【影音】何韻詩聯合國發言：中國破壞「一國兩制」，為何能加入人權理事會

香港藝人何韻詩昨（8）日在瑞士日內瓦聯合國人權理事會上講述香港問題。她向中央社記者表示，這是一次很重要的場合，讓她能向國際社會提出香港問題。

人權理事會（UNHRC）自6月24日至7月12日在瑞士日內瓦召開會議，何韻詩在非政府人權組織「聯合國觀察」（UN Watch）和「人權基金會」（Human Rights Foundation）邀請下，在當地約下午2時（台北時間晚8時左右）在會場內全程以英文發，以90秒的時間講述香港問題。

6月初香港爆發反對修訂逃犯條例的運動後，何韻詩一直支持反對修例，並參加示威遊行。

質疑中國為「人權」理事會成員

她針對香港政府推動修訂逃犯條例草案，得以將逃犯引渡至中國而引爆大規模「反送中」運動發表說明，她以堅定有力的語調表示有200萬人上街反對修改條例，因為逃犯條例拆毀了讓香港免受中國政府干預的防火牆，且警方對民眾發射橡膠子彈。

何韻詩晚間接受《中央社》記者長途電話訪問時說，這是很重要的時刻，因為香港才剛經歷過一個月的「反送中」運動，而港府至今沒有聆聽港人的聲音。

她表示，這次演說讓她有機會向國際講述當前香港問題，雖然只是90秒，但很重要。雖然香港實施「一國兩制」，但外國人未必清楚當前香港的「兩制」問題。她的演說從香港爆發「反送中」運動說起，接著後提到中國方面沒有兌現對香港「一國兩制」的承諾，甚至破壞「一國兩制」。

另外美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在華府接見香港壹傳媒集團創辦人黎智英，雙方討論了近來引發香港大規模示威遊行的逃犯條例修訂案，以及香港在「一國兩制」框架下的自治地位。

何韻詩在發言時提到了兩個問題，一是聯合國有無召開緊急會議來保護香港人，二是中國是破壞人權的國家，為什麼可以成為人權理事會的成員。

兩度遭中國代表打斷，仍完成說明

何韻詩證實，在她演說時，中方代表曾兩度試圖強令大會停止她的演說，但未得逞。

何韻詩才剛開始發言，現場的中國代表立即打斷要求程序發言，現場主持會議的副主席在中國抗議後讓何韻詩繼續發言，她表示，「反送中」運動已有多人遭捕，4人輕生，在北京的阻撓下香港至今仍未有普選， 書商及民運份子入獄，中國不計代價破壞香港民主自由，而在聯合國登記註冊「中英聯合聲明」已經遭中國否認，香港政府被中國控制，一國兩制幾近死亡。

最後她詢問聯合國是否應有緊急決議保護香港民眾，由於中國是不尊重人權的國家，人權理事會是否應把中國自人權理事會除名。

中國代表則在兩次程序發言時指香港特別行政區是中華人民共和國組成的部分，「這位所謂NGO代表」發言將香港與中國並列，挑戰了一個中國原則，違反聯合國憲章，並指她無端攻擊一國兩制，中方表示堅決反對。

紐時報導：何韻詩是香港演藝圈的「異類」

何韻詩在2014年香港爭取民主的雨傘運動中扮演重要的支持角色，也因參與這場非暴力民主示威遭逮捕，隨後被中國政府全面封殺，並嚴格審查她的音樂作品。

何韻詩日前來台時，曾受訪表示，她理解許多音樂人不發聲的背後原因，「但香港此刻，保持沉默已經不是中立，不說就是一個幫凶，讓那些勢力更強大」。

這些年也因她投入社會運動，音樂圈許多音樂人看她的方式也變得不一樣，「大家還是打招呼，但顯然感覺到，僅止於此。」雖然有些悲哀，但她也慢慢習慣。

何韻詩說：「誰沒有包袱，我也有。」雨傘運動期間，當時的老闆也勸她不要走得那麼前面，但她認為，「人在關鍵時候，要去選擇哪個價值才是最重要的」。

她認為，「反送中」運動和「雨傘運動」的抗爭模式不同，反送中是大家站在同一個方向往前走，「任何一個人都不能少」，她也呼籲香港年輕人，「你們不孤獨，不是自己一個人，有我們這些成年人在背後，跟你們走到前面爭取」。

此次出發前何韻詩也在臉書上表示，其實自己很怕公開演講，但要跳出舒適區，並要大家注意安全他會盡快返回香港。

《紐約時報》報導，作為一個流行歌手的何韻詩，只是這場抗議運動中眾多知名人物之一，但在香港的名人當中，她是一個「異類」。2014年時何韻詩在中國人氣急升，舉辦了100多場演唱會，不過，隨後她因力挺香港雨傘運動，被中國政府禁演，她的歌曲從串流媒體被下架，何韻詩表示，被列入黑名單，每年的收入減少約數十萬美元。

何韻詩她多次在集會上發言並與示威者站在第一線，呼籲警察不要發動暴力攻擊，被禁讓她更加大膽，提醒她有必要保護言論自由和其他公民自由，但對其他那些越來越依賴中國市場的藝人來說，中國正對何韻詩發出嚴厲警告，因此大多數藝人都遠離政治，有些人選擇支持中國立場。

在近幾週的香港反送中條例的大型抗議活動中，香港藝人甚少公開露面，這和1989年時的六四運動，形成鮮明對比，在當時香港仍是英國殖民地、處於娛樂發展的黃金時期，香港在中國幾乎沒有市場，當年香港演藝界眾星雲集，現身支持學生舉辦的民主運動演唱會，除了成龍登台演出，演員劉德華和周潤發也透過現場大螢幕表示力挺。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：