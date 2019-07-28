愛情不是你死我活才能擁有，也不是以淚洗面才叫真心

別把不甘心當成愛，不要把捨不得當作一種付出

每個人的人生都是自己要過，每個人都有自己的苦要嚐，不要誇張了自己的悲傷，不要把吃苦當作生活方式。

你的人生是自己的，你可以選擇過怎麼樣的日子；你可以選擇什麼人要留下，什麼人又是不該留。往前走時，就不要頻頻回首；還能夠開心，就不要老是掉眼淚。

你可以很愛他，但若時間到了，也可以用盡全力去不愛他

「就別等了。」原來是一句心碎。

再等一下就好，不知道跟自己說過了多少次類似的話，不知道這已經是多少個一下。當後來，變成不是在等他，而是在等這個一下，還有下一個一下。

別等了，等久了不一定會是你的，但浪費的卻是自己；別等了，湯放久會涼，心太累會麻木。時間會繼續走，但不要是被它拖著走，每個人都要自己學著長大。就別等了，等他的一句問候來溫熱，不如先擁抱溫暖自己。

不管再怎麼不服氣、再如何不甘心，只要時間拉長一點就會過去。人要爭一口氣，但不要跟緣分爭道理，不屬於你的再拚命也不會到你手上，真的得到了，也不會留下。愛情不是需要爭得你死我活才能擁有，也不是要以淚洗面才叫真心。

若他沒有捨不得你哭，就要學會自己擦乾眼淚，不被愛沒什麼大不了，但弄丟自己才是得不償失。你的珍貴並不需要他來核可，你可以很愛他，但若時間到了，也可以用盡全力去不愛他。

一百個你的假設，不如他的一個肯定

你曾經以為，只要熬過了這條長路，就會柳暗花明；你曾經以為，撐過了這次心碎，就會被人捧在手心；你曾經以為，在多點忍耐，最後就會多換得一些幸福。

曾經以為，其實都只是自己的以為。多少人敗給了這個以為。

可是愛情裡沒有以為，你的一百個假設不如他的一個肯定。所有的以為都會變成曾經，所有的曾經都會成了已經，而你的愛情不能仰賴另一個人偶爾的施捨。曾經以為，你要把你的以為留在曾經，開始去過自己的每一個現在。

「最後一次」常常只是給了對方再傷害自己一次的機會

你忘了，這是第幾次跟自己說「這是最後一次了。」

很多道理你不是不明白，其實你都懂，但就是做不到。你也不是沒努力過，但卻是又回來了。所以，你忘了這是第幾次的「最後一次」了。只是可以確定的是，你反悔了幾次，正好就等同於自己又傷心了幾次。心只有一顆，碎了就很難修復；信任若消失了，也拼揍不回來。

「最後一次」其實常常不是再給對方一次機會，只是再給對方傷害自己一次的機會。

愛是勉強不來的，你再多的捨不得也不會變成是他的喜歡，可是你要喜歡自己。你應該要開始對自己好，而不是等著他的好，至於要給他的好，你要給自己。

思念到了盡頭就會轉彎，每個人只能靠自己堅強

有時候你會忍不住感嘆，自己要的不過是一個在沮喪時可以安心依靠的肩膀，不用完美無瑕，只要在傷心時可以拍著自己背說「會沒事的」的一雙手就好，可是怎麼這麼難。

但同時你也知道，人生的經歷只有自己能去過，別人無法替代你。就算一直經歷著打擊，也仍要懷抱著希望繼續走下去。你要對自己交代，你要對得起自己。

哭了就要學會把眼淚擦乾，沒有人會一直傷心，天暗了就會天亮，思念到了盡頭就會轉彎。每個人最終也只能靠自己堅強。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰