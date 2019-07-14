《失控，是最好的安排》：連商業力量都懶得觸及的肯亞偏鄉，如何「舊鞋救命」？

文：楊右任

連商業力量都懶得觸及的角落

這趟肯亞初體驗，我待了十天，拜訪了基塔萊的加拿大有機農業機構「有機為孤兒」（Organic 4 Orphan）、哈瑞給（Khalwange）村莊、埃爾貢山（Elgon）與幾間孤兒院。在這裡，有著偏鄉地區都會遇到的問題，教育、醫療、工作機會等各種資源的缺乏，加上普遍性貧窮，許多家庭都在生存邊緣掙扎；而交通不便，道路顛簸，加上天大地大，每次移動，動輒都是三、四小時的車程，一般的商業行為距離居民生活很遙遠，也使得在地的扶貧工作、物資輸送進度總是緩慢。

其中從平地到海拔三、四千公尺的埃爾貢山上，要開三小時的車，在蜿蜒的泥巴路上前進。我們往山區送的鞋子，大多送來這裡的兩間學校，一間是公立學校，另一間則是岳父蓋的學校。雨季時，在山上放眼望去，一片的綠意與遠方層層疊疊的山巒，感覺像將整個國境盡收眼底，甚至還可以看到烏干達邊境；說這裡是與世隔絕的桃花源，一點也不為過。山上的村落生活自成一格，居民都住在稻草屋頂、泥土塊搭建的圓形房屋裡，屋旁就是田地，種些賴以維生的蔬果，山坡間也有雜貨店、水井，甚至電影院—在一間小小的泥房裡，牆上貼著幾張復古的電影明星海報，幾排桌子、一台小電視，就是觀影的奢華享受；在這隱世一方的山村，是少數能見的外來影響。

而無論在哪裡，都可以看見赤腳的孩子，腳上有被沙蚤侵蝕的痕跡。這些孩子大多出身貧窮，衛生環境不好，家裡又沒有鞋子，無法預防沙蚤的侵入；當腳上沙蚤留下的傷口直接碰到地上的泥土、垃圾、病菌，就容易導致併發症，輕微則雙腳潰爛，嚴重則會致死。通常我們送鞋時，會與當地的學校與沙蚤組織合作，請護士與社工來清沙蚤，並對師生與村莊宣導衛生教育，保持環境清潔。

將運送鞋子的貨櫃改建成教室

一雙鞋子的背後，其實藏著一環扣一環的貧窮、教育、就業、公共衛生問題。慢慢地，我們開始考慮除了送鞋以外，是不是還能多做些什麼。

當時很多人問我：「在肯亞偏鄉感覺怎麼樣？有沒有看到什麼特別的？」雖然我看到的東西都跟我預想的差不多，就像我們在電視媒體上看到的那樣，但是，這趟旅途還是影響了我的生命。

我們都看過車禍影片，但如果某一天兩台車在你面前相撞、一個小女孩從車窗飛出來，掉在你的腳邊，你的感受一定是截然不同。如果我從未走進搖搖欲墜的陰暗土房，或是遇見每天只能靠一美元收入撫養五個孩子的寡婦，關於這裡的照片，很可能又只是另一張臉上有蒼蠅的非洲小孩。

我們家本來就是開鞋廠的，當初我們曾想過，難道不能在肯亞開鞋廠、雇用當地員工，再將部分鞋子送到偏鄉嗎？但是，鞋廠需要的資本太高，而外資願不願意進來，又得看當地水電設施、員工資質、基礎建設是否完善，這超出了我們能控制的範圍。

一個貨櫃能裝五萬雙鞋子，需要台幣六十萬的費用。二○一五年，我們總共運了十五個貨櫃、七十五萬雙鞋，這些鞋子並不是全部送到肯亞偏鄉，還會藉由家庭教會系統分到烏干達、奈及利亞、剛果、史瓦濟蘭、南蘇丹等其他國家。

有人曾問，那為什麼不考慮用這筆錢直接在當地買鞋呢？我們的確有使用一部分經費在當地買新鞋，但計算下來，一個貨櫃台幣六十萬，能裝五萬雙鞋，平均一雙鞋台幣十二元，在當地連二手鞋都買不到這麼便宜的價格，而且，貨櫃還能就地變成教室。

我們拜訪的學校校舍常是年久失修、不利教學，或是需要擴建。這裡的學校大多是以傳統方法土法煉鋼建成，通常是將樹枝和土灌在一起。有一次和當地老師討論學校問題時，老師說：「我最擔心的不是教育品質，而是這學校如果垮下來，會壓死我們的孩子。」那陣子，之鈺在網路上看到一些資訊，說貨櫃在某些國家會大量作為建築用途，而這裡很多商店、住家的建材，都比貨櫃還糟糕，我們靈機一動，或許運鞋的貨櫃可以就地利用，改造成教室。由於買貨櫃與租貨櫃到非洲的價格差不多，因此我們通常都直接買貨櫃來運鞋，這些貨櫃進到村莊，如果又要運出來，也是一件大工程，在密集討論與實地考察後，我們就開始建立貨櫃教室。

權衡如何善用鞋子這個資源

為了不讓受助者養成依賴別人的習慣，我們都不將資源隨便交到別人手上，而是透過當地草根的家庭教會，或是已經一直努力在嘗試改善自己環境的關鍵人物，提供他們資源上的協助。例如，在烏干達的埃爾貢山區，有一位牧師意識到教育的重要性，於是從十年前開始，他就自己以泥土蓋了一間學校，並照顧了幾百名學生，但因為經濟和資源有限，他能夠為孩子做的也就相對有限。當岳父詳細了解他的狀況後，立刻就為他們籌畫了擴校的計畫；如果在物資缺乏的情況下，這位牧師就能替當地居民做這麼多事，那麼當他多了一些資源，又能成為多少人的祝福呢？

二手衣鞋的貿易，是支撐東非國家經濟的一股力量，但我們拜訪的地區，很多是連商業力量都懶得前往的地方；這些人活在赤貧邊緣，連資本主義都將他們排除在外。大部分居民由於緊急的健康因素，使用這些鞋子的方式，當然第一優先就是穿上它，但有時候，我們會依照個案的狀態去使用這些資源。

例如，曾經受「三立電視台」採訪的一位女性珍（Jane），是我們可靠的當地夥伴。珍的丈夫是一位牧師，兩人除了照顧教會和一些家庭，還收養了一群孤兒，後來先生過世，珍就扛下了所有家計與孤兒院的需要。當時，我們和她深入聊過後，知道她以前也曾做過小生意，只是後來忙著教會與孤兒的事務而中斷，評估後，我們決定給她六袋鞋子，讓她重新開始小生意。慢慢地，她從賣鞋，轉而賣起床單、摩托車零件，現在她經濟已經可以自主，孩子有一個上了大學，一些正在讀高中，學費都能付清，可以照顧身邊更多的人。

因此，我們的鞋子送到偏鄉，到了當地，的確可能進入二手貿易的體系。但這些資源進入了最底層，讓這些家庭可以擁有一些資本，進而翻身、達到經濟自主。

很多人都會問我，這條路上遇過最大的困難是什麼？我的答案是，投入非洲偏鄉扶貧這一塊，我看不到答案；當我越做越深、越來越投入，我就知道太多東西都是跟政治綁在一起。一個國家的基礎建設、政府效率、教育水平，主宰著人民的命運，到最後，我們能做的真的非常有限。但是，如果我能幫上一個村莊，我就要繼續做下去；如果我能翻轉幾個人的命運，那些靈魂都是重要的。

所有民間援助，最終都無法避免國際政治與經濟的問題，有些問題超出了我們的能力所及，只能期待當地政府盡早負起應負的責任。我們能做的，是想辦法將外來援助轉為當地自立的能量，直到當地人不再需要我們。

書籍介紹

本文摘錄自《失控，是最好的安排》，方智出版

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作者：楊右任

「舊鞋救命」發起人、十大傑出青年──楊右任

他說：「我不怕瘧疾、不怕貧窮，我只怕生命結束時沒故事可說。」

從只想靠滑板、塗鴉出名的刺青嘻哈少年，

到一心思考如何幫助別人的「舊鞋救命」發起人，

他不理會被外界貼標籤，堅持走自己的路，

不斷突破框架，面對盡其在我的失控人生……

鬆開手中緊握的方向盤，放棄安穩的道路，

或許會發現自己能貢獻給世界的，比想像中還多。

看似失控，實是祝福，也是最好的安排。

「爸、媽，當時沒聽你們的話是對的！」

只要有心，就能為這世界付出一點貢獻

當初，爸媽很擔心我這種工作不穩定，時間都耗在沒收入的志工活動：「太太、小孩怎麼辦？你會活不下去！」結果，一聽到我得「十大傑出青年」的消息，他們照片發得最快，我說：「爸、媽，當時沒聽你們的話是對的！」

我和太太在非洲從事志工工作，常會遇到許多無法預期、無法掌控的事，那裡不能用台灣思維、眼光和一般常識來處理事情。也許因為我的個性本來就「不一般」，所以才被上帝派到非洲。

對比台灣年輕人什麼資源都有，但不知道自己想做什麼；當我們走進非洲偏鄉，卻很難告訴當地年輕人：「只要你願意努力，生命就可以不一樣。」在一個沒水沒電、三小時都走不出荒漠的地方，只求每日三餐溫飽都是奢侈的。

或許現在的你，認為自己渺小、毫無價值，想想德蕾莎修女的話：「我們也許不能做偉大的事，但是我們可以用偉大的愛，來做微小的事。」先從力所能及之處，不論是自己的家庭、學校、職場，照顧別人的需要；不久後，就會發現自己真正想要做的事。

當你正在閱讀這些看來充滿勇氣、活出精彩人生的故事時，其實故事主人翁，都是先踏出腳步朝目標前進，路途中犯錯了，就改正，然後一邊修正，一邊前進。不必什麼事都先想清楚才去做，因為過度思考，只會走上平庸的道路。不妨先豁出去冒險，跌倒後再爬起來，調整改正，才會看見一條屬於你的路。

藉由本書，希望讓台灣的年輕人看見這世界的需要，並且相信自己也可以一同參與，讓世界更美好！

Photo Credit: 方智出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰