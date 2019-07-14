當你被「拒絕登機」時，該立即採取的八個步驟

大家一定還記得2017年發生於美國聯合航空的濺血事件，一名亞裔乘客在已登機的情況下，因為機位超賣，而被強行拖下飛機，過程粗暴不堪，引起全球輿論嘩然，而聯合航空也為此事付出不少代價。這類因為機位超賣、作業疏失或其他千奇百怪的理由，而被拒絕登機的情況層出不窮，不僅浪費寶貴的時間，情緒更是大受影響。

如果不幸遇到，該如何維護自身的旅客權益呢？

如果您在未犯錯的情況下（例如錯過登機時間、未攜帶護照、恐導致飛安問題等）仍被拒絕登機，您將有機會向航空公司索償最高600歐元的現金賠償，以及相關損失補償。然而，如果您接受航空公司所提出的補償方案，以換取您自願放棄機位，即代表您放棄了向其索賠權利。

該如何申請索賠呢？成功經驗告訴你，相關證據愈齊全，申訴成功率愈高。牢記以下八項，讓您不再吃虧。

1、立即詢問航空公司為何被拒絕登機的確切原因：除非您錯過登機、缺乏相關登機文件、危害航空安全或健康等合理原因，絕大多數被拒絕登機或是要求乘客放棄機位，皆是機位超賣這個不合理原因的理由。因此，您向航空公司得到的拒登原因越詳細越有利。

2、留存電子機票、登機證等相關購買文件：留存完整的電子機票、登機證等文件，或記下您的訂票編號以表明您的航空訂位紀錄，其通常是由英數字組成的6碼數字。

3、要求航空公司提供餐點：當您被拒絕登機，且需於機場等候替代航班時，您即有權利於等候期間免費獲得合理餐點。

4、要求航空公司提供住宿：如果您因等候替代航班而需要過夜時，航空公司必須負擔住宿，以及往返機場的合理交通費用給您。

5、留存您的各項預訂、花費收據：無論各項預訂收據、憑證皆請保存完整，包含但不限於住宿、租車、餐廳、活動等。只要您因被拒絕登機而錯過的預訂，皆有機會可以合理賠償。

6、立即要求替代航班或是退款：您可立即要求替代航班，或是如果您不想繼續行程，亦可以選擇要求退款或返回原出發地。即便如此，您仍有權利向航空公司索賠。

7、拍照紀錄替代航班實際抵達的時間：如果搭乘航空公司所安排的替代航班，請拍照記錄替代航班的抵達時間，作為後續有利的申訴證據。

8、狀況發生當下，向航空公司索取被拒絕登機的現金賠償：無論是否有替代航班或者選擇退款，只要您符合索賠資格，航空公司均應在拒絕登機的當下，賠償您法規所規範的金額。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航