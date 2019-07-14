《我的不正經人生觀》：男人上酒店，就是買一個「戀愛」的感覺

文：黃益中

男性或女性朋友要前進聲色娛樂場所，我的想法是，那是你家的事，只要你的另一半沒有意見（或不知道），對得起伴侶就好。

當然，夢醒時分，真要把妹，終究要靠自身條件的努力啦。

價碼天差地遠的酒店業

最高檔的「便服店」，賣笑不賣身，你花了1萬、2萬元，可能只有摟摟抱抱，要進一步做到S（性交易），那只能看你個人砸錢的本事，你多去消費然後人模人樣的，也許有機會。次一等的稱為「禮服店」，消費金額低一些（不用1萬元）。禮服店跟便服店的差別，在於小姐的談吐，畢竟便服店很多是有錢商界人士談生意、應酬的場所，小姐當然要懂一些應對進退。禮服店相對比較單純，唱歌、喝酒、聊天、玩遊戲就好，跟便服店一樣是做純的，要做S得自己努力。

最便宜的，稱為「制服店」（由店家提供清涼性感的制服），小姐因為年齡因素或外在條件差一些，只好辛苦一點，要脫衣、要秀舞。這裡消費比起前面兩種都要便宜很多，5000元以內就可以搞定，對於手頭沒那麼寬裕的客人來說，偶一尋訪倒是不傷荷包。

還有一種叫阿公店，顧名思義，就是陪酒坐檯的小姐年紀偏長，前來消費的客人一般來說年齡也大一些。這種店內部裝潢簡單，不像酒店那麼高檔，隱密度也差，不過優勢就是消費便宜，大概2000元可以搞定。

如果覺得進酒店害羞，或真的只想找人談心，那麼也有「TALKING BAR」（賞大酒）這選擇。這其實就是小型的酒吧，跟一般pub最大的不同，在於店內會有姿色或談吐不錯的女服務生來陪你聊天。當然，要聊天你就得請人家喝杯酒（其實裡面是茶），所以俗稱「賞大酒」，一杯酒300元可以聊15分鐘，要續聊也可以，不過如果想要其他服務，店裡不提供。類似TALKING BAR的進階版，叫「PIANO BAR」（鋼琴酒吧），有點像小型夜店，也是開放式包廂，點酒會有小姐來陪聊天，因為整體質感較好，進出人士很多是商務客，小姐的外表、內在素質要求都高，所以消費也高，不輸便服店。

花錢不用大聲嚷嚷

我討厭的是吹噓，特別是異性戀男性，有些人一講到「戰酒店」，就整個人突然化身劉德華、郭富城，好像全世界他最帥，妹都為他傾倒。一下「那個妹年輕、臉又可愛」，一下「那個妞奶大、腿又長」的，吹噓他都把到甚至睡到了，有時幾杯黃湯下肚，講話也跟著大聲起來，還順帶手舞足蹈，我看了實在覺得很丟臉。

丟臉的點有2個。第一，去酒店就是花錢消費，花的錢越多，小姐的姿色就越好。錢不是你才有，只是每個人的價值觀不同，有些男人會置裝、旅遊、品味生活，也有些男人則只想把錢拿去酒店當大爺，享受那2個小時的優越感，如此而已。第二，看那些人講得口沫橫飛的，那張臉啊，牙齒亮著陳年黃垢，看起來好幾天沒洗的油頭，配上臃腫邋遢的身材和穿著，我只想為酒店小姐抱屈：人家也是來工作的，接這種髒兮兮的奧客，要被你摸、被你親，可能還要被你睡……將心比心，這位客人，你自己不覺得噁心嗎？

酒店就是買一個戀愛的感覺

酒店跟嫖妓到底差在哪裡？為什麼就是有人喜歡「戰酒店」，甚至還在裡面暈船？有PTT網友講得很到位：「戰酒店是心理需求；戰桑拿或直接吃魚喝茶是生理需求。戰酒店只是享受那個fu，想想一個魯肥宅，就像我，活了20、30年沒交過女友，花點錢，去買90分鐘的快樂時光，雖然性價比不高，但是愛好者還不少。」

桑拿就是三溫暖做半套。至於吃魚喝茶，都是嫖妓，差別在於「魚」是自己接客，平常有正職工作，偶爾出來兼差一下，類似援助交際，時間比較不好喬；「茶」則是上頭有公司經營，也有司機接送，不滿意可以換人。這種都是私人的一對一交易，純解決生理需求，交易時間也短。

酒店則是朋友相揪一起去，小姐會幫你倒酒，跟你噓寒問暖，也可以牽牽小手、男女一起對唱情歌。想想看，你平常在外面都怎麼被女孩子say no的，酒店雖說只有2小時，但人生苦悶，花錢買個談戀愛的fu，夢醒以後還能跟朋友炫耀，想想酒店小姐也是功德一件啊。

約會與約炮的差異

這樣講很沒禮貌，但其實仔細想想，男女之間的浪漫約會不也是種性交易？

你想想，男生花心思安排約會，最終目的為何？難道只是為了心靈交流，純聊天、純分享生活？世俗間的男性，也許能從一壘牽牽小手開始，但終究還是要回到本壘的。

時代在走，男孩子安排約會的難度是越來越高了。人是一種會比較的動物，以往的年代，約會只是兩人的事。但如今是臉書、IG打卡發達的年代，當女孩的姐妹們po出什麼新開的、厲害的、最好還有米其林加持過的餐廳，美照下方附上一句「謝謝最愛的北鼻帶我來ㄛ」，女孩也跟著在下面留言：「好羨慕喔～我也想去。」此時她的追求者就要傷腦筋了：我也要帶她去嗎？可是這真的很貴，我自己都吃不起了……想裝死當作不知道，你想那女孩之後還會跟這小子約會嗎？不給約會，或約了一、兩次撐不下去，就是交易失敗，白忙一場的概念。

約會難，約炮更難。約炮跟約會的差別在於，上壘的時間縮短了。人家約會是一壘、二壘、三壘安打慢慢推進，約炮就是全壘打一步到位。約會時，男孩子還可以裝一下靦腆，來一下害羞，約炮可沒辦法，因為得直球對決，這需要不怕被打槍的勇氣（就是臉皮要夠厚啦）。

不傷害到他人就好

浪漫這種事，每個人有每個人的想法，大家都是成年人了，只要是自己理性做出的選擇，都是最好的決定。你不需要去評斷別人，相信你也不喜歡別人來評斷你。不管是約會或約炮，只要是雙方合意，不傷害到別人，我覺得都是好事。

也因為這樣，我支持性交易產業。它只是把男／女性原本該花的時間成本，轉換成等值的金錢成本，由酒店小姐／牛郎來提供勞力與勞心的服務，換取應有的報酬。只要是雙方（甚至多方）合意，我覺得都好。

性產業或特種行業有它存在的必要性，它就是一個休閒娛樂，不可能消失，也永遠禁止不了。只要不把酒店的夢境當真，認清花錢的事實，不要暈船又搞成火山孝子，我想每個人的生活方式都值得被尊重。

相關書摘 ►《我的不正經人生觀》：不過是辦個婚禮，為什麼要把新人搞得那麼累？

書籍介紹

《我的不正經人生觀》，寶瓶出版

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作者：黃益中

你所知道的黃益中，是「不在課堂就在街頭」的熱血教師，是超勤於鍛鍊體魄、長期為同志發聲的正義大直男。但你可能不知道，他曾經是個身形瘦弱、單薄的菜逼八，為單戀所苦、參加過上百場聯誼、號稱「不在把妹，就在把妹路上」的終極魯蛇……

就是曾經夠失敗，才有今天的自己。

從健身到斜槓人生，戀愛、聯誼，全是正經事！

學校不教的，我教你！

Photo Credit：寶鼎

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航