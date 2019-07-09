規模達3兆4000億美元，全球最大「非洲自貿區」成立

（中央社）非洲國家7日在尼日（Niger）進行的非洲聯盟（AU）峰會，正式推出具里程碑意義的自由貿易區，這個自由貿易區備受期待，被譽為向整個非洲大陸「和平繁榮」的目標邁出歷史性的一步。

歷經17年艱難的協商，非洲聯盟終於達成這項自由貿易協定，如今展開非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）的「運作階段」，非洲聯盟委員會主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）形容這是「歷史性」的一刻。

馬哈馬特說：「多年的夢想實現了，發起的先賢必定很驕傲。」他指出，非洲大陸自由貿易區將是「世上最大的貿易區」。

尼日總統依蘇福（Mahamadou Issoufou）讚揚說，這是「1963年成立非洲統一組織（Organization of African Unity）以來最偉大的歷史事件」。非洲統一組織是非洲聯盟前身。

非洲聯盟官員宣布，展開非洲大陸自由貿易區的5項「運作工作」。

非洲聯盟委員會宣布，非洲聯盟會員國同意分享「原產地原則」，監督和消除非關稅壁壘，統一線上支付系統和非洲貿易看板。

非洲最大經濟體奈及利亞加入

為期2天的峰會7日早上在尼日首都尼阿美（Niamey）展開時，奈及利亞和貝南（Benin）兩國總統在熱烈掌聲中簽署這項自由貿易協定，給了落實協定一大助力。

全非洲人口最多及經濟最繁榮的國家奈及利亞去年意外打退堂鼓，並未參與簽署這項貿易協定，但上週宣布終將在尼日首都尼阿美（Niamey）的峰會加入這項協定。

大約4500名代表和嘉賓，包括32位國家元首和超過100位部長，參加了在尼阿美的非洲聯盟峰會。這個城市特別改造，有全新的機場、升級的道路，和為此打造的新飯店。

奈及利亞和貝南加入後，非洲聯盟55個會員國中有54國已經簽署協定，唯一未簽的厄利垂亞也宣布將考慮加入。

這項自由貿易協定歷經17年艱苦談判才終於達成。非盟領袖寄望這項協定能在2022年以前促進非洲大陸國家之間的貿易成長60%。

非洲自貿協定的談判始於2002年，在今年5月底達到門檻，終於有至少22個國家批准。目前非洲聯盟55個會員國中，已經25國批准自貿協定。

正反方有什麼看法？

《中央廣播電台》報導， 批評非洲自貿區的人士認為，非洲許多經濟體主要是依賴農業，以及包括礦產和森林等初級資源，缺乏熱絡雙邊貿易所必需的多元性，自貿區的好處可能需要更長的時間才會浮現。

過去非洲國家之間的貿易往來比例很低，在南非的智庫「安全問題研究所」專家西耶爾（Jakkie Cilliers）指出：「非洲與全世界貿易，但在非洲國家之間卻少有貿易往來。」

《路透社》報導，其區域內貿易僅佔2017年出口的17％，而亞洲為59％，歐洲為69％，非洲錯過了其他貿易集團近期經歷的經濟繁榮幾十年。

《中央廣播電台》報導，非洲自貿區的支持者認為，在幾年內，非洲內部的貿易往來將因此蓬勃發展，樂觀認為至少可以成長60%。今日的非洲經濟，國內生產毛額（GDP）已達2兆5000億美元。支持者預測在未來30年內，非洲人口將從目前的12億人，增加一倍，帶領經濟起飛。

在第一階段，非洲自貿區90%的產品將免除關稅。對於佔7%的「敏感產品」關稅需要較長的時間才免除，這種做法是為了保護國家部門免於受外國進口的衝擊。至於剩餘的3%產品的關稅，將繼續保留。

《路透社》報導，經濟學家表示，非洲未來仍存在重大挑戰，包括道路和鐵路交通的暢通度不足，大面積的局勢動盪，過度的官僚主義，以及阻礙經濟增長和各種小型貪腐。

《風傳媒》報導，依據AfCFTA，簽署國要在5年期間消除9成關稅，國際貨幣基金（IMF）指出，此舉使區域內貿易在中期能增加15%至25%。IMF稱，自貿區是潛在「改變經濟的因素」，歐洲和北美都因此提升經濟，但也提醒：「單方面降低關稅沒用。」

《公視》報導，專家認為目前生效的自貿協定實際上只是一個龐大的框架，距離正式運作還有一段距離，非洲國家之間經濟實力的巨大差異就是不小的障礙，奈及利亞、埃及與南非三國就佔非洲整體GDP的五成以上，而馬達加斯加、模里西斯、聖多美普林西比等六個島國卻僅佔1%。

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核稿編輯：楊之瑜







