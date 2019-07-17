尿床有三大生理成因，不要以為「長大就會好」

根據統計，5％到10％學齡童有尿床問題，很多小孩不敢到朋友家過夜，因為怕尿床被發現。卻有些家長觀念錯誤，以為尿床不用治療，長大就會好，導致孩童尿床時，怕被責備或同儕取笑而不敢說，心理創傷與自卑可想而知。

亞太兒童泌尿醫學會楊緒棣理事長說，收治過許多案例中，常看到這些孩子都很自卑，不敢出去外面參加宿營，甚至有病人特別強調不准講「尿床」這兩個字，因為造成他心理上很大的衝擊。孩子心理受了委屈，在學校也比較容易成為被霸凌的對象，不只睡不好，學習成績也不好。

尿床不一定會痊癒，了解三大生理成因

醫師說，常常尿床的孩童其實很難自己痊癒，可歸咎為三大成因：

夜間多尿症：抗利尿激素分泌不足導致 膀胱過度活動：膀胱過度敏感或異常收縮，所以容易尿急、頻尿 大腦覺醒中樞異常：大腦對脹尿沒感覺

楊緒棣理事長說，針對「夜間多尿症」的患者，因為晚上尿液過多，可以藥物治療減少夜間尿液的製造；或透過行為治療，規範孩子晚上睡前別喝太多水。

孩子常尿床怎麼辦？第一線口服抗利尿激素類藥物

填寫排尿日誌，記錄喝水及排尿時間及尿量，可以幫助觀察排尿狀況。像是「夜間多尿症」的治療，初期先培養孩童規律解尿及改善喝水習慣；或是採取鬧鈴治療，睡眠時佩戴特殊裝置，發現尿液滴出就叫醒孩童。若還是無法改善時，就會建議採用「口服抗利尿激素類藥物」接續治療。

林口長庚醫院兒童泌尿科王大民主任表示，第一線藥物治療，就是讓患者補充抗利尿激素，促進患者的尿液濃縮，減少尿量進而達到治療效果。如果失敗的話，再加上膀胱的藥物，再來就是合併治療，整體加起來大約有九成治癒率。

每年的5月24日為世界尿床日，醫師呼籲，孩子不是故意尿床，家長應該正視問題，幫助他們改善困擾，重拾自信。

醫師並提出「623」口訣協助家長判斷：六歲以上孩子，每月尿床超過兩次，長達三個月以上，就應儘早至兒童泌尿科或兒童腎臟科就醫檢查。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航