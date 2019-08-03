「一券在手，希望無窮」：除了愛國獎券，台灣還發行過哪些彩券？

「官設獎券有道理、大家愛買莫延遲、二十萬圓來著到、幾時發財無人知」～〈愛國獎券歌（客語）〉。生動有趣的獎券歌，描繪當時愛國獎券受歡迎的程度。但是您知道台灣還有其他的獎券嗎？就讓國家檔案為您道出獎券的故事。

政府在財政困難時，常以發行公債或獎券的方式開闢財源。民國（以下同）38年，立法委員建議設立救國特別公債，以充裕國家財政[1]；經行政院研議制訂相關條例後，於8月發行愛國公債，發行額為銀圓3億元，並成立愛國公債募集委員會。

因愛國公債募集狀況不佳，39年台灣省政府委託台灣銀行發行愛國獎券，於4月11日發行第1期，單張面額為15元，第一特獎的獎金為20萬元，因單張售價較高，銷售金額不如預期；自第2期起，為刺激銷售量，將單張售價降為5元。

愛國獎券單張售價從5元逐漸調整為50元；如遇特殊期數、春節，售價亦會機動性調整。此外，愛國獎券圖案相當多樣化，涵蓋傳統花鳥圖樣、經濟建設、忠孝節義、政治宣傳、故宮文物、台灣風情、三軍官兵、節日慶典、國民生活規範等（圖1、圖2）。

Photo Credit: 馬有成提供／國發委檔管局檔案樂活情報 圖1：忠孝節義故事圖樣

Photo Credit: 馬有成提供／國發委檔管局檔案樂活情報 圖2：慶祝台灣光復節圖樣（面額50元）

在愛國獎券發行期間，政府因應政經情勢，亦發行其他種類獎券。譬如在48年台灣中南部發生八七水災，政府為了幫助災民重建家園，於49年委託台灣銀行發行「八七災區復興建設儲蓄券」及「八七災區復興建設有獎儲蓄券」，其中「八七災區復興建設有獎儲蓄券」面額10元，特獎為40萬元，共發行12期 [2]。此外，政府為推行十大建設及鼓勵民眾儲蓄，在66至77年間發行一年一期的儲蓄獎券（後更名為：國民儲蓄獎券），除可對獎外，到期還能領回本金。

因愛國獎券開獎具有公信力，民間逐漸興起利用愛國獎券的最後兩碼來兌獎的「大家樂」，致使非法賭博熾熱，甚者造成開獎日前後，電話通話量突增（圖3）；台灣省政府有鑑於此，即於76年12月27第1171期愛國獎券發行後，暫停發行，從此愛國獎券走入歷史。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：大家樂對話務影響分析

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註釋

[1] 檔號：0038/1-1-11-6/5，案名：卅八年愛國公債條例及籌募委員會組織規程，來源機關：行政院，管有機關：檔案管理局。

[2] 檔號：0049/015/14，案名：八七水災災區復建儲蓄券發行及實施辦法，來源機關：台灣機械股份有限公司，管有機關：檔案管理局。（2）檔號：0049/5133/1，案名：配購儲蓄券，來源機關：台灣省農工企業股份有限公司，管有機關：檔案管理局。

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航