葡萄王50週年主題曲「旅程Journey」，讓魯凱族孩子們的圓夢之旅成真

2017年，義大利知名「羅勒托國際聖樂節」中，有一支表演團隊非常特出，他們是唯一的亞洲面孔，且由國小孩童所組成的合唱團隊。這支從全球眾多專業水準級表演團隊中脫穎而出的隊伍，正是來自台灣的青葉國小合唱團。

用天籟美聲讓世界「聽見」台灣

位於屏東三地門鄉的青葉國小，是一所只有40幾位學生的迷你小學，學童幾乎都是魯凱族人。為了將魯凱族語和文化傳承下去，遂成立了青葉國小合唱團。過去10年間，合唱團不僅連續6年獲得全國師生鄉土歌謠比賽特優、受邀至國家音樂廳演出，還站上了國際舞台，前往義大利「羅勒托國際聖樂節」、「加拿大台灣文化節」獻唱；今年7月15日，更進軍世界音樂的最高殿堂維也納，參加國際合唱比賽暨音樂節。

然而，這個過程並不容易。青葉國小校長賴維振說：「讓小朋友從歌謠中學習母語及部落文化傳承，並且一個都不能少，所以全校40幾位小朋友都是合唱團成員。」為了讓孩子們的表現水準盡量一致，老師和同學皆投入許多時間和精力練唱，再加上合唱團每年都得歷經「新陳代謝」，也就是送走歌唱技巧純熟的畢業生，再重新培訓新生，這樣的傳承與訓練，其實非常辛苦。

Photo Credit：葡萄王生技

合唱團的指導老師除了教導經典魯凱歌謠外，也會將魯凱童謠進行改編，甚至為了邁向國際化，納入英文歌曲。事實上，要將完全陌生的語言做到發音標準，並透過歌唱完美詮釋意境，對於孩子們來說可是不小的考驗。「這群孩子們靠著一字一句的拼音學習、不厭其煩地練唱無數次後，所呈現出來的音樂感染力，就連語言不通的外國人，都被他們天籟般的純淨歌聲感動得熱烈盈眶。」賴校長說。

透過歌謠傳承部落珍貴的文化資產

得到眾多的外界掌聲和鼓勵，讓青葉國小的師生更加堅定與認同合唱團。尤其是當家長和部落族人看到孩子們如此優異的表現，除了與有榮焉之外，也了解到文化傳承的重要意義，進而更積極地參與部落文化的推廣行列。

賴校長深有感觸的說：「合唱團除了傳承部落珍貴的文化資產外，其實也帶來很多影響。經過一次次的比賽與表演經驗，可以看到孩子們不斷在蛻變。最讓我印象深刻的，是一位原本就讀特教班的學生，他在合唱團中發現了歌唱天分，負責擔任領唱後，看得出他變得愈來愈有自信，升上國中後就不必再上特教班，而能進入一般學程。」

Photo Credit：葡萄王生技 青葉國小合唱團與葡萄王董事長曾盛麟

有趣的是，長期致力於CSR的葡萄王生技，找上了這群孩子們來唱50週年的紀念歌曲。對於葡萄王來說，企業實踐CSR的方式不只是單純參加公益活動，更是一種身體力行的全方位社會關懷。葡萄王董事長曾盛麟表示，恰逢企業50週年紀念之際，希望能拍攝一支具有紀念價值的影片，與其找一位代言人，不如找尋有實力且需要舞台的公益團體合作，賦予更多意義在這支影片上，讓大眾能看到葡萄王在商業形象以外的知性與感性面。

在看到青葉國小合唱團延續魯凱族傳統文化所做的努力後，葡萄王決定邀請青葉國小合唱團攜手合作，演唱這首「旅程Journey」，作為葡萄王生技的50週年主題歌曲。曾董事長解釋：「藉由影片的曝光，不但能讓青葉國小合唱團這樣的台灣之光被更多人認識，同時我們也提供比賽所需的經費來幫助他們，一圓到世界各地比賽、表演的夢。」

為偏鄉孩子開啟世界大門

曾在舞台上參加過無數表演和比賽，這次為了錄製葡萄王50週年紀念歌曲，首次進到專業錄音間，對孩子們來說，是很新奇的體驗。賴校長笑說：「小朋友知道自己可以像張惠妹、梁文音那樣的專業歌手一樣進入錄音室，都感到既興奮又緊張，為了求得好表現，每個人在錄音之前都非常認真練唱，甚至還有不少小朋友表示將來要當歌手。」

Photo Credit：葡萄王生技 青葉國小合唱團於台北街頭快閃演唱

這次的合作，也讓曾盛麟董事長對青葉國小學童們的純真熱情，留下很深刻的印象。最讓他動容的是，在他問到孩子們的夢想時，他們說到希望全世界都能聽見魯凱族的歌謠，臉上所散發的自信笑容和榮耀神采，令曾董事長覺得能幫助他們圓夢甚感欣慰。也因此，葡萄王接著在臉書發起網友集氣應援活動及舉辦慈善音樂會，前後共捐助了50萬元讓孩子們逐夢國際舞台。曾董事長補充道：「今年10月份是葡萄王的同仁家庭日，我們還會再度邀請青葉國小合唱團來表演，希望與他們的合作能有更多延伸機會。」

從一個文化傳承的信念出發，到小朋友的努力獲得各界的認同，並且開拓他們的視野，為將來的前景創造無限機會與可能，賴校長對此除了深表感謝，也希望這股能量為更多人帶來啟發與學習。