《我的不正經人生觀》：不過是辦個婚禮，為什麼要把新人搞得那麼累？

文：黃益中

婚禮本身就是一場人性的考驗

婚禮的籌備，從頭到尾就是一場感情的考驗，從婚紗要去哪拍、婚宴餐廳要訂哪家、喜餅要買多少、賓客要邀請誰，到訂婚、結婚要合辦還是分開，還有蜜月旅行要去哪裡，別忘了還有求婚鑽戒要準備……光這些瑣事就夠小倆口忙上一整年跑不掉了。結婚前還有長輩要的古禮儀式要走，什麼六禮、十二禮，什麼「呷甜甜，生後生（兒子）」的，一堆口訣，我現在早就忘光光了。

我這過來人的想法是，身為準新郎，該花的錢就要花，不要為了一些零碎的細項跟你女友爭吵。反正你有幾多錢，你的另一半應該也很清楚，在能負擔的範圍內，我們就爽快買單，反正吵完你終究也是得買單。當然，如果女友開出一堆你賣血也做不到的夢幻選單，比方鑽戒要D Color一克拉（市值70萬元以上），餐廳要市區、有牌子的五星級飯店（一桌2萬5起跳），這樣的婚姻該不該結，相信你自己心裡也有數。

婚禮籌備就是感情的考驗

不過是辦個婚禮，為什麼要把新人搞得那麼累？

我自己的經驗告訴我，目的只有一個，就是讓你這一生只結這一次婚就好。

該花的錢要花，不該花的，也可以省一點。婚紗真的不用迷信名牌，我就有朋友去那種一整組要10萬元的店，婚紗還要另外加價，拍出來女方覺得非常不滿意，不得已只好換到另一家5、6萬元的重拍，結果還比較好看。關於婚紗照，我的想法是，呈現最真實的自己就好。我曾去過幾次婚禮，在門外看新娘的照片看了老半天，心想：「咦，這個人真的是我同學嗎？」連婚禮當天的新娘妝也把她化到不成人形……親愛的新娘，你老公愛的是你，不是婚禮上那張面具，好嗎？

請客就是要讓客人吃不完？

婚宴餐廳就讓我很頭痛，話說每次去吃喜酒，都是菜多到吃不完，以一般標準12道菜來講，大概吃到第6、7道，整桌客人就差不多飽了，之後上的菜就只能眼睜睜地看它擺在桌上，然後眾人無動於衷。比較好的情況是賓客願意請服務生幫忙打包，可是大家想想看，你自己吃喜酒時，真的會把桌上的剩菜都打包帶走嗎？

我真的很討厭浪費食物，所以我當初就決定只訂8道菜，加甜點、水果，至多10道菜，這樣也是「十全十美」。當然，沒有魚翅一定是最基本的。如果賓客真的吃不飽，我會請餐廳隨時準備好吃的炒飯或其他主食，反正賓客是不可能餓著的。我也不是真的那麼摳，若能省下兩道菜的錢，可以用全體賓客的名義，捐給有需要的NGO弱勢團體，一方面不浪費，一方面也能加減做公益。

可是，最無奈的就是這個「可是」，臺灣的婚宴菜單竟然都是固定12道！至少我問到的都是如此。唯一的差別，只是菜色不同，價錢會因食材而有不同而已。只能說啊，這種辦桌請客的場合，要讓客人吃不完才有面子的壞習俗，真的該改掉了。

別把喜餅當成打腫臉充胖子的工具

喜餅則是另一個煩惱。

已經很多次親身經驗了，每當拿到身為女方親友的喜餅，怎麼吃就是那幾個固定品牌，然後又是為了面子，喜餅禮盒都在比誰大盒、誰華麗的。現在年輕人通常不太喜歡傳統漢餅，送給賓客的，都是包裝精美、裡面全小包塑膠袋分裝的西式喜餅。老實講，我真的只想拿一盒200元的漢餅就好：西式喜餅那麼大一盒，自己吃等著肥死，要送人也得剛好有場合大家分著吃，真是自找麻煩。現在的新人通常還是會訂漢餅，畢竟長輩們喜歡，不過啊，這漢餅不是單獨存在，而是搭配西式禮盒一起送的，理由一樣：為了面子。

喜餅雖然是男方出錢，但是由女方挑選的。這點我就真的要感謝我太太娘家，他們完全可以理解我的初衷，也認同婚禮可以做公益，所以我一開始就決定要支持喜憨兒或類似的組織。上網搜尋了好幾家，最後看中了心路社會福利基金會所屬的「庇護工場」手工蛋捲。後來我訂了2、300盒香蕉口味的蛋捲，收到的親友都說讚。這證明一件事，做公益不一定要委屈自己，真的可以「一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲」。

發喜帖、收禮金是人性的試煉

發喜帖、收禮金也是一門藝術。親戚與至交好友這邊不是問題，過去人家包多少，你就加一點上去回包。至於要不要參考餐宴的規格等級？基本上，都至親了，這不會是問題。問題比較大的，在於同學、同事、工作夥伴、不熟的朋友這塊。婚禮畢竟是喜事一樁，該不該給那陣子有接觸到的人這顆紅色炸彈，也著實讓我想破頭。

我最大的顧慮，就是沒辦法回包。比方有些工作上認識的夥伴，人家都已經結過婚了，我根本無從回包，難道要等他的孩子長大結婚才回禮嗎？那至少也是三十年後的事了。至於一些比較不熟的朋友或師長，我也很為難。不給，擔心對方會覺得我不把他當朋友；給了，我更是不好意思，才見過幾次面就要人家包紅包給我。

這種事真的看人。我聽過很多朋友抱怨的例子，特別是同事間收禮而產生的怨言。公司的同事來來去去，說真的，今天包給新人，明天他可能就離職了，這紅包直接放水流。有去吃到喜酒也就罷了，最尷尬的是明明就不熟，卻拿了喜帖，沒交情根本也不會去參加，可是誰好意思不包個紅包？這種不論交情，硬要給同事紅色炸彈的，心裡在想什麼其實大家多少心知肚明。

教育圈有個慣例，若知道某位老師或同事要結婚，如果不去婚禮（其實就是非常不熟的那種關係），也會意思意思包個600或1200。所以最怕的，就是被問：「聽說那個某某老師要結婚了，你要不要包？」這種情況，我早期當老師時也會包，但後來我實在受不了：明明只有點頭之交，幹麼還要給禮金？於是，我鐵了心，除非是有交情的人，不然我不包這種「君子之交淡如水」的紅包。

我聽過友校的一個經典例子：曾有新來不久的年輕代理老師要結婚，唯恐天下不知，廣發喜宴通告給各辦公室，大大的通知單上，還附有表格，可以勾選「去，請給我喜帖」、「不去，請給我喜帖」、「不去，不需給我喜帖」。請問，誰好意思勾第三個選項？而幫忙跑腿貼布告欄的另一個老師也夠天兵，還跟全辦公室同事說，不能去的，紅包到時候他會一起幫忙收。

據說那次婚禮，該校每個老師無論怎麼不熟，都勉強包了紅包。一年後，這位新郎官老師就離職說再見了。

這也是為什麼我當初在發帖子時，就很清楚訂下規矩：不熟或見過幾次面的朋友，我會先送喜餅給他們，但不給喜帖，也就是不拿禮金。不過，我也特別跟這些朋友解釋，婚禮辦在新竹，不好意思讓他們跑一趟，會另外找時間在臺北請大家吃飯。至於學校的同事，只私下詢問幾個比較熟的。會來新竹吃喜酒的，我才給喜帖；當天有事不能出席的，我堅決退掉紅包，這底線絕不能讓。

不是我無情，而是我看過太多趁機撈一筆的新人，我必須有自己的堅持。這是面對金錢時，人性的試煉。但相信我，你的堅持，會帶給你更多的尊重。

相關書摘 ►《我的不正經人生觀》：男人上酒店，就是買一個「戀愛」的感覺

書籍介紹

《我的不正經人生觀》，寶瓶出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：黃益中

你所知道的黃益中，是「不在課堂就在街頭」的熱血教師，是超勤於鍛鍊體魄、長期為同志發聲的正義大直男。但你可能不知道，他曾經是個身形瘦弱、單薄的菜逼八，為單戀所苦、參加過上百場聯誼、號稱「不在把妹，就在把妹路上」的終極魯蛇……

就是曾經夠失敗，才有今天的自己。

從健身到斜槓人生，戀愛、聯誼，全是正經事！

學校不教的，我教你！

Photo Credit：寶鼎

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航