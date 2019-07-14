《你的煩惱，哲學家早有答案》：外遇停不下來怎麼辦？康德有答案

文：小林昌平

煩惱：停不下來的外遇

Photo Credit: 方智出版 伊曼努爾．康德（Immanuel Kant，1724 年～1804 年）：18世紀德國大哲學家。他統合了笛卡兒等人的「歐陸理性主義」，以及培根、休姆等人的「英國經驗主義」兩大哲學派別。從嚴格的義務倫理學出發，分析了具備理性的人格尊嚴，以及世界永遠和平等議題。為哲學界的巨人，迄今影響甚大。

十九世紀的哲學家康德，每天都在固定的時間吃早餐、散步、思索，作息相當規律、嚴謹為眾人所知，附近的鄰居甚至以他的日常作息來校對時間。

對那樣的他而言，人的自由不是縱欲，不放任自己隨著欲望恣意而為。

即便很睏想睡回籠覺，或是一時興起想去別的地方繞繞，也必須嚴守安排好的每日功課。也就是說，康德認為不隨著欲望起舞，依據理性的機制遵循道德法則才是自由。

據康德所言，這個世界一切事物都依循自然因果而行。就像是原本有稜有角的岩石，經河川滾動，到了下游稜角消失變圓滑一樣。他認為人也隸屬於那樣的因果世界，是容易受到一時的情感和欲望這類「愛好傾向」影響的生物。

外遇便為愛好傾向的代表例之一。因為從配偶那裡無法獲得滿足，不由得對其他異性出手。雖然背負著罪惡感，以及被抓包會很麻煩的風險，卻又忍不住再次偷情。

但是康德說，人不僅隸屬於任憑愛好傾向而行的世界（康德的用語為「現象界」），也像是秉除因果、站在因果循環之外那樣，同時隸屬於超越世界（康德的用語為「睿智界」）的理性存在。

運用康德的思想分析外遇時，必須把人同時放在隸屬於感性和理性這兩個世界的觀點下進行討論。

湧現出想跟有夫之婦或有婦之夫發生關係的情感和欲望，有些人曾經出現過這種念頭吧。然而實際外遇的後果就是，陷入快感與罪惡感的兩難，這也是人之常情。

康德認為由此可知，任何人都能夠聽到自己良心的聲音，因此人也是隸屬於「理性世界＝睿智界」的存在。

康德認為人，就是透過內在擁有的良心，排除欲望和情感這種愛好傾向，能夠獨立於自然的因果之外，做出新行為的理性存在。即便依舊與外遇對象碰面，如果對此感到罪惡，理性發揮作用得以斷絕不倫關係，也是人性使然。

聽起來似乎非常了不起，那良心究竟是受到何種動機驅動的呢？

道德教育大多倡導「不可以給人添麻煩」、「不可以說謊」，但康德指出，在那背後隱藏著只要不被怨恨就好（不可以給人添麻煩）、只要受到信任就好（不可以說謊）這類「有條件」的利己動機。他批評道：那是為了自己的利益得失、保護自我、利己的「偽道德」，用康德的話來說就是「假言令式」。

康德說，真正的道德法則 「定言令式」，是自我意識的根本方針，也經常是基於普遍立法原則的行為。

這句話的意思是指，必須依據所有人都這樣做的話，會不會讓社會一團混亂為判斷基準行動。依照該判斷基準，若外遇無法普遍化，對個人而言，外遇就會是違反道德法則的行為。

即便只有自己一個人，也能獨立於欲望和衝動這類自然界的因果，藉由理性確立並實踐道德法則，從影響一人、兩人，然後擴散到一大群人，想像打造幸福社會這種道德法則，就會對該法則的行動原理產生敬意。而那個敬意也是對自己的尊敬，對內心湧現出行動原理的自己產生敬意。

據康德所言，容易受到因果支配、理性有限的人，無法得知這個世界的真實面貌（事物本身）。但是這世界的真實面貌當中，唯一一個我們能夠有所知覺、體現的就是「善的意志」。善的意志是通往真實的唯一道路。康德說，那是因為我們聽到了自己良心的聲音。

尊重自己內在的良心而遵守道德，產生身為人的尊嚴。遵守道德法則這個純粹的動機，正是康德倫理學獨特的地方。那是與覺得外遇違反道德，卻抱持著「只要不被抓包就好」的想法，未東窗事發產生的罪惡感呈現對比的情感。

對有良心的人而言，遵守內在的普遍道德法則而產生的情感，具有克服放縱自己來滿足性需求的可能性。

「抑制自己不去做不應該的行為，這應該是身為人的尊嚴不是嗎？」這是一點罪惡感也沒有、純粹的情感。

明知不可以那樣做，卻被情欲沖昏頭是人之常情；透過理性抑制自我，而感受到純粹高潔也是人性使然。

針對良心湧現於心中的敬重之情，以及對支配自然界法則的尊重之意，康德這樣說道：有兩樣東西，我們越是反覆地反省思索，內心越是充滿日新月異的感動與敬畏之情，那就是頭頂閃爍的星空，以及我們內在的道德律。（出自《實踐理性批判》第二部分結論）

康德的回答 「不讓欲望蒙蔽雙眼，去品味、遵守內心道德法則所帶來的純粹。」

書籍介紹

本文摘錄自《你的煩惱，哲學家早有答案》，方智出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：小林昌平

譯者：謝敏怡

你想成為有錢人嗎？來看馬克思怎麼說！

你經常和伴侶爭吵？來看黑格爾怎麼說！

在夜晚特別容易孤寂？來看叔本華怎麼說！

你沒勇氣去做喜歡的事？來看笛卡兒怎麼說！

你跟主管處不來？來看史賓諾沙怎麼說！

你害怕面對死亡？來看蘇格拉底怎麼說……

人類的煩惱，其實古今皆同。

何不讓偉大的思想家，為你的煩惱對症下藥？

煩惱：對未來的溫飽感到不安

亞里斯多德有答案：這世界不會對每天活得腳踏實地的人棄之不管。全力享受過程，就能在關鍵時刻有最好的表現。

煩惱：想辭職卻沒勇氣

德勒茲有答案：為自己畫出逃逸路線。只要找到「洞」，就可以逃出去。

煩惱：覺得自己不好看

沙特有答案：人，就是為自己創造出自己。只要憑藉著正確的意志和努力，往反方向奮力一跳也有機會跟帥哥美女終成眷屬。

煩惱：跟主管處不來

斯賓諾莎有答案：不嘲笑、不喟嘆、不詛咒，去理解。試著從他的成長背景、人生、所處世界來理解為什麼他會說出討人厭的話吧。

煩惱：我恨我的家人

鄂蘭有答案：原諒讓饒恕者與被饒恕者獲得自由。原諒能剪斷復仇的連鎖，讓雙方從最初的行動與傷痕獲得自由，進而和解。

煩惱：停不下來的外遇

康德有答案：品味高潔的純粹。抑制自己不去做不應該的行為，這是身為人的尊嚴。

煩惱：生重病

維根斯坦有答案：一切都是命。我們無法改變發生在世界上的事，但是卻有幸福地活著的意志。

當你遇到對人生感到絕望的煩惱時，請試著用26位哲學家留下的思想遺產解決看看。

讓哲學陪著你，好好活下去。

Photo Credit: 方智出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰