長榮資方是「慣老闆文化」的縮影，而解方就是支持罷工

文：盧郁佳（曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書）

長榮航空罷工以來，長榮挾財團實力，獅子搏兔全力以赴，一面之詞淹沒了所有電視報紙。宣傳機器一開動，立刻無情重演護家盟反同婚、反性平教育的造謠洗腦。

例如報導網友抱怨罷工取消長崎航班，未能見祖母臨終一面，結果長榮並無長崎航班。或是聲稱長榮薪資遠勝華航，又把長榮某一年「發四個月年終獎金」的極端狀況說成常態，煽動網民罵空服員「貪心」、「公主病」。其實網路上今年二月的財報，早已說明長榮航空比華航賺錢，並且陳述原因之一是華航在罷工後付出更多薪資，而長榮沒有。

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長榮談判寸土不讓，稱是「向股東負責」；那麼談判寸土不讓導致營業損失25.1億，長榮需要向股東負責嗎？股東會問責長榮高層、要他為造成罷工損失下台嗎？這時又不需要「向股東負責」了。顯見自助餐式的「向股東負責」是假，將它等於「不用向空服員負責」才是真。

而長榮拿股東來打空服員更是荒謬，罷工八大訴求，非只薪資一項，勞工更要求限制資方濫權，避免高層繼續做出不顧空服員死活的日常決策。權力改革不費分文，長榮一樣嗤之以鼻毫不理睬，還牽拖股東呢。

《經濟日報》報導稱「交通部官員透露，長榮的企業文化是不接受脅迫的，有意見大家可以談，但要用脅迫方式逼他們讓步，恐怕很難，以至於雙方協商多次，一直難以取得共識。」罷工前工會向長榮已協商二三十次毫無結果，叫做「有意見大家可以談」？

事實是，長榮不但不吃硬、更不吃軟，這叫做「資方談了也當勞工在放屁」。這叫做「勞動部放任長榮違法秋後算帳不管事」。這叫做「長榮想幹嘛就幹嘛，全國沒人擋得了」。

Tia Chen等多位前空服員臉書文章的親身經歷證詞「過勞航班」、「累到椎間盤突出」、「巧立名目扣錢」、「永遠都在共體時艱」、「非典肺炎和油價飆高時，資遣快退休的資深空服員」、「要砍人時，鎖定對象故意搜行李、跟飛，以逼人辭職」……在在說明長榮對內的獨裁，才會導致航班不顧人命、冒強颱起飛。罷工延燒，核心就在資方一貫拒絕與勞工分享權力。

長榮航空明明有充足空服員未參與罷工，卻取消航班以煽動社會憤怒。報導已指出長榮意在殺雞儆猴，集中火力，一次鎮壓集團內各企業未來的罷工，譬如航空事業體的長榮航太、長榮航勤、長榮空廚、長榮空運倉儲等。長榮此舉顯示，其集團企業的勞權狀況，也值得勞動部與媒體調查瞭解，更需要吹哨人。

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這種窒息式的控制並不陌生，早年台灣工廠也曾限制女工加班上廁所，以致孕婦勞累到在工廠廁所產子。紡織出口從業者兼作家的顧德莎，生前以小說《驟雨之島》留下她目擊台灣產業外移的內幕，諍言讓讀者有幸目睹當年，產業的黃昏，是怎樣造成的：

老闆自肥，騙員工共體時艱

「全辦公室的人都知道，韓先生（老闆）每一筆訂單都匯出一筆八%的佣金到國外去，八%是當時政府規定的國外佣金上限。

合理節稅和移轉資產如果不是基於貪念，大家都能當作沒看見，但是當年底結算績效獎金時，韓先生一臉苦相，直嚷著：『今年沒賺到錢，大家忍耐一下，明年一定給豐厚的獎金。』像狼來了，講了幾次，他也失去了耐心。」

巧立名目，剋扣薪資

成衣公司裡，「那三個設計師也很忙，她們不斷被總設計師（老闆）挑剔設計出來的款式、尺寸比例，花很多時間修改，常常不能如願設計出自己原創的樣子。因為總設計師總會在她們的設計上把一些元素減去，加上她自己的想法。後來秀蘭（出納）才知道，設計師應徵時有一份業績抽成，是按照她們設計的款式銷量計算的，經過總設計師修改的款式，抽成率要減去一些。」所以公司的設計師流動率高。

「大家都知道公司的創業代表作，其實就是去日本買下一整櫃的春季新裝（冬裝成本太高）回來台灣之後，一件一件拆解、打版，找接近的布料做出來的，那些衣服成功地一再追加，讓總設計師和總經理這對年輕夫妻存到第一桶金。」亦即總設計師雖然賺錢成功，並不代表她有設計能力。挑剔員工的設計，不是基於她有眼光實力，只是濫權玩弄員工、掠奪員工薪資。勞資權力懸殊，設計師就算設計出色也只會被亂改一通。就算老闆挖角業界暢銷設計師依蓮，來了老闆也一味貶低依蓮。既留不住人才，也無好設計，甚至沒有穩定的設計品質。

極權，導致勞工失去創造力，無法研發、創新、精益求精。

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借牌開業

小說中，出納秀蘭交了五萬塊簽證費給會計事務所，居然又有位老先生來要簽證費。原來，老先生當初「應該是特考取得會計師資格，在稅務機關任職，退休後，因為外省腔太重，要自己接記帳代理應該很困難，所以就把執照租給人家開業。」借牌的會計事務所單看發票憑證記帳，帳目不實，整天喝花酒，最後乾脆捲了簽證費潛逃。

買配額借名出口

「外銷到有紡織品配額限制的國家，必須有出口配額，如果沒有配額，可以到紡拓會競標。到紡拓會投單競標，是用單價比賽，為了能搶到配額，用一點技巧改訂單的單價，再和貿易商協商把多出來的錢以佣金的名義退匯出去，幾乎成了不傳之秘。一些規模較大、管理成本較高的工廠，慢慢競爭不過以外發彈性擴充產能的中小型企業。大工廠眼看報價競爭不過，就把配額借讓出去。」

「借名出口就牽涉到做假交易，這會重罰。」但卻是常態。

惡性競爭、大廠紛紛關閉，低價搶標的小廠竟也跟著關。「八○年開始，許多華僑設立的工廠開始外移到一些免稅的小島國，八五年之後，就聽到越來越多的台商工廠偷跑到大陸設廠。」小廠發包給家庭代工降成本，依賴軍眷聚居，工廠只要開車把衣服送到眷村籃球場，代工頭婦人就會招呼鄰居取走，約好日子代工頭再把成品搬上車。

但十幾年後，眷村改建，軍眷打散居住，代工頭五、六十歲，不會開車，也沒有車，無法分發衣服。各人租屋在沒有電梯的公寓樓上，也很難搬上搬下。原本一天可以收回三、四百件，這時剩下一百多件。人力不足，交貨延遲，國外抽單嚴重，都轉單到中國。

企業無法提升品質從市場賺錢，就只能從特權和降成本賺錢，甚至從業外投資賺錢。無心於市場，「台灣的經濟環境變成一句順口溜：『上層玩外匯，中層玩股票，下層玩大家樂。』」

●層層圈租，上下其手

貿易商出口前派人去代工廠驗貨，隨機拆箱檢驗品質，或是規定做生產線上抽檢。代工廠的廠長「為了不影響生產線的進度，常常十一點就把他（驗貨員）拉去吃飯，又找一些人去卡拉ＯＫ唱歌，下班前才載他回工廠。他當然懂得潛規則，只要不是太離譜，很爽快地簽准『出貨許可單』」。

報關行的業務，發覺貨櫃場的風氣腐敗，「他親眼看著報關行的業務把手伸進紙箱裡，抽出要出口的鞋子、皮包、衣服、皮帶、手套、高爾夫球具、化妝品、計算機、聖誕燈飾，只要不是半成品，都有人拿。有經驗的還會確認外箱的〔口麥〕頭，專拿知名的品牌。他從來不敢做這件事，同業看他自命清高的樣子，聯合起來孤立他。他感受集體的不友善，知道自己不適合那種環境。」

「台灣錢淹腳目，自己的腳也站在錢潮當中，那些被灌水的報關費，那些被拿走的商品，都只是溢漫過去的水」。

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以上我們從《驟雨之島》中看到了什麼？

戒嚴高壓禁止勞工抗議，使得勞資階級權力懸殊。即使老闆濫權掠奪，中飽私囊，因為政府袖手旁觀，不保障勞工反抗的權力，所以員工敢怒不敢言。那麼員工能安心發揮所長，從代工轉型品牌、產品或服務高價值轉型，讓公司挾創新優勢爭霸國際市場嗎？當然不。公私機構員工既然無法從自己付出的才智得到合理回報，傳統出路就是在自己職權範圍內，學老闆撈點油水自肥。

老闆偷員工的錢，員工偷客戶的錢，驗收的偷交貨的錢，報關的偷客戶的貨品。每個環節，不是互相提升實現品質，而是所有人互相偷搶拐騙。

勞資權力既不平等，企業之間的競爭也不平等。無論是大廠特權壟斷配額，或是小廠割喉殺價競爭，都在劣幣驅逐良幣，倖存者沒有品質競爭力可言。產業外移，雖有美援結束、薪資上漲、勞退保險、環保法規、稅制上路等因素，但權力關係才是產業無法升級轉型的主因。

現代商業是民主發展的結果。極權，對商業是毒藥。正如中國華為高度依賴美國晶片，是因為中國的商業環境並不正常，華為壯大是建立在極權政府的補貼上，而不是階級平等、發揮創造力。台灣的產業發展，是建立在政府對勞工見死不救，導致勞資權力懸殊，所以企業利潤不是建立在轉型創新上，而是建立在壓榨勞工上。台灣一方面產業外移，一方面引進低薪外勞取代本勞，完整保留了勞資權力懸殊的傳統結構，無人可挑戰資方霸權。

《勞基法》修法，蔡英文總統說「勞工要自己去找老闆說」。民進黨立委林靜儀說「修法最重要精神，是要讓勞工知道『有工具必須去用它。勞基法是勞工的刀，若連在老闆面前晃一下這個動作都沒有，就算給你槍也沒有用了。』」

《勞基法》修法，究竟給了勞工什麼，是刀、槍，還是投降的白旗？但看長榮罷工見分曉。

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台灣產業的內部權力關係，一直沒有改變，發展也無比艱難。產業外移二、三十年後，今天留給台灣的結果是什麼？

報導者網站的專題《廢墟少年》一書，報導台灣逐年遽增的高風險青少年。衛福部統計，高風險家庭通報數三年內從兩萬五千戶變成近三萬戶，牽涉四萬三千位未成年人。這四萬多人，承受家庭失業貧窮、離婚、犯罪，從小設法自立。

勞保局統計，有投保的少年工和童工，每年至少三萬人以上，不算沒投保的。書中受訪的十五歲起就代噴農藥的少年工納豆，沒父母照顧，兄弟倆養全家。他們噴農藥完全沒有防護設施，中毒嘔吐發冷也只能喝點牛奶解毒。如果韓國瑜實現競選總統政見開放巴拉刈農藥，他們可能活不到二十歲。

教育部統計，一○五學年度，國中有三千餘位中輟生，高中超過兩萬三千位，因為他們讀不起私立高職。

警政署統計，十二歲到十七歲少年人口下降二一％，少年刑事犯罪人數不減反增，毒品和詐欺罪十年間從近八百人增加為二千七百餘人，成長二．五倍。少年觀護所和少年輔育院人數上升近兩成，貧窮使他們淪為販毒小蜜蜂、詐騙車手、收簿手，把他們趕去偷竊、搶銀樓、討債、重傷害，甚至殺人。

二○○五年建立高風險家庭通報機制後，兒福高雄中心第一個承接政府委託案，主任張開華觀察，近幾年入案的家長，毒癮和精神疾病的比例明顯上升。但是全國九十九位訪視員，要追蹤十四萬名精神病人。每人平均三百五十到四百名個案。

勞工的政治失敗滾雪球擴大，如果我們放任源頭惡化，經濟萎縮，家庭貧富、文化資本、城鄉差距等多重壓迫互相增強，世襲階級劣勢，下游代價可以昂貴至此。就算從現在開始，用二十年、花數千億數兆預算去救，也許能遏止事態惡化，但我們付得起嗎。

《廢墟少年》苦心收集上述數字，讓讀者看見，壓抑勞工權益的結果，就是家破人亡，幾萬人世代為奴。也許一位廢墟少年若獲正常家庭栽培，就能發揮所長，贏得諾貝爾物理獎，同時有個美好滿足的人生；但現實是輟學打工度日，就在工地搬水泥被倒塌的水泥牆壓死，包商潛逃，家人還得不到賠償。我們賠得起這位少年原本該有的人生嗎？

源頭是什麼？勞資權力關係懸殊，勞工無法正常反應問題，使整體企業跟著無法進步，才導致經濟萎縮。

怎樣改變源頭？

支持罷工。

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不要說歐美了，日本能產生經濟奇蹟，和引以為傲的產品，都源於近代富山紡織廠的女工罷工。歷代各有英雄才人，各地一波波抗爭，鎮壓隨之而來，但他們的犧牲提升了勞工意識，促使政府提升勞動權益，勞工才能專注於提升設計和製造品質，不斷升級轉型、贏得各國喜愛。

你喜歡搭飛機去日本旅遊血拼嗎？日本今天成為台灣的購物中心、美食品牌、時尚、家電、生活器物、零食泡麵、溫泉旅遊等消費重鎮，是因為罷工和社會運動改善勞資權力關係所致。你覺得日本火車服務準時可靠，服務優良嗎？那也是國鐵罷工的成果。

如果你想要台灣更好，那麼在長榮財團鋪天蓋地獵殺罷工的懸殊情勢下，請用所有方法，讓勞工支持勞工的決心團結起來被看見。我們為自己罷工是遙遙無期，支持別人罷工卻沒有危險。香港人為反送中出了多少心力？罷工成功是台灣經濟繁榮的必要條件，絕不亞於反送中抗爭決定香港未來的法治自由。要擊退不惜耗資數十億銀彈的財團巨獸，光靠勞工赤手空拳怎能成事？

長榮空服員罷工的劣勢告訴我們，罷工需要公正獨立媒體發聲，需要社運團體串連援助、聲明支持。如果支援網絡積弱不振，台灣勞工永無天日。

罷工要到總統府陳情，我們每個人應該加入遊行，怒吼要政府別再裝瞎違法。是勞工統治台灣，還是財團統治台灣，民進黨政府必須向人民交代。

不要忘記每個勞工都是消費者，消費就是權力。團結群眾告訴長榮，八大訴求你不聽，萬人八年不搭長榮。

要邁向自由平等的社會，無法繞道。無論英美日韓，勞資有效合作、經濟繁榮都必須通過罷工爭取。他們曾經爭取，曾經得到，現已失去，更多人正在重新爭取。台灣已沒有現成可撿，只有通過罷工，行於火中，淬煉出新的共同體。

長榮罷工空服員正走在火中，你可以給她一杯水救命。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航