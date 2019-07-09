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2019/07/09, 生活
【插畫】80年次高中美眉的三種經典穿搭
人類超有病 Baxuan
我們想讓你知道的是
從燙直的妹妹頭、超大片斜瀏海到和水母一樣的玉米鬚頭，搭配變色片、超大又毛毛的手機吊飾，穿著鞋帶向後綁的高筒帆布鞋、板鞋或褲襪，走進教室一眼望去，就不出那幾種風格。
唸給你聽
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每一個時代都有專屬的穿搭風格，看看十年前的自己，也常覺得自己當時在想什麼。
回想八字頭年次的高中生，從燙直的妹妹頭、超大片斜瀏海到和水母一樣的玉米鬚頭，搭配變色片、超大又毛毛的手機吊飾，穿著鞋帶向後綁的高筒帆布鞋、板鞋或褲襪，走進教室一眼望去，就不出那幾種風格，即使現在想想，真是俗套的過分。
但誰知道呢，時尚這麼難以捉摸，人們也不斷懷舊過往的音樂和時尚，不見得什麼時候，街頭的潮流又要Back to the 90s了。
本文經人類超有病 Baxuan授權轉載，原文刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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