《野犬傳命》導讀：澳洲原民思維與生態關懷，在台灣處境下的敘事相遇

文:林益仁(醫學人文研究所副教授兼所長、人文創新與社會實踐研究中心主任)

導讀:一個與作者在台灣處境下的敘事相遇

沒有一事物是空無……沒有單單是事物的陌離世界,換言之,根本不存在沒有意義的事物。對許多原住民來說,世界上的所有事物都是充滿生機的:動物、植物、雨水、太陽、月亮、有些岩石與山丘,以及人都是有意識的。(Rose, 1996)

這本書、這個人

我的好友黛博拉.羅斯教授(Professor Deborah Bird Rose),是《野犬傳命》(Wild Dog Dreaming)這本書的作者,她在另一本著作《沃地》(Nourishing Terrains)說出了以上這段話。

這種對世界的認識幾乎貫穿了她所有的著作,包括經由劍橋大學出版的成名作《我們因澳洲野犬而成為人:澳洲原住民文化的生命與土地故事》(Dingo Makes Us Human: Life and Land in an Australian Aboriginal Culture)以及《來自荒野族鄉的報導:去殖民的倫理》(Reports from a Wild Country: Ethics for Decolonisation)。「物物相關」(Everything is connected to everything else),以及由此而起的生命意義網絡,她的眾多著作證實了我們可以在不同的人類文化敘事中找到可資詮釋以上論點的線索與精彩故事。這些敘事,套用生態哲學家羅斯頓(Holmes Rolston III)的話,即是「故事居所」(storied residence)。更重要的是,這些多元與豐富的敘事不應該被西方的知識霸權任意地收編寡占、邊緣化或是排除。

在《野犬傳命》一書中,羅斯教授一方面承繼了與生俱來無可迴避的西方基督教文明影響,另一方面,則是勇敢地闡述她委身且認同的澳洲原民文化精神。這本書在相當程度上,是站在後者的位置對著前者爭辯,並且展開澳洲原民生態文化與聖經敘事的對話。她將故事的關切設定在野犬身上,不是人,也不是上帝。黛比(Debbie,我們習慣這樣暱稱她)是個充滿溫暖且慈愛的學者,沒有架子、心思敏銳。身為人類學家,她不僅能夠善體人意,而且對於生活周遭的非人生命亦有特別的感情與觀照,實在難能可貴。

令人遺憾地,她在二〇一八年聖誕節前幾天過世,留下這本我承諾但卻尚待出版的《野犬傳命》中文翻譯著作,是她目前唯一翻譯成中文的著作。因為如此,我覺得更有責任好好介紹這本書的思想,並陳述它在台灣這塊土地文化處境中的重要性。這本書,跟她的其他著作一樣,都充滿了來自澳洲原住民智慧啟發的信息。唯獨不同的是,她更積極在與澳洲白人墾殖社會中核心的猶太—基督教信仰進行對話,其中明顯之處,即是她在面對「他者」的議題上與猶太裔的法國哲學家列維納斯(Emmanuel Levinas)思想的交鋒。

我相信以這本書的深度與企圖,在不同的學術領域都將激盪出不同的火花,本書的其他推薦序已經做出精彩的評述與推介,在本文中我將集中在她的思想過去如何與台灣的處境互相連結的過程,並且闡釋它的意義所在。以下,我就先從與她相遇開始講起。

二〇〇五年,我在淡江大學主辦的生態論述國際研討會中認識黛比。對於她能將生態哲學的思維連結到澳洲原住民族群命運處境的演說,感到極受啟發與敬佩,於是主動邀請她來台講學。她欣然答應,於是在二〇〇五年底便以「後殖民哲學生態學與墾殖社會的可持續性」(Post-colonial Phiolosophical Ecology and Sustainability in Settler Societies)為題,來靜宜大學進行一系列的演講。在這個系列中,她處理了「關係中的可持續性」、「墾殖社會」、「地方詩學」、「共管」、「解殖民」與「環境正義」等重要的議題,讓我大開眼界,也受益良多。這些議題在後來的十幾年台灣原住民與生態環境的學術研究中,每一個都成為重要的討論題目,亦是學者與政策制定者爭相論述的焦點。

黛比在靜宜大學的講學不僅如此,二〇〇九年就在莫拉克風災發生不久之際,「國際民族生物學會」(International Society of Ethnobiology)第一次亞洲區會議在靜宜大學隆重開場,主題是「當自然遇見文化」,與會學者熱烈討論在自然與文化保育中原住民的位置何在?當時的主題演說者之一就是黛比,她以「神聖故事,有情生態」(Sacred Stories, Sentient Ecologies)為題,再度暢言她所主張的具有原住民知識意涵的解殖生態學,試圖與西方古典科學觀下的生態研究典範對話,指出原住民生態知識的核心在於,對神聖的探問以及說故事的敘事傳統。

聖方濟與佛寺

二〇一三年,我曾任教的靜宜大學生態系因為面臨重新定位的危機,試圖改名為更具有跨領域特性的生態人文系,以便合理地隸屬於人文社會學院。之前,學校在苦於無法定位生態學究竟是科學或是人文社會學科之際,我用電子郵件請求黛比從澳洲寫了正式的信函,並且以她主持的環境人文學社群與期刊(目前由杜克大學〔Duke University]所出版的《環境人文》〔Environmental Humanities〕)主編的身分來支持靜宜生態系改名與定位的適切性。基於這層深厚的關係,靜宜大學的生態人文系進一步邀請她來擔任「聖方濟講座」的主講者,這個講座的開座是在二〇〇八年由素有「環境哲學之父」美譽的羅斯頓教授的開座演講所啟動。

黛比的演講主軸是「創造之善與滅絕的幽暗世界」(The Goodness of Creation and the Darkening World of Extinction),四場講演的主題分別為「創造」(creation)、「滅絕」(extinction)、「幽暗中的世界」(the darkening world)以及「看顧的途徑與多物種互惠主義」(ways of caring and multispecies mutualism)。這一系列的演講正好在這本書出版不久,所以演講的內容跟書的主旨有許多互相輝映之處,其中最值得注意的是她持續跟基督教創造教理在生態思維層次上進行對話與貢獻。在「聖方濟講座」的系列演講中,她藉由天主教聖者方濟各視動物與日月星辰為兄弟姊妹的生態連結性思維,並試圖開闢出迥異於基督教回應全球環境危機的「管家」(stewardship)生態神學的另類思考。

我對於黛比的思想,有許多都是從一起走動在不同世界角落中、在親身旅行的經驗中見識到的。在台灣,我們一起去了南投望鄉的布農族部落以及新竹尖石鄉的泰雅族部落。在台灣之外,我們去了澳洲被稱為後山(Outback)的布克(Bourke)附近的干達布卡(Gundabooka)國家公園以及在不丹舉辦的「國際民族生物學會」。我記得在不丹的國際會議開幕式晚會中,我們一起聆聽與感受阿美族歌手Suming以他海洋性的歌聲撼動在喜馬拉雅高山山谷現場的國際聽眾,她用不可思議的語調告訴我,說這是一個如此奇妙的生態靈性展現,而關鍵正在於原住民文化底蘊與大地的連結之上。

在大會的帳篷內,她要求我協助她專訪當時一起前行,在莫拉克風災後正名的Kanakanavu族部落組織工作者Apuu有關婦女與自然互動的經驗。我還記得黛比拿著筆記本專注的眼神,以及講到苦楚時她幾乎跟Apuu一起流下淚來的情景。除此以外,只要她來台灣一定問我那裡有佛教的寺廟,她想要去參觀,其實她是以人類學的民族誌方式來了解台灣佛教徒的信仰實踐。還有,就是能見到狗的地方她都特別會花時間駐足與詢問。當然,要看見狗這些事在台灣都不是特別困難的事,她關心流浪狗。在本書中,不僅是澳洲野犬,她亦有一段講到歌手湯姆・威茲「雨狗」(rain dogs)流浪與孤苦窘境。

但是,佛教寺廟與狗到底有什麼關聯性?如果沒有促成《野犬傳命》這本書的中文翻譯,我可能從來都不會認真去想這一層關係。這本書的英文副標是「愛與滅絕」(love and extinction),其實跟我們一起參訪台灣廟宇的經驗亦有關係。她知道我的博士論文是探討台灣佛教團體的環保信念與實踐,所以相信我來帶路。此外,我們兩人都有一個來自相同宗教背景的類似緊張,就是我們的父親都是基督教會的傳道人。

這本書的作者序言中,她特別提到她很高興她的父親認真地看完這本書的初稿並且給予意見,但這本書卻是很批判地透過澳洲原住民生態思想企圖與基督教教理對話的嘗試。雖然大膽,但從她不停地與猶太哲學家列維納斯的思想對話與在澳洲加入敘事神學的討論群來看,她是極為認真且嚴肅地希望在基督宗教、生態與原民思想上建立對話橋梁的。這個信念即便來到台灣,亦是如此。

我們都相當程度走向佛教與原住民生態思想的探究,並且試圖進行某些有意義的對話。我曾安排她到台中的法鼓山禪院進行禪修,在那裡意外地遇見我博士論文的報導人,當時已是禪院的住持,黛比告訴我她在那裡的禪修經驗非常寧靜且有收穫。我們也到了南投中部的某一間大的廟寺,她的反應卻讓我有一點驚訝。我們從正殿進入,一路參詳殿內的文物與佛像,一直到走出戶外,她突然告訴我身體不適,希望趕快離開那個地方,於是我們沒有久留,便儘速走向停車場。在車上,她告訴我不適的原因是因為看到院內幾棵大樹的形貌。

原民思維與生態關懷

當時我不解地問,為何大樹的形貌會導致不適。她說,她知道那種樹在澳洲荒野狀態時的樣態,但應該是院方為了造景移植的關係,削砍不少大樹的枝幹,讓她感覺就像是人被砍掉四肢一般地恐怖,這個移植造景的後果讓她感到暈眩與不適,於是我們僅能速速離開,喪失了解寺廟歷史、佈教與發展的機會。不過更重要的是這個景象,讓我在事後回想更能了解她在本書第一章的提問,她說:

因此,愛在生物滅絕的時代喚起的是另一連串的問題。我們是什麼樣的物種?我們如何融入地球系統成為其中的一分子?我們受到什麼道德倫理的召喚?如何在這瞬息萬變的時代裡認識另一個新的故事,使之成為我們的方向?如何激勵人展現豐富、有學問又尊重生命的愛與行動?

這個提問,說明了她之所以憐惜大樹受殘以及反省人類的作為的用心,特別是宗教團體如基督教與佛教的作為也在她反省的視域中。這個提問也連結到她在本書中的一個關鍵概念「共同生成」(becoming with),意思是「生物和無生物相互依存,我們的生活彼此相關,每個變化的過程都取決於我們與其他生物和非生物的關係」。顯然,寺廟對於大樹的處理是令人失望的。但更重要的是「新的故事」,宗教在當代面對滅絕危機與死亡世界的威脅時,是否有新的詮釋與敘事來回應?對黛比而言,從澳洲原住民眼光中所看到的自然與荒野,並非是那棵沒有被截肢的樹的原始樣態而已。除此以外,更是那個視為己出、彼此互相生成的人與自然的生態倫理關係,這是「新的故事」的底蘊,正是前面所提及「沃地」(nourishing terrains)的概念。

以澳洲原民的「沃地」概念為基礎,黛比在本書中更關心「滅絕」這個對立且迫切的危機命題。她認為滅絕並不能等同個體的死亡。個體的生與死,是一個自然傳承的過程,甚至在群體中成為一種鼓舞的力量。但滅絕則否,她所指出的滅絕如人類歷史中的大屠殺以及人類所造成的物種消失,卻是剛好相反地是要將傳承與新的可能性徹底消滅掉。她指出德國納粹黨徒對於猶太社群的大屠殺、澳洲白人對於原住民族存在的視若無睹、甚至人類對於非人類物種的冷漠與殺戮,在在都反映出這種滅絕心態的恐怖。

在本書中,黛比精彩地闡述了原住民在面對千變萬化的環境中生命故事的流轉與對話的豐富度。她採集了澳洲原住民有關於野狗的神話故事,試圖探討關於苦難與滅絕的當代關鍵議題,並且在其中不斷地與她所出身的基督教文化進行深刻的對話,包括對於聖經故事的批判性解讀,例如:以色列人出埃及時的狗以及守護在受苦的義人約伯身邊的狗。羅斯在此書中對於傳統生態知識的運用做了極佳的示範,提醒了傳統生態知識的建構不是在述說過去的懷舊心態,而是以此作為面對當代生存危機的資源,並藉此眺望與連接未來的自身整體行動。

而她所強調的「流轉路徑」(exchange passways)則是行動者跨越古今,且橫貫不同的文化傳統試圖創造對話與連結的努力。我認為在此過程中,走動在這些不同文化傳統的敘事者(narrators)是重要的關鍵。黛比指出她的敘事與詮釋相當倚賴於有智慧的耆老,他們跟故事一樣重要。耆老的智慧,在於他們適時地將過去的經驗與現在的處境進行有意義的連結,並且在不同的話語交會中進行對話。

原住民的傳統生態知識是活生生的脈絡知識,它一直在跟周遭變化的自然與社會環境對話與調整,透過與她一起走動在台灣的原民部落中我深刻地體會到這個道理。傳統生態知識的內涵亦是黛比從本書的生態存在主義的角度所提出「連結性」(connectivity)的主要來源。她說,「連結性」不僅關乎能量、資訊以及生命之間的流轉路徑,更應該包含故事、歌謠以及各種言說形式的「流轉路徑」。路徑越多,就越複雜,也因此多樣性就越高。

「故事居所」與批判敘事

回到靜宜的「聖方濟講座」。羅斯(Debborah Rose)與羅斯頓,兩位「羅」(R-)教授都曾是講者,羅斯頓的開座演講以「上帝的護持與生態中心主義」(God’s Providence and Ecocentrism)為題,冥冥之中似乎有一些在台灣社會與生態處境下的意義值得探索。羅斯頓祖孫三代都是美國基督長老教會的牧師,而黛比的父親也是牧師,這本書挑明了與基督教創造教理:上帝——人——自然關係的對話。

羅斯頓認為,要展現不同的家園觀點有賴於「故事居所」(storied residence)的文化敘事來表達。「故事居所」,簡單來講就是各個民族在文化中找尋安居之處的歷史故事,換句話說就是一種歷史家園的概念。在經過嚴謹考察下的科學與宗教故事中,羅斯頓教授提出一個既熟悉又陌生的生態倫理命題,就是「造家」(home making)。家,不只是一個屋子。家,是一個有意識的關係網絡連結的過程,食物與居所的提供是這個關係網絡建立的重要元素。故事居所並非僅限於人類,羅斯頓認為自然史中有許多非人類的故事也是很重要的,或甚至更為悠遠。

相較於羅斯頓在科學研究關照之下的自然史,黛比更重視從原民的文化眼光來看待自然,像是本書的關鍵字「傳命」(dreaming),這是澳洲原住民獨特的宇宙觀,是看待自己與世界以及創生神話之間的關係。「傳命」的內涵讓每個澳洲原住民在浩瀚無目標的自然中找到了自己的時空定位。換句話說,「傳命」正是澳洲原住民的「故事居所」。在本書中,黛比的企圖並不止於介紹澳洲原住民的宇宙觀,她更延伸到對於聖經敘事的批判式解讀,像是前面提及的以色列人出埃及時的狗以及陪伴約伯身旁的狗等。

更激烈的解讀是出現在第十一章的所羅門的智慧中,論及啃食所羅門王屍身的狗敘事背後的生死觀。此外,在〈雅歌〉書中透過描述愛侶如何浸潤在大地春意盎然的喜悅中,表達「人類與更廣大的世界為彼此注入情愛,也在彼此之間流動那種錯綜複雜與穿透的情愛」,從而開拓以身體感官連結對於世界認識的「生態情愛」。總而言之,黛比認為〈雅歌〉反過來用人類的情愛做比喻,來描述人與自然戀愛的經驗。她大膽且批判的聖經敘事解讀恐怕是羅斯頓所難以想像的。

其實,羅斯頓的生態哲學已經有別於過去以人為中心的思維(anthropocentrism),他強調自然有內在的價值,並且推崇「荒野」(wilderness)的重要性。但是這種強調荒野自身的內在價值似乎與黛比所強調的「野性族鄉」(Wild Country)還是有所差異。最大的不同,可以從黛比的著作《來自荒野族鄉的報導:去殖民的倫理》的副標得知,就是對於殖民歷史的批判與反省,這部分是羅斯頓幾乎沒有處理的部分。雖然,他也曾指出猶太-基督宗教中所謂的「流奶與蜜」的「應許之地」(promised land),稍有不慎,很容易會落入「上帝賜予並祝福人為大地主宰」的簡化與傲慢心態,這部分似乎可以解讀為人類對於大地的殖民心態。

因此,羅斯頓主張應以「帶有應許的星球」(planet with a promise)來取代「應許之地」,強調大地有其自身的神聖使命,不應落入成為人類財產的思維。相當程度上,羅斯頓的「帶有應許的星球」與黛比所倡議的「沃地」(nourishing terrain)有異曲同工之妙,同樣都是在講一個帶有內在運作生機的家園與其創造的來源。唯一不同的是,這樣的結論是來自不同的故事傳統,前者是來自基督教聖經創世的敘事,而後者是取自澳洲原住民被稱為「傳命」(dreaming)的宇宙觀敘事傳統。無論如何,兩者都蘊含了豐富的家園營造的敘事。羅斯頓的「應許星球」得力於演化學說的科學啟發,黛比的「沃地」則啟蒙於澳洲原住民的智慧,事實上兩者之間其實也並非沒有關聯。幸運的是,它們都因為靜宜大學的聖方濟講座而被帶進來台灣的處境之中,成為我們對話與思考的資源。

結語與待續

我與野狗為弟兄,與鴕鳥為同伴。(約伯記 30:29)

我從解殖民的生態思想文字中認識黛比,在本書中我特別喜歡她提到約伯與狗的一段文字遐思。

眾所皆知,在聖經中約伯這個義人是個倒霉鬼,他所遭逢的厄運不是來自他是否犯錯的因果論,反而是因為一個上帝與撒但的荒謬賭盤。在某個意義上,上帝太執著於跟撒但的賭注,而招致約伯被背棄在一個幾乎完全無助的情境中,唯一的要求是,上帝要求撒但留他氣息。她暱稱約伯旁邊的狗為小黑,想像牠在痛苦求救無門、不斷呼叫上帝讓他去死的約伯旁邊,有時閒晃、有時舔舔他的傷口,始終不離不棄。野狗、鴕鳥成為那個一時被荒謬地棄絕的約伯的良伴,在受苦中除了不斷地問為什麼同時,這些非人成為化解存在難題的解方。

黛比這個美國人引進了澳洲土著思想,來跟聰明的猶太人對話,這是關於創造與受苦的難題,存在著一種可以共通的智慧等著我們去發掘。其實,黛比談的是「受苦」(suffering)這個主題。人,在世上並不孤獨,有自然為伴,這是黛比的生態存在主義。黛比一向不畏懼死亡,但她熱愛生活在此世上。不是因為她珍惜自己的生命,而是因為她同時愛上這世上那些非人的生命。她對這些「生態他者」(eco-others)深層的愛來自澳洲原住民的視野與智慧,是原住民古老的智慧幫助我們看見人與自然的連帶(connectivity)。

布農族作家neqou,《東谷沙飛》一書的作者,曾與我一起受黛比之邀到澳洲參訪。他告訴我,布農人所稱的qaipis(紅嘴黑鵯)是在大洪水災難中,甘願自我犧牲銜火而來的拯救者,相當意義下,牠是布農族的普羅米修斯。不只是牠,還有蟾蜍等其他非人生命也曾試圖相救。大洪水的退卻,更是因為大螃蟹出來擊退堵住河流的大鰻魚所致。自然中的非人前來作伴與搭救人類,在台灣我們也有原民神話的故事版本。

本書的推薦序作者黃心雅與阮秀莉教授都同樣深受這些故事的吸引,我們常常在neqou南投望鄉的家門前火堆旁徹夜盡興聊談,也因此跟黛比相遇成為好友。人,在創造中並非孤獨存在,這是黛比留下的睿智言語,但並非獨創,而是從原民的古老智慧中詮釋而出。我們很難理解那隻野狗為何無條件地就陪伴在約伯身邊,還有qaipis、蟾蜍等前來相救,他們不談條件地前來,是否暗示著一種自然之愛的存在?

然而這個自然之愛究竟與上帝有何關係?推薦序作者之一的鄧元尉博士應該很感興趣。他是我過去在靜宜大學的同事,也深知設立聖方濟講座的宗教對話企圖,近年來更熱衷投入相關研究,我相信這是黛比願意與靜宜連結的用意。本書另一位推薦序作者林文源教授是台灣「科學、技術與社會」研究領域令人敬佩的學者,近年來與他的老師約翰・洛(John Law,Actor Network理論的奠基者之一)教授投入原民在地知識的本體論探討,我們因此結識,黛比一定很高興有這些學者一起來討論她的思想。如果我們舉辦圓桌討論會一定很精彩,很可惜她無法在座,但我衷心感激她以這本書做了極具深意的引言,中文版的推出絕對是關鍵的第一步。

談到中文版的翻譯,我要特別感謝譯者黃懿翎小姐,這本書的中文翻譯讓我們師生有機會再次探索深奧迷人的生態思想,尤其「傳命」(dreaming)一詞的中文翻譯實在令人絞盡腦汁。感謝紅桌出版社的劉粹倫女士願意青睞這種特殊的生態文本,一路花心思讓此書出版。我承諾,這一步絕對要繼續走下去。最後,感謝黛比與我們在台灣的相遇,北美原住民喜歡說「在我們的關係連結中」(with all our relations)。

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

