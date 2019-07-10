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2019/07/10, 生活
【插畫】防災包裡的各種緊急必需品，日文怎麼說？
Seeedu School
我們想讓你知道的是
沒有人能預期天災發生，我們能做的，就是做好萬全準備，台灣身為颱風地區、又位於地震帶，值得向日本人學習防災應變能力，就從準備防災包做起吧。
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颱風的季節又即將來臨，而同樣面臨颶風和地震威脅的日本，家家戶戶都會備有防災包，裡面放著哪些緊急必需品，而這些用品的日文又是什麼呢？
- 飲料水（いんりょうすい）：飲用水
- 保存食（ほぞんしょく）：罐頭乾糧
- 使い捨てカイロ（つかいすてかいろ）：暖暖包
- ラジオ・ライト：照明收音機
- 軍手（ぐんて）：工作手套
- ガムテープ：封箱膠帶
- ろうそく：蠟燭
- 簡易トイレ（かんいといれ）：簡易便器
- 救急セット（きゅうきゅうせっと）：急救箱
沒有人能預期天災發生，我們能做的，就是做好萬全準備，同樣身為颱風地區又位於地震帶的台灣，值得向日本人學習防災應變能力，不如就從準備防災包做起吧！
本文經Seeedu School授權轉載，原文刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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