張快樂霍根叔叔手上握著的支票右上角，便能清楚看到他們的標章。

另外值得一提的是右下角「小辣椒」親筆簽名底下的小字寫到：「小辣椒——史塔克救濟組織的共同創辦人與首席」（Pepper Potts, Co-Founder and Chair, Stark Relief Foundation） 。這個組織首次在《復仇者聯盟：奧創紀元》被提起，設立目的是為了修復那些因英雄戰鬥而遭受摧殘的地區。假設《蜘蛛人：離家日》時間設定在《復仇者聯盟4》之後，這有沒有可能意味鋼鐵人成功存活？

#03：快樂霍根叔叔？

倘若你與這名中年大叔不甚熟悉，「快樂霍根」（Happy Horgen）原是一名不太成功的拳擊選手，在一次意外拯救東尼史塔克後，被雇用為史塔克集團的助理。預告片中，小蜘蛛對於梅姨和霍根莫名其妙的調情過程嚇得目瞪口呆，不過其實這並不是梅姨首次與復仇者聯盟相關人士交往。

在《Amazing Spider-Man》第519號中，梅姨在與彼德帕克一同住進復仇者聯盟總部時，居然與賈維斯談起了戀愛！不過有鑒於電影中的賈維斯只是個無肉體的高科技人工智慧，給予小蜘蛛一個快樂霍根叔叔好像也是一種補償......

#04：復仇者聯盟塔台重建中

在《蜘蛛人：返校日》最後，鋼鐵人清空了原先的復仇者聯盟塔台，準備遷址。雖然從未正式揭曉是誰買下了原址，不過許多人都猜測這個神秘買家應是「綠惡魔」諾曼奧斯朋。

隨著《驚奇隊長》的釋出，漫威將引介能夠變化面容的「斯克魯爾人」進入漫威宇宙。在漫畫《Secret Invasion》中，許多原先漫畫迷熱愛的角色，都顯現了他們身為斯克魯爾人的原型——而故事結尾則是「綠惡魔」成了神盾局局長，並且將組織重新命名為「H.A.M.M.E.R」，組成一支「暗黑復仇者聯盟」。

#05：彼得帕克的神奇護照

死忠蜘蛛迷一定知道，彼得帕克的真實生日其實是10月14日，而紐約市甚至將那天定名為「蜘蛛人日」。不過為什麼《蜘蛛人：離家日》要刻意更改小蜘蛛的生日呢？原來8月10日是《Amazing Fantasy》第15號的出版日期，而蜘蛛人的初登場便是此刊。

另外，護照派發及到期日期消失的「年份」不知道是漫威單純不想透露太多有關時間軸的訊息，還是在《復仇者聯盟4》後，一切時間秩序都被搞亂了呢？

#06：紐約大都會粉絲

若你願意短暫將眼睛從湯姆霍蘭德的臉上移開（我們知道很困難），便不難發現在小蜘蛛房間牆上掛著的旗幟——這裡的「Piazza」象徵的是美國職棒大聯盟傳奇球員邁克爾皮耶薩。在《Peter Parker: Spider-Man》第33號中，彼得帕克經常會合班恩叔叔一起去看紐約大都會球隊（The Mets）的比賽；即便至親離世後，小蜘蛛仍會追悼似地前往觀賽。

#07：班恩叔叔的行李箱

在《美國隊長3：內戰》中，蜘蛛人雖然曾說到：「壞事總在有能力的人無法負起責任時發生。」，隱晦地指涉親人的不幸逝世，不過班恩叔叔卻幾乎未曾在其他電影中被提起。不過此回，在小蜘蛛準備帶著旅行的行李箱上，卻出現了「BFP」的字樣；雖然班恩帕克的中間名未曾被提起過，不過創造這個角色的Steve Ditko曾表示班恩叔叔的原型正是「世界首富」班傑明富蘭克林（Benjamin Franklin）。

#08：遊船上的數字祕密

當貝蒂在威尼斯替奈德拍照時，我們可以在奈德身後看見小船上印著「ASM 212」字樣。曾經讀過《Amazing Spider-Man》第212號的粉絲就會知道，這期正是「水人」（Hydro-Man）首次登場的集數（更多資訊詳見#14）。

#09：以旅店名稱致敬

在威尼斯找尋落腳處的一行人，乘著遊船來到了內外看起來都有些破舊不堪的旅店「De Matteis」（注意入口處上的小招牌）。這裡顯然是在向創作蜘蛛人系列的作者J.M. DeMatteis致敬；他最有名且好評如潮的作品便是《Spider-Man: Kraven’s Last Hunt》，有興趣的話不妨找來好好拜讀一番。

#10：奈德現正戀愛中

幾乎在整個預告片中，奈德看上去都幸福洋溢，甚至在這幕中和彼得帕克談起了戀愛經驗。有趣的是，奈德在本片中交往的金髮女孩貝蒂布蘭特（Betty Brant），其實是小蜘蛛的前女友！我想這大概就是近水樓臺先得月的另類展現吧⋯⋯

#11：「瑪格南」還是「沙人」？

自從預告片的釋出，粉絲對於《蜘蛛人：離家日》中反派究竟是誰的爭論從未停過；而其中一個爭執點，便是這個看似能掀起塵土的巨怪，究竟是元素人「瑪格南」（Magnum），還是「沙人」（Sandman）。

元素人首次在《Supernatural Thrillers》第8號中登場，除了瑪格南之外，還包括領隊「地獄火」（Hellfire）、「海昌」（Hydron）與「和風」（Zephyr）；不過他們從未和蜘蛛人正面交鋒過。

而倘若你仔細觀察福瑞局長身前的車牌號碼，便能看見數字「463」。於1963年出版的《Amazing Spider-Man》第4號，便是沙人的首次登場；有沒有可能這些看似全為元素人的反派，其實是蜘蛛人過往皆對戰過的反派大集合？

#12：「地獄火」還是「熔融人」？

延續猜測反派身份的話題，當奈德牽著貝蒂狂奔、試圖逃離一團烈火的侵襲時，我們可以看見一塊寫著「2865 SEP」的車牌。於1965年9月（September）出版的《Amazing Spider-Man》第28號中，在《蜘蛛人：返校日》裡彼得帕克暗戀的麗茲艾倫學姊的叔叔Mark Raxton，不幸因觸碰到一種金屬液體而成為能操控火焰的「熔融人」（Molten Man）。這塊車牌也再度驗證這些預告中出現的反派應該不是元素人，而是蜘蛛人早已在漫畫中對戰過的反派。

#13：蜘蛛人隱形裝初登場

在預告片中足足展示的三件全新套裝中，想必是這件幾近全黑的服飾最引人注目！隱形裝（Stealth Suit）最早是由彼得帕克設計來對抗「惡鬼」（Hobgobiln）的超音波尖嘯，它能將聲波與光波吸附在穿戴者周圍，並形成一層「隱形防護罩」。

#14：它不是「海昌」（Hydron）！

誠如第8點提到，這裡看似為元素人「海昌」、還揍了小蜘蛛一拳的水團，應該是蜘蛛人的老敵人「水人」。水人本名Morrie Bench，原先是一名平凡無奇的水手，在一次蜘蛛人為了阻止一個具備可怕威力的實驗性裝置時，不幸被波及而掉入海裡。這場意外使他獲得了控制水的能力，並且與蜘蛛人反目成仇。（水人據傳曾從馬桶衝出、進而攻擊受害者......）

#15：神秘客的招牌「眼睛」

「神秘客」最具代表性的設計之一，無非是法師袍肩上的「上帝之眼」裝飾。雖然此回傑克葛倫霍的服飾並沒有添加這個設計，不過上帝之眼仍被融入了他的魔法之中，幻化成噴出奇異綠光的幻術。

在漫畫中，神秘客其實只是一名善於使用特效、幻術的失敗好萊塢特技演員，並不具備如奇異博士的任何魔法能力。這不禁使人好奇，包括看似法力的綠光，以及前面提到的反派沙人、熔融人、水人，有沒有可能都是神秘客製造的幻象呢？

#16：魚缸帽原汁原味呈現

許多粉絲在聽聞神秘客將於大銀幕上出現時，都不禁擔心這個有些笨拙、荒唐的魚缸帽設計會被硬生生抽掉——不過漫威選擇原汁原味的將其呈現，而這也是我們那麼期待神秘客的一大原因。

#17：神秘客（Mysterio）的名字來源

當彼得帕克與三五好友在旅店觀賞神秘客力阻壞蛋的新聞時，我們可以在最底下的藍色彈幕中看見「Misterio」的字樣（指涉一個神秘人士正在打擊犯罪）。在義大利文中，「Mistero」便是「神秘（Mystery）」的意思；有沒有可能這名漫威反派的名字，竟是出自一個義大利新聞台的錯字？！

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷