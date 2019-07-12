《新聞不死，只是很喘》：與其咀咒（媒體）黑暗，不如點亮蠟燭

文：果子離

每個時代都有每個時代的媒體亂象，現象五花八門，原因錯綜複雜。腦子一閃便想起很多令人哭笑不得、搖頭嘆息的荒誕報導，許多粗糙甚至於粗暴的新聞處理手法，真要探究，光是維基百科條文「台灣媒體亂象」所收，即看得人眼花撩亂。

台灣媒體亂象如毒瘤，割不斷，理還亂，有的人憂心忡忡，有的人痛心疾首，有的當酸民發砲，嘲諷媒體，奚落記者，有的尋求出路，尋找桃花源。

媒體亂象與網路興起有關。原本期待網路的自由與分眾解構傳統媒體，卻助長了亂象。我們需要什麼樣的媒體？媒體有無可能自律？我們如何選擇媒體觀覽？如何抵制、改變不良媒體？媒體問題盤根錯節解不解得開？傳統媒體如何在數位時代中轉型且永續經營？無論是媒體人或觀眾，一想到此，都一臉茫然，因此，長懷憂心與好奇心，想知道後來會如何發展，出口在哪裡？

透過評論、觀察者所發表的報告，我們彷彿看到一點光，又隱約覺得光點隨時會熄滅。一邊閱讀，一邊思考，心情百轉。今年初出版的《新聞不死，只是很喘——媒體數位轉型的中年危機》也是其中一本。作者黃哲斌以論述與案例，點出問題關鍵，提出可能的答案。

「與其咀咒黑暗，不如點亮蠟燭」，這句話雖然被用到浮濫，說明此書主旨卻沒有比它更貼切的了。媒體亂象已無須多言，閱聽大眾清清楚楚。黃哲斌也寫過，或說，他成為知名作者前還是記者的時候，即因揭發所屬報社業配之弊而受矚目。在臉書當紅之際，他離開臉書且撰寫多篇文章解釋緣由。離開報社並未讓他失業餓死，離開臉書後他不致資訊封閉，他成為自由寫作者，眼界更寬更遠。

《新聞不死，只是很喘》主要著力點，一如副題，以數位時代媒體的轉型為主題，談論傳統媒體、新興媒體面臨的困境轉型與求生脫困之道，如鐵達尼撞到冰山的媒體便不在討論之列。

黃哲斌面對媒體亂象的態度是，與其批判嘲弄，不如鼓勵更多優良媒體與媒體工作者。因此他寫下值得被看見的新聞故事，寫它們的成功與失敗，果斷與猶疑，堅持與妥協，以及堅強與脆弱。

時代變動太大，吾人以文字接收新聞的管道，早已從派報社、信箱、書報架轉移到電光火石的電腦、手機，機動、迅捷、個人而零碎。此書首輯即以《紐約時報》、《經濟學人》、《金融時報》等老牌媒體為例，寫它們未雨綢繆、看出趨勢，卻無成功前例可循，只好一路摸索、跌撞、修正的經驗。（更近完整的例子可參考免費電子書《天下雜誌數位轉型報告》）

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最精采的篇章，個人認為是輯三「數位媒體時代九大關鍵詞」。所論都是和大眾切身的問題。我們不管透過什麼管道，還是以新聞報導與世界連結，與社會對話。一、二輯固然作者發揮敘述流暢、分析扼要的寫作強項，但畢竟所引介的媒體，幾乎來自歐美 （本書國外案例居多，凡十六個，至於五個本土案例，主要收在輯四），一般讀者不大會接觸到這些洋文報紙，且新舊媒體的改革、轉型、脫困或浮沉，與閱聽大眾的生活經驗距離較遠，雖然讀這些媒體經營個案，就像商戰書所例舉的企業故事，非常有趣，然而輯三主題，包括假新聞氾濫、即時新聞浮濫、同溫層造成的形勢誤判等等，更是吾輩關心的話題。

例如假新聞。當新聞媒體隨之起舞，當社群網路提供燎原星火助燃的草原，讓製造者惡意或無心，釋放錯誤訊息，或擾亂視聽，或促使人心大亂，或得到虛榮，假資訊製造者化身為媒體操控者，躲在背後狂笑。黃哲斌一一分析假新聞的定義、發展、操作手法、目的、反制之道，多角觀察，十分精闢。

書中不可免的，好幾篇針對臉書。面對這黑洞般吞噬媒體的網路怪物，媒體如何與之合縱連橫，最後如何逃脫，相關論述散見於多篇文字，串連起來，也讓讀者瞭解到，從臉書看天下有如以井窺天的危險。其中一篇談到，以新聞信的形式，「從臉書客場打回自家主場」的作法，不但可供媒體人參考，對於在網路發表文字且希望獲得回應的網友也頗有啟發。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

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