專訪曾寶儀：我不想老了感嘆人生功課沒做完，我想要現在開始玩

文：犁客

「書真的很重。」曾寶儀說，「我有一陣子住在香港，因為香港書店不多，所以我帶了很多台灣的書過去，後來要搬家時，書多到我發現與其用寄的，不如多花兩張機票錢、找兩個朋友來幫我搬書，這樣還比較划算。」

曾寶儀近年較為人知的身分可能是主持人，更早一點認識她的話，會知道她也是演員、發過唱片，事實上，她還做過影視的幕後工作，早年是助理場記之類片場基層工作，近年是製片之類專案管理工作──簡單概括，曾寶儀是個「全方位藝人」，她的工作與出版或直覺認定與「閱讀」相關的行業沒有直接關聯，不過她的閱讀量相當驚人──她曾經把自己的書圍成一圈拍了張照片，超過千本。

「其實很多時候讀的東西還是會和工作內容有關啦；」曾寶儀笑著說，「例如從去年開始，我在拍一系列紀錄片，需要短時間補充相關知識，閱讀是很好的方式，去年讀的大多就是人文科普類的書，像《正義》、《人類大歷史》，今年的主題與生理與心理的療癒有關，所以讀的就是《人體使用手冊》。」

曾寶儀認為這些知識是吸引人的、有趣的，雖然是因為工作而選擇的閱讀，但並不會有任何排斥，「不過這樣也變得很難估算一年大概會讀多少書；」曾寶儀說，「畢竟也有一些書是為了讓自己放鬆或娛樂而讀的。」

2012年起，曾寶儀在公視主持《藝文大道》節目，隔年以主持人身分拿下金鐘獎，接下來兩年也持續獲得提名；雖然《藝文大道》訪問的來賓集中在「藝文」相關領域，但舞蹈、戲劇、音樂、雕塑、繪畫、寫作⋯⋯等等都能被劃歸其中，跨度其實很廣。「那時我讀最多的就是人物傳記了，」曾寶儀說，「表演者、藝術家，每位受訪者的差別太大了，要了解他們，讀他們的書最快。」

我不認為自己很會講話

看過任何一集《藝文大道》的觀眾，不難發現曾寶儀的訪問與大多數主持人不大一樣──大多數主持人問問題、來賓回答，主持功力的高低，表現在提問的準備、抓住來賓答覆裡有意思的線頭追索的敏銳，以及讓來賓講出某些「內幕」的技法等等；曾寶儀的訪問乍看之下也像一問一答，但不大像一方準備好了持續拋出的問題、另一方視問題扔回答案，而更像是朋友之間在閒聊。

這當然是種技術。

不過，出版新書《50堂最療癒人心的說話練習》，並不是曾寶儀累積多年主持經驗之後決定「好，我來教大家怎麼講話吧」的結果。

「我不覺得我有什麼資格教大家說話，也不認為自己很會說話啦！」曾寶儀笑道，「我有時會去參加一些旅行、交交新朋友，在旅途中休息時候大家就會聊聊天，講講自己的生活，只要聊到溝通的困擾，大家都會有一些自己的經驗和意見。前年十二月我參加了一次旅行，又聊到這方面的事，我提出一些想法，團裡的一位長輩就找我去他們EMBA演講分享，講完還整理成大綱。」

曾寶儀與大田出版的總編輯莊培園相識多年，莊培園曾介紹曾寶儀到《自由時報》寫專欄，也時不時就問她有沒有出版計劃，不過曾寶儀幾回寫下自己想到的寫作方向給莊培園，莊培園都覺得，嗯，不是這個。

「就是被退稿啦！」曾寶儀說，「不過那時我看著那份大綱，覺得可以試試，就拿給培園；她一看就說：就是它了。」

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協助讀者「認識自己」

是故，《50堂最療癒人心的說話練習》不只是一本「教人說話」的書，而是一本關於「溝通」的書。

曾寶儀和莊培園從那份大綱開始著手，慢慢建立書的架構；「所以這本書的出版有複合式的原因：因為旅行被找去演講、和培園多年的交情，」曾寶儀說，「而且還有一個蠻主要的原因，是我覺得這幾年在我的人生當中，有很多學習跟成長，讓我變成一個比以前快樂的人，而我很希望能和大家分享。」

分享自己成長當中的收獲，分享自己的快樂，「我是那種碰到自己覺得好的東西，就很想大聲說的人；」曾寶儀說，「就是最近試了一種養生方法覺得超好，就會一直說、一直說的這種人。」

曾寶儀認為，談溝通其實就像是分享她的人生，大家都容易接受；但除了「和別人溝通」，曾寶儀也想談「和自己溝通」，因為這才是讓她變成比以前快樂、這幾年來真正的學習與成長，也才是她真正想與大家分享的「好東西」。

「我們常說：要愛自己。但要怎麼『愛自己』？這好難回答。」曾寶儀解釋，「在臉書上看到這種問題，回一篇兩千字的文，也不一定說的精準。而現在這本書，就是我整理好的答案。」

要「愛自己」，得先分辨「什麼是自己」；要分辨「什麼是自己」，就得先透過與自己的溝通來認識自己。「我覺得我花了蠻多時間在這個事情上，過程非常愉快，嗯；」曾寶儀想了想，「當然也有痛苦和挫折的部分啦，有時得面對自己的脆弱，很殘忍。但我知道撐過去的話，前面就是光明前程。」

學會怎麼與自己溝通，在面對別人時，也就能夠找到合適的溝通方式，這是曾寶儀主持特色的由來；而書中提及的大量實例，則是曾寶儀與別人及自己溝通當中的操作實例。「這本書有我實際操作之後覺得有用的建議，希望大家可以練習看看，」曾寶儀說，「找到適合自己的說話方式、說話的熱情，或者說，找到認識自己的熱情。」

是故，《50堂最療癒人心的說話練習》不只是本關於「溝通」的書，還是一本協助讀者「認識自己」的書。

「我是那種暑假一開始就把所有作業先寫完的學生，因為我想趕快去玩，就像伊坂幸太郎的書名《剩下的人生都是休假》；」曾寶儀笑咧了嘴，「我不希望七、八十歲，躺在病床時還在想人生功課沒做完，我想要現在開始，每天都玩。」

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九