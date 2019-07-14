《野犬傳命》：剷除野犬「防治」計畫讓我們不禁問道：生態和解只是夢想嗎？

文：黛博拉．羅斯（Deborah Bird Rose）

澳洲野犬是澳洲相當新的物種，大約五千年前左右才從東南亞遷移過來。牠們迅速適應了澳洲大陸的環境，從熱帶雨林到莽原大量擴張，甚至是沙漠及嚴寒的高山帶等各大生態區域。澳洲原住民對於牠們的生活史瞭若指掌，知道幼崽何時出生、何時睜開眼睛，然後在那時出去突擊幾個巢穴，吃掉幾隻幼崽，再帶幾隻回到營區作為寵物。他們將澳洲野犬有些變成食物，有些變成寵物，卻將大多數留在灌木叢中的窩裡。這就是澳洲野犬與原住民數千年來彼此之間所維持的生活方式。

澳洲野犬提供澳洲原住民前所未有的同伴關係，牠們是第一個有所回應、會應聲而來、幫忙打獵、與人一起睡覺，甚至還能理解人類語言中某些字彙的動物。亞當・歐尼爾（Adam O’Neill）是對於澳洲野犬十分尊敬的重要人士，他寫道：「這種狗與其他動物不同，牠們擁有一種所有人都可以理解的語言。我們與狗之間，都能從狗語中的聲調、表情與樣子相互理解。」 人為澳洲野犬命名，將牠們納入親屬制度中，對待牠們如同對待死去的族人一般。澳洲野犬已歸入和大能的傳命並駕齊驅的聖域中，今日更明顯出現在儀式、歌之徑和故事當中。

在我想像原住民與澳洲野犬交會的畫面中，我看到澳洲野犬為同伴關係主動踏出第一步。澳洲野犬比人更瞭解如何進行彼此之間的互動，同伴關係的嫩芽也迅速滋長。這正是人類數千年來所做的事，考古學證據與文獻資料都顯示：他們與互動方式獨特的同伴之間，形成的是一種親密、互相關心；休戚與共的愛的羈絆。

澳洲野犬有許多生態的功課要做，牠們知道此刻所居住的是地球上最乾燥的大陸，因此必須學習（如果牠們以前不知道的話）與牠們的食物維持平衡的關係，這是所有優秀的掠食者都必須學習的功課，在澳洲生活時更是特別吃力的功課。澳洲氣候特有的週期起伏與澳洲大陸普遍相當低的生產力，意謂著能夠成功存活的，必然都是能控制族群數量的物種。母澳洲野犬一年只生一胎，若無增加族群數量的理由（例如因應族群數量突降的危機），即使一個澳洲野犬家族裡有多隻母犬，仍然只會養育一窩幼崽。未成年的澳洲野犬在大家族中認識領域範圍與獵物的行為，學習如何透過合作狩獵來打倒袋鼠等大型動物，以及如何融入家族制度中。澳洲野犬保育協會秘書瑪姬・歐克曼（Marj Oakman）曾說：「澳洲野犬的成長需要公犬與母犬共同努力。」

人與澳洲野犬之間關係的複雜，與雙方都有關係。澳洲野犬雖然「具有野性」，仍能變成家裡的寵物，雖然研究澳洲野犬的專家也警告說，澳洲野犬的幼崽與一般寵物犬幾乎毫無分別。就人的部分而言，澳洲原住民有他們自己愛澳洲野犬的方式，歐裔澳洲人亦是如此。保育生物學家越來越瞭解澳洲野犬如何在維持當地生物多樣性的方面扮演關鍵的角色，因此不僅為了澳洲野犬本身，也為其所帶來的生態益處的理由，而積極投入保護澳洲野犬的工作。與此同時，有些歐裔澳洲人仍然厭惡澳洲野犬，並認為他們有害。有些澳洲原住民對於澳洲野犬愛恨交織，有人養牠們當寵物，有人則靠殺牠們維生。澳洲野犬是許多人的偶像動物，以澳洲人更廣泛的審美與卓異性眼光來看，澳洲野犬代表了澳洲的美麗與卓異。

貝利・羅帕士（Barry Lopez）文思敏捷的小說《人狼情仇史》（Of Wolves and Men），展現了歐洲人長久以來對狼的恨之入骨，而曾專攻這領域的人，必然十分熟悉歐裔澳洲人對於澳洲野犬的主流態度。如同美國人面對狼一樣，來澳洲拓荒的人也急於剷除澳洲野犬，他們認為澳洲野犬會危害牛羊，所以無法容忍牠們的存在。畜牧業者說有些惡犬會在一夜之間把羊殺個非死即殘，有的會集結起來威嚇鄉下散步的人，有人批評牠們殘忍，或將矛頭指向國家公園的人員和政策過於鬆散。雖然有些說法實在過於誇張，但大多數的人所表達的，其實是對於牛羊和生計的擔憂。 明明只是想要保護自己的生計，沒想到結果卻導致許多（並非所有）畜牧業者一心想要永久拔除澳洲野犬這個眼中釘。

老提姆及其他澳洲野犬的族人，都堅決反對執行澳洲野犬的剷除或「防治」計畫，因為提姆是當地唯一瞭解狗語的人，所以成為牠們的代言人。我問老提姆澳洲野犬跟他說什麼，他告訴我的其中一段話是：「『我們不會隨意傷人。』牠們這麼說，『他們為什麼要這樣傷害我們？』」老提姆清楚表達出他的看法：「我不會跟對狗算計的人打交道，他們太齷齪了，一直不停地打狗，真的很不好。狗是我們每一個人的祖先耶，打牠們、殺牠們真的很不好！狗才是老大，別惹牠們，也別再殺牠們了。」老提姆在故事中，也提到澳洲野犬的始祖因為意識到互惠觀念的消失與現況而發出的感嘆：「我創造出男人，也創造出女人，但你們今天卻離棄我，將我丟到垃圾堆裡。」

殺戮是無情的。澳洲在一九四七年以前豎立起防澳洲野犬的圍籬，並由畜牧業者維護，他們將某些區域的澳洲野犬趕盡殺絕，然後阻止其他澳洲野犬進入。一九四九年以後，澳洲政府決定替這道圍籬尋找合適的藉口，並納入管理制度，這道圍籬現在已有五千四百公里長。 詹姆士・伍德福德（James Woodford）走了一趟圍籬，並說「這是一道生態界的柏林圍牆，簡直可與中國長城匹敵。」

圍籬本身無法剷除動物，只是用來控制牠們的活動。在新南威爾斯西部某條國道穿過圍籬的地方有一道門，經過的人車必須停下來將門打開之後才能通過，而且你絕對會看到一個牌子，上面明確寫道「若不隨手關門將受罰」，管理單位寫著「澳洲野犬掃蕩管理處」。

Photo Credit: 紅桌文化 其中一段澳洲野犬圍籬，位於新南威爾斯／昆士蘭省界的瓦瑞門（Warri Gate）

圍籬不僅對於澳洲野犬造成傷害，也危害到其他動物。根據伍德福德的報導，圍籬附近曾發生多起動物因為無法通過而死亡的事件，二〇〇一年一月發生的應該是最嚴重的情況，當時的高溫迫使動物必須進行大範圍移動來尋找水源。他寫道：「我從沒想過竟然真的會看到一千隻〔駱駝〕屍體，還有許多袋鼠和鴯鶓的殘骸。」他繼續說道：「這次唯一從動物集體死亡撈到好處的，只有那位克羅埃西亞專門打澳洲野犬的老獵人泰德・格拉博法茲（Ted Grabovack）。他割下數百個駱駝的駝峰，摻入番木鱉鹼之後，掛在圍籬上毒害澳洲野犬。」這名澳洲野犬獵人喜歡「炫耀他設陷阱殺害多少隻澳洲野犬，」也會將他們的屍體用繩子串起來，吊在圍籬的鐵絲網上展示。 這些傳統至今未消失，而且不僅澳洲野犬獵人，連畜牧業者和其他鄉下工人也會這麼做，他們會將澳洲野犬的屍體掛在門上、樹上、路標上，或丟到圍籬的另一邊。

除了圍籬之外，澳洲野犬也面臨了陷阱、毒藥和子彈的威脅。陷阱因為有殘酷虐待的疑慮，所以較具爭議性，而且在某些地方屬違法行為，下毒與槍殺是今日較普遍使用的方式。番木鱉鹼會殘留於屍體內，使吃腐肉的動物中毒死亡。「1080農藥」也會造成類似的影響，雖然他們聲稱「1080農藥」比番木鱉鹼更安全，但事實證明並非如此。「1080農藥」不僅用來毒害澳洲野犬，有些地方的農人和林業人員也會用來保護作物或樹木免受負鼠、袋鼬、沙袋鼠的侵擾。過去有（有些地方至今仍有）提供殺死澳洲野犬的賞金，獵殺的人會剝下澳洲野犬的頭皮，並以頭皮換取賞金。這行曾有數年時間成為許多人，包含原住民及來到澳洲墾荒的人的生計來源，根據伍德福德，估計一九二〇年至一九三四年間，南澳大利亞已經以獎金換取五十萬張澳洲野犬頭皮。

長遠來看，剝頭皮早已證明是無效的手段。無論是頭皮獵人或澳洲野犬獵人，都對於剷除他們的生計來源「澳洲野犬」興趣缺缺，反而可以預料到他們應該不會希望完全將之剷除。一名專家說道：「頭皮賞金不但無法防治掠食者，反而還會浪費大把金錢。」 除了毒殺與槍殺的影響之外，近期研究也指出，土地的開墾也是迫使澳洲野犬轉而襲擊牛羊的原因，因為他們的棲地領域遭到分割破壞，獵物也隨之消失。

瞭解在澳洲生態系統中澳洲野犬參與所扮演的角色仍是十分新的研究，並受到梭爾及其他保育生物學家的激勵，他們以進行多年高級掠食者在維持生態系統方面扮演的角色分析，包括優勝美地的狼群、澳洲的澳洲野犬等。目前已有足夠的證據顯示，澳洲野犬族群的完整，有助於長期維持穩定的物種平衡。健全的澳洲野犬族群與本土物種生長茁壯的生物多樣性之間，亦存在著緊密相關性。

澳洲的例子富有啟發性，澳洲的哺乳類動物滅絕的速率是全球最高，近期研究發現殺害澳洲野犬是主要原因。生態系統掠食者的工作是什麼？除了棲地消失之外，狐狸與貓的引進是造成滅絕的主要原因，因為這兩種動物都會突然發狂，並靠著從未承受強烈狩獵壓力的小型有袋動物成長健壯。貓與狐狸的成長速率與資源量不符比例，不像澳洲野犬會控制族群數量。若沒有從歐洲引進兔子的話，貓與狐狸將使得更多本土物種走上滅絕的道路，但兔子問題也同樣是導致貓與狐狸的數量居高不下的原因。

澳洲野犬在貓與狐狸的防治方面扮演了關鍵角色。掠食者之間的競爭正在發揮效用，澳洲野犬並不容許太多其他掠食者進入他們的領域範圍。同時，與外來的掠食者相較之下，澳洲野犬對於本土物種的衝擊並不大，至少他們能維持家族與領土範圍內各類族群的興旺，因此澳洲野犬健全存在的地方，生物多樣性較高，但在澳洲野犬遭到剷除或防治的地區，狐狸與貓的數量就會快速增加。致力於維護本土物種生物多樣性的保育學家，也開始論證維持澳洲野犬家族健全的必要性。 亞當・歐尼爾運用畢生研究澳洲野犬與其他掠食者（尤其是貓與狐狸）的經驗，提出極有說服力的聲明：「我相信澳洲野犬是我們與生態和解的唯一機會。」

艾莉恩・華勒克（Arian Wallach）與亞當・歐尼爾最近完成的一份研究報告，提出一個有力的結論：澳洲野犬的消失意謂著物種多樣性的消失。澳洲野犬能增加小型哺乳動物的數量與多樣性，並透過生態遞延效應增加植被範圍。或許最重要的是，「受威脅物種能在澳洲野犬保護的大傘之下，於野外安全存活下來。」

持續殺害澳洲野犬或破壞牠們的棲息地，將會導致反效果。歐尼爾分析說，因為澳洲野犬是高度社會化動物，所以成員遭到殺害會導致穩定的家族結構瓦解，破壞當地文化。他解釋道：「牠們的社會組織與土地領域的連結性都會消失。」 尚未社會化的幼犬進入澳洲野犬絕跡的區域，並對於人類可能帶來的危險一無所知。 照片中這隻是在昆士蘭內陸遇到人的澳洲野犬，看著如此年幼又天真的牠，幾乎使我心碎。牠的臉上毫無懼色，只能慶幸牠遇見的人類帶的不是槍而是相機。

澳洲野犬在被人類剷除的壓力之下大量繁殖，如果又未習得集體狩獵的技巧，就會轉而找較無防備的牛羊下手。以歐尼爾的話來說，人類的毒殺使澳洲野犬「長期處在社會秩序動盪的狀態。」 在飢餓、失能、失控的情況下，牠們才會將目標轉向家畜。

凝視野生動物的雙眼，就是凝視神祕。也許凝視令人生畏的原因，是因為我們幾乎不知道動物如何看我們。我們望向鴻溝的另一端，看到牠們的雙眼與我們何等的相似，也看到智慧之光如何在眼中閃耀，雖然大多時候我們無法理解，但那卻是那麼的美。

澳洲野犬或許是個例外。住在坎培拉的科學家大衛・詹金斯（David Jenkins）研究灌木叢中的澳洲野犬有數年之久。最近有人問他在澳洲野犬旁邊或附近時是否會感到害怕，他回答說，大多數的動物展現的都是好奇心，而不是攻擊性。「我從來沒有感受到那種危險。但當這種動物看著你時，牠們是非常認真地看著你，牠們那與生俱來的小腦袋瓜絕對是轉個不停，跟一隻拉布拉多獵犬看著你的時候很不一樣。」 或許澳洲野犬能分辨對方是不是掠食者，牠們看著人類時，會想要知道我們下一步的動作。牠們將我們視為兄弟姊妹，或許牠們比我們更瞭解自己。

與澳洲野犬之間的戰爭，引領我們走近籠罩著滅絕的死亡陰影中，澳洲野犬之死「生態防治計畫」的大纛下泛起一陣漣漪，逐漸向外擴張，使我們不禁問道：生態和解難道只是瘋狂又不著邊際的夢想嗎？我們是否必須與所有動物為敵，或認為牠們有害？與我們同享生命美好的他者，是否必須以某種方式直接受惠於我們，才有機會成為我們的同伴？

這些問題都很好，還有更多的問題指向了巴比，除了涉及人類將動物排除於道德倫理的考量之外，也與我們越來越意識到自己其實與地球生物同源有關，羅培士描述狼的文采也能用在澳洲野犬和其他掠食者身上。漸漸地，也能用來描述在人類帶來的各種壓力之下，一一從地球上消失的許多動植物。「我認為到了最後，我們只能回去看看自己在無須殺戮的時候所杜撰的故事，並設法再次看看動物的臉。」

相關書摘 ▶《野犬傳命》導讀：澳洲原民思維與生態關懷，在台灣處境下的敘事相遇

書籍介紹

本文摘錄自《野犬傳命：在澳洲原住民的智慧中尋找生態共存的出路》，紅桌文化出版

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作者：黛博拉．羅斯（Deborah Bird Rose）

譯者：黃懿翎

有牠們的存在，才有現在的我們

——我們是命運共同體

澳洲野犬是全人類的祖先。起初存在的只有半人半狗的生物，之後才開始有的變成狗，有的變成人。澳洲野犬的父母變成原住民，白狗變成白人的小孩。——老提姆，澳洲原住民耆老

生在基督教家庭，長大後成為人類學家，田野做的是澳洲原住民，作者黛博拉・羅斯的研究成果與成長經驗無法調和。

基督宗教中的上帝曾以人的形象來到世界，經歷人類的種種限制，作為上帝肉身之愛的顯現，這樣的信仰設定千年來未曾動搖。然而人類卻愈來愈孤獨，現代化導致的分離與寂寞，與這時代亮眼的科技表現並存，在崇拜進步之神的同時，也釋放了好戰的鬥犬，而那好戰的鬥犬似乎就是我們自己，我們正面臨前所未有的痛苦、寂寞，並質疑存在的意義。

在澳洲原住民的世界觀中，把澳洲野犬視為全人類的祖先：死亡的經驗和死後的遭遇、主宰的慾望、無以回報的恩德、人與其他生物之間深遠的連結，都是人類與澳洲野犬親緣關係最有力的表現。然而，澳洲政府與民間無視其重要性，正大規模濫殺無辜。作者長期在田野中與澳洲原住民一同生活，在逐漸深入了解原住民的世界觀的同時，也對她基督宗教的世界觀造成挑戰。她問：倘若上帝是以狗的形象來到世界，在以人類為中心的視角下，基督教徒會發現牠就是上帝嗎？

從撞見澳洲野犬毒殺事件開始，作者反思了西方基督教世界「人類」與「非人」的界線。我們有可能超越「人類為大自然的主宰」的世界觀嗎？人保護其所愛，但這愛是否擴展到「非人」的物種呢？原住民的視角認為，「人類」與「非人」都在「傳命」（Dreaming）中連結，同屬上帝創造之工。這認知也讓人直接地背負起物種大滅絕的責任，原來我們無法真正置身事外。我們是否願意「轉向」，與問題根源交會呢？這是作者要喚起存於我們內在的：願意建立自我對話、願意承擔責任、選擇接觸與回應的心，那個不轉身逃跑，選擇正面迎戰的決定。

本書呈現豐富多元面向，讓讀者能再思自身與祂／他／牠者的關聯，且深刻地意識到人類自身涵納在大地系統之中。因此，不論你是愛護環境生態的人、關懷生態哲學或聖經詮釋的讀者，都能從羅斯的書中得到啟發。

Photo Credit: 紅桌文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航