我當隊醫的日子：醫生，請問有沒有「羊水試紙」？

文：好痛痛、王凱平醫師

回想起來為什麼會投入運動醫學呢？大概是因為從小就喜歡看棒球吧，我是從職棒第二年就開始看比賽的老球迷。你有聽過時報鷹、俊國熊嗎？沒有嗎？告訴你，他們加入的時候我都已經看球兩年了，對，就是這麼老。

一路以來，以前支持的味全龍解散，跟著張泰山、葉君璋轉而支持興農牛；後來在台中讀了醫科，聽了N次的「又是高志綱」和「雖敗猶榮」，吃了不知道多少次鍋貼和泡菜。後來考過了兩張中西醫執照當上醫師，沒想到連選的工作都和棒球有關。

當醫生後最開始我是在中壢的一間診所服務。原本打算照規定受聘滿兩年後，就回台北開一間診所養老、看棒球。就在準備回天龍國之前，接到了壢新醫院開的缺。其實我原本很猶豫，甚至跑去找恩主公擲茭。但因為環境確實不錯，而且「他們和Lamingo桃猿隊有簽約」，所以我就不顧恩主公擲茭的結果跑去壢新醫院，還厚著臉皮去運動醫學中心問有沒有缺中醫師。結果很幸運地被接受，還被派去球場巡診，這段轉折過了那麼多年想到還會笑。

林智勝 vs. 陳金鋒

第一次去球場巡診的時候，我裝得很鎮定，試著表現出很專業的樣子（其實我真的很專業）。就在我聽著球隊的防護員的導覽時，一位高大、帶著笑容的球員走過來，很熱情地對我點頭，握手說道：「醫生你好你好，我是陳金鋒。」

我眼睛看著他，心中OS：「屁啦……你是大師兄（林智勝）吧！」

看了那麼多年的球，這是我和大師兄的第一次接觸。當時腦袋真的有點斷線，所有可以回應的正經話、玩笑話都像是卡在喉嚨中的石頭：「呃，你應該是……」

「哈哈哈，沒有啦，醫生，我是林智勝。」好險大師兄讓我安全下莊，不然還真的有點尷尬。

和Lamingo合作的這段時間，我除了醫治球隊的選手，還要和球隊的運動防護員、教練等等保持溝通，讓大家即時瞭解每位選手的狀況。這個團隊運作的模式，基本上是以「球隊的防護員」和「醫院的個案管理師」作為對話的窗口。

選手一旦發生問題需要就醫，防護員就會通報管理師，由管理師聯繫安排最即時的適當就醫管道。就醫後，醫師的診斷、處置狀況、需要球團方面配合的事項，都會再統一由管理師回覆給防護員，再轉知隊上防護團隊、教練與管理層。反過來，若球員在外地接受了診療，防護員也需要將整體狀況回報給管理師，再轉知醫療團以掌握選手健康情況。

除了選手的醫療，我們也需要支援球場醫務站。一般來說，比賽期間給觀眾的醫務站是由護理師、運動傷害防護員或物理治療師輪值的。但在人手不足的時候，例如去年的某個連假期間，醫生也會加入輪值。

如果沒有太多意外事故，輪值球場其實會讓人覺得時間漫長，因為醫務站看不到Lamigirls。尤其是週日，因為球場通常從中午過後就開始有活動，而比賽會一路到晚上9點、10點，因此需要支援的時間特別長，偏偏我就是值到這一班。

但是，人生中最厲害的就是這個「但是」，人在旺的時候什麼都碰得到。跌倒、擦傷、選手脫臼都來也就罷了，中間居然有一對夫妻過來問「有沒有羊水試紙？」

拜託太太你懷孕36、37週，在家附近散步會比來球場好得多呀。想出門的話在家附近散散步不好嗎？我們還真的沒想過在球場會有羊水試紙的需求。如果在這裡破水、要生了，我可能比妳更緊張，因為我上次接生是實習時後的事了啊！後來請她先密切觀察，有需要的時候可直接在我們這裡搭救護車送醫。

國家隊隊醫

除了職業隊的醫療工作，我也擔任過國家隊隊醫。

曾有朋友問：隊醫可以到處旅行，是不是滿爽的？如果你覺得出國就算旅行的話是沒錯啦，但是你知道嗎？通常要舉辦國際賽事就要很大的場地，要很大的場地就不太會在熱鬧的觀光區，反而常在沒人想去的地方。更重要的是出隊時，全隊幾百人的醫療就依靠這最多數十人的醫療團，這種24小時的無形責任，讓人雖然可以短暫偷閒，但很難有真正的玩樂。

隨隊時到底會發生什麼狀況？記得運氣比較差的一次是在仁川亞運的女子足球項目中，對韓國隊的比賽。開賽沒3分鐘，我們的選手就被韓國隊從後面頂到膝蓋放倒了。經評估過膝關節有受傷不適合回到場上，但沒有立即的危害，所以我們決定等比賽後再送醫。

結果比賽結束的哨音才剛響，我們的前鋒突然倒地，我和防護員趕快衝上場了解狀況，當下判斷是過度換氣，而且疑似有「呼吸性鹼中毒」的現象。結果這位前鋒和剛才那位膝蓋受傷的選手，就一前一後一起送醫了。就這樣開場一個、結束一個，我們衝上場的畫面還上當地媒體。

比賽後回到選手村，重頭戲才登場。我們要處理選手各種的疼痛、傷害，有時候會需要開立內服藥。遇到選手狀況比較多，人手不足的狀況下，醫生有時也要協助一些防護的工作。

其實出了國就是這樣，沒有真正的上下班分別，團隊中的各科醫師、各個職務都需要互相照應，沒辦法分太清。有一次團隊中有家庭醫學科醫師，大家都樂得把內科開藥的病人交給他，而且還能幫忙解決一些傳染性疾病的管控。所以說不是只有骨科、復健科、中醫科才能在賽事中派上用場。

雖然說沒辦法真正「旅遊」，但是當隨隊醫師還是有很多樂趣。喜歡品嚐在地美食如我，就能藉機吃到很多國家有趣又好吃的食物，例如：韓國仁川最好吃的韓式炸雞，讓我排隊排了20分鐘；還有另一間俄國人在「土庫曼」開的牛排館，也讓我回味再三。

關於吃住，隊醫中還流傳著一個傳說，某屆東亞運由澳門主辦，不只沒另外蓋選手村，直接設在5星級飯店裡，還發Coupon讓大家在飯店內用餐，用不完還可以換伴手禮。沒跟上時代真的是恨自己出生太晚啊！

要怎麼樣才能成為國家隊隊醫？

一般來說要擔任隊醫，當然得在運動醫學的相關領域，目前主要是：復健、骨科、中醫，有一些比較突出的表現，接著透過各個主責單位的招募，才有機會擔任隨隊醫師。通常國際賽事是由該項運動的協會，或是中華奧會的醫學委員會進行醫療團隊的籌備，所以隨隊醫師也是由他們找的。

在以前這些招募並沒有明確的資格標準，也不一定有公開的訊息。大型賽事例如亞奧運、世大運會有比較完整的機制，但小型賽事就有點像是師徒制或學長學弟制。例如我個人第一次去擔任隊醫是在一個比較小規模的綜合型國際賽，其實就真的是在過年期間接到了一通前輩的電話，問我有沒有意願，我想都沒想就答應下來，就這樣打開了隊醫之門。

會有這樣的狀況是有原因的，其中一個原因是其實隨隊醫師並沒有好的報酬，大家比較是為了榮譽和喜愛運動而去的。大環境沒有這麼大的需求，願意當隨隊醫師的人就沒有那麼多，所以產生這樣私底下推薦、介紹的機制，是可以理解的。而且基本上還是有個「先有小比賽的經歷，才能到大比賽」的原則在。但這樣的制度長期下來還是會有一些問題，而且隨著大環境的發展，願意投入這個領域的醫師也逐漸增加，開始需要有一套相對明確的養成、遴選機制。

近3年來，一些隊醫前輩合力推動了台灣運動醫學醫學會（TASM），也建立了運動醫學專科醫師的養成制度。這一批新生代的運動醫學專科醫師除了有前面提過的復健科、骨科、中醫科之外，還包含了家庭醫學科、婦產科、神經內科、甚至是小兒科醫師。後面這些科別的醫師，其實都是運動員會有特殊需求、但過去非常欠缺的人才。

對於這些已經有了運動醫學專業的醫師，在制度中還安排大家從去國內小型賽事開始累積場邊經驗，再逐步到國內大型賽事和國際賽。明年（2020年）的夏天，東京奧運將在鄰近的日本展開，希望在這一年的時間內，台灣可以產出第二批運動醫學專科醫師，以及更好的制度與環境。也希望大家在注意每位選手之餘，也能多認識一下他們的健康後盾：運動醫學團隊。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航