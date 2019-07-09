【插畫】80年次高中美眉的三種經典穿搭

人類超有病 Baxuan

每一個時代都有專屬的穿搭風格，看看十年前的自己，也常覺得自己當時在想什麼。

回想八字頭年次的高中生，從燙直的妹妹頭、超大片斜瀏海到和水母一樣的玉米鬚頭，搭配變色片、超大又毛毛的手機吊飾，穿著鞋帶向後綁的高筒帆布鞋、板鞋或褲襪，走進教室一眼望去，就不出那幾種風格，即使現在想想，真是俗套的過分。

但誰知道呢，時尚這麼難以捉摸，人們也不斷懷舊過往的音樂和時尚，不見得什麼時候，街頭的潮流又要Back to the 90s了。

►音符或許都是念舊的：華語音樂復古流行的前世今生

本文經人類超有病 Baxuan授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航