網路聲量最強的「令和新選組」背後推手，山本太郎將如何震撼日本國會大選？

7月4日起，為期18天的2019年日本參議員選戰正式開跑，其中，「令和新選組」（れいわ新選組）可說是來勢洶洶的新興政黨（編註：「令和新選組」嚴格說起來，屬於政治團體而非政黨，但為了方便閱讀，全文皆以政黨稱之）。

今（2019）年4月才組成的「令和新選組」，靠著獨特的街頭宣講群眾魅力和社群網路的宣傳，讓「令和新選組」在短短幾天內就募到2億日圓。如果以政黨比例代表制「每100萬票就有1人當選」，目前「令和新選組」3000至一萬日圓的小額募款就有2－6萬筆，已經達到比例代表制2％以上（約120萬人）的門檻了。而「令和新選組」背後最大的推手，就是現任參議員山本太郎。

這次，就讓我們來認識一下日本目前社群網路上的呼聲最大，被媒體封為「山本太郎現象」的山本太郎及他的政黨「令和新選組」（れいわ新選組）。

山本太郎他是誰？

說到山本太郎這個人，多數人可能對於山本太郎的第一印象是演員。1974年生於日本兵庫縣寶塚市的山本太郎，高中時加入演藝圈，隨後從高中退學。曾演過1996年日本NHK晨間連續劇《ふたりっ子》女主角的另一半，2004參與NHK大河劇《新選組！》飾演原田左之助一角，也時常擔任NHK談話性節目的主持人。

從演藝圈跨足政壇

2011年福島第一核電廠事故後，山本太郎退出所屬的經紀公司，投身反核電運動，並宣布參與2012年眾議員選舉，不幸落馬。在這段時間內，山本太郎也會以獨立藝人身份，參與電影和舞台演出，由山本太郎擔綱主角的電影《男生愛女身》（EDEN）就是這段時期的代表作。

2012年眾議員敗選並沒有阻攔山本太郎的從政之路。隔（2013）年的參議院大選，山本太郎以66萬6684票拿下東京選區的參議員席次。當年，東京選區應選出5名參議員，山本太郎在沒有各大政黨的支持下，以新人之姿衝上第 4高票，跌破眾人眼鏡。

「不是我一個人選上就好」

今年，東京選區的參議員席次擴大為6席，山本太郎又是現任參議員，理論上相較於6年前應該好選得多。但山本太郎這次決定不要再選東京選區的參議員，而是以自己成立的新政黨「令和新選組」以比例代表的身份參選，就可以避免和東京選區的參議員候選人苦戰。再加上山本太郎本身的個人名號已經夠響亮，靠著自己出道以來累積的知名度，轉換成「令和新選組」的政黨選票，還能讓整個政黨選上2席。

山本太郎在7月1日的記者會上就曾說，現在「和2013年已經不同了，並不是我一個人選上就好」，就能看出山本太郎的目標並不是讓自己一個人選上參議員就好，而是要發揮母雞帶小雞的功能，增加參議院議會席次。

稱得上是新聞的「山本太郎現象」

政治學者中島岳志指出，自從山本太郎在今年4月宣布成立「令和新選組」以來，「山本太郎現象」已經可以稱之為社會現象。各家平面媒體紛紛以「山本太郎現象」為題，出了數篇報導，網路上關於「山本太郎現象」的討論度也很高，光是這樣就值得稱得上是新聞了。

以平面媒體來說，除了自由派媒體外，平常站在安倍政權一側的保守派媒體，也紛紛報導了「山本太郎現象」。線上媒體就包括《朝日新聞》、朝日新聞旗下的《論座》、《日刊Sports》、《Sports報知》、《東洋經濟》、《文春Online》、《富士晚報》和《Daily新潮》等。

然而，關於山本太郎或「令和新選組」的報導，目前仍以平面媒體為主，在電視台上關於山本太郎或「令和新選組」的報導仍屬罕見。

為什麼電視台不敢報？

網路媒體《LITERA》引述了某民間電視台節目製作人的話，表示各家電視台曾經提案想替山本太郎製作特輯，但都遭到高層以「在公示日（7月4日）以前為特定參選人製作專題」違反《放送法》為由，遭到駁回。

但《LITERA》質疑，在參議員選舉公告日以前，安倍晉三就時常以自民黨黨魁的身份在電視上發言，而不是以首相的身份出現在電視上。當年小池百合子成立「希望之黨」，或「大阪維新會」從地方政黨分支出「日本維新會」的全國性政黨時，各家電視台也都紛紛報導，沒有道理不能報山本太郎或他的「令和新選組」。

該名不願具名的節目製作人認為，電視台不願替山本太郎製作專題，背後真正的原因應該是因為山本太郎的政治立場站在安倍政權、自民黨及其支持者的另一邊，如果電視節目報導了山本太郎或「令和新選組」，可能會接到大批民眾或廣告主的抱怨。

令和新選組的選戰策略

「令和新選組」主打反核電、脱貧困（廢除消費稅、最低工資調漲到時薪1500日圓、活用老舊空屋降低房租），「令和新選組」的政治立場也可以從目前推出的候選人名單窺知一二。

各個候選人都有自己的故事

舉例來說，「令和新選組」首波公告的候選人名單當中，蓮池透是北朝鮮拉致被害者（被綁架到北韓的日本人）蓮池薫的親哥哥，既是北朝鮮拉致被害者家族聯絡會（北朝鮮による拉致被害者家族連絡会，簡稱「家族会」）前副代表，又曾是東京電力公司（福島第一核電廠的母公司）的員工，以批判安倍政權的北朝鮮拉致問題和核電政策而出名。

「令和新選組」比例代表候選人蓮池透。

除了蓮池透之外，「令和新選組」還提名了以「女裝」為名的東大教授安富歩、沖繩創價學會壯年部的野原善正、前派遣員工渡辺照子和前7-11加盟店長三井義文，作為貧困和勞權問題當事者代表，以及重度身心障礙人士當事者木村英子等，一共推出了10名參議員候選人。

「令和新選組」比例代表候選人安富歩。

「令和新選組」比例代表候選人渡辺照子。

前7-11加盟店長，「令和新選組」比例代表候選人三井義文。

腦性麻痺患者，「令和新選組」比例代表候選人木村英子。

肌萎縮側索硬化症患者（俗稱「漸凍人」），「令和新選組」比例代表候選人船後靖彦。

在東京選區放了「異端份子」

目前「令和新選組」候選人名單當中，爭議性最大的候選人莫過於沖繩創價學會的野原善正。

野原善正雖然是沖繩創價學會壯年部的成員，但去（2018）年9月的沖繩縣知事選舉時期間，野原善正支持的不是和創價學會有關的公明黨推薦候選人佐喜眞淳，而是現任的沖繩縣知事玉城Denny（玉城デニー），因而被當成「創價學會當中的異端分子」。

野原善正的訴求和沖繩基地問題有關，野原善正認為，創價學會主張和平和社會福利，但自從創立了公明黨後和自民黨越走越近，已經背離了創價學會的初衷，而宣布參選。這次「令和新選組」找來野原善正，還是將野原善正放在東京選區的名單當中，而不是比例代表制的名單，有一說是為了要削弱公明黨在東京選區推出的候選人山口那津男的票。

山本太郎（左）與同為「令和新選組」參議員候選人的木村英子（右）。

「令和新選組」月底見真章

承前述，以山本太郎的名聲和目前「令和新選組」的聲勢，「令和新選組」比例代表制要選上兩席不是問題。但「令和新選組」的比例代表名單中，山本太郎將腦性麻痺患者的木村英子和漸凍人（肌萎縮側索硬化症，Amyotrophic lateral sclerosis，ALS）船後靖彦列為排在自己前面。換言之，山本太郎這次如果要選上，「令和新選組」就要拿下將近300萬張政黨票，「令和新選組」的票到底能不能衝破300萬張，只能等開票結果出爐才能見真章了。

山本太郎的文宣上，以「令和新選組」的粉紅色為底，在封面以黃色斗大的文字寫著：「如果山本太郎當上總理大臣的話要做什麼呢？」

參考資料

本文同步刊載於石川カオリ的日本時事まとめ翻譯。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航