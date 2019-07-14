《一顆屁的科學》：為什麼屁會臭？男性與女性的屁有什麼差異？

文：史蒂芬・蓋茲（Stefan Gates）

為什麼屁會臭？

我們都喜歡自己的屁味（拜託別裝了，你有吧），尤其是在密閉空間，或者在棉被帳篷裡享用「悶鍋」（註1）的時候。不過，那股味兒究竟如何炮製出來？

辛勤的細菌在消解結腸中的食物餘渣時，會製造高度揮發性氣體，這是屁味之始。這個美妙的過程稱為新陳代謝，此時複雜的分子被分解為較簡單的分子（分解代謝），並製造出新的分子（合成代謝），還有大量的氣體。

放屁所排出的氣體大多數是無味的（氮氣、氫氣、二氧化碳都沒有氣味，甲烷也沒有），但同時被製造出來的那一絲絲帶氣味的揮發氣體就比較有意思了。這些氣體的特別不只是因為它們超難聞，還有它們的揮發性，也就是說這些氣體很容易飄散為蒸氣（註2），這使它們能夠在空氣中四處浮動，鑽進我們的鼻子裡。

每顆屁都含有各種不同的化合物，這是食物分解時一併產生的，一般來源是肉類、堅果、穀物與豆類中的高濃度蛋白質。最熏臭的屁經常是在分解食物中的胺基酸（蛋白質的組成基礎）時產生的，許多食物中都有胺基酸，而豆類、起司和肉類中特別多，這些食物不見得能為屁量升級，但通常可以加料調味。

從屁股到鼻子的飛行航道很簡單：放屁後，這些揮發氣體被空運出來，藉著布朗運動，一路進入我們周遭的空氣（我們四周的空氣裡基本上有成億上兆的分子是肉眼看不到的。它們不停地移動，碰撞彼此，從初始位置擴散，混亂無固定模式）。數量規模如此巨大，以至於氣體是相對均勻地蔓延散開，混入大氣中，從屁股到鼻子，還有更遠的地方。

最有味的屁聞起來像：

硫化氫＝臭掉的雞蛋 硫氫甲烷＝爛掉的高麗菜 三甲基胺＝生魚肉 硫代丁酸甲酯＝起司 糞臭素＝有點像貓屎 吲哚＝帶有花香的狗屎 甲硫醚＝高麗菜 硫醇＝雞蛋

接著嗅覺登場了。在你呼吸時，那些揮發的氣味物質會被吸進鼻腔，順著通道前進，最後遇上嗅覺皮膜裡的黏液，嗅覺皮膜連結著腦中的嗅球（位於額頭後方的大腦旁）；黏液會持續流動，每十分鐘左右先前的黏液就被取代掉，有些氣味分子會融入黏液，然後被嗅覺化學受器偵測到，這些受器是偵測氣味化學物質的小構造，會透過一小片郵票大小的神經元，將微小的電子訊號傳送到嗅球，再經由軸突（你可以想像成超級細小的微型電纜）傳到大腦，大腦會轉譯訊號，將屁味的感覺提供給你。

這裡有個小祕密：氣味分子實際上如何與氣味受器產生反應，將代表某特殊氣味的特定訊息遞送出去，仍然是個謎。過去的人認為是以「鑰匙對應鎖」的方式進行：每個氣味分子就像是把鑰匙，能符合特定化學受器的鎖孔，但問題是，我們能聞到大約一兆個不同的氣味化合物，就需要一兆個不同的化學受器，這不太可能。此外，現在已知可編碼為氣味接收器的基因有四百個，如果你認為眼睛只用了四個接收器就能產生我們看見的所有顏色，那麼嗅覺仍是懸案應該不令人意外。

實用建議

我經常在半夜感覺自己需要排氣放風一下，但又不確定那氣味會是芬芳香甜，還是消化不良的轟然酸臭。為了顧及我老婆的感受（她相當重視睡眠品質），通常我會用手去蓋住，放肆地一洩而出，然後就可以把它引向自己的鼻子，遠離她的（她擁有超乎常人的優異嗅覺）。仔細想想，也許我真是不懂得分享。

氣味列表

屁屁氣體

（或揮發氣味分子） 氣味

（我自己訂的腐臭量表，從1到10） 註記 硫化氫（H 2 S） 臭掉的雞蛋。

9分 濃度偏高時，毒性增強，變得易燃、有腐蝕性且可能爆炸。產生自多種膳食纖維，蛋白中也有許多卵白蛋白，分解後與氫發生反應會生成硫化氫。 估計有50%的人口胃腸中有硫酸鹽還原菌，才會產生這種氣體。 甲硫醚（CH 3 SCH 3 ） 各種描述都不同，較像是烤豆子、甘藍菜、甜玉米與腐爛肉類的綜合體。

7分 有時在石油精煉、食物調味與造紙過程中使用。 硫氫甲烷又稱作甲硫醇（CH 3 SH） 臭鼬一樣難聞的臭雞蛋，又帶點大蒜味。

7分 類似甲硫醚，可摻入家用瓦斯，使原本無味的甲烷「能被聞得到」。氣味強烈，即使濃度只有十億分之十（10 ppb）也聞得出來。 三甲基胺（C 3 H 9 N） 腐臭魚肉、汽油、阿摩尼亞、家用瓦斯

8分 在食品加工調味中，用來增添魚腥味，甚至是豬肉味。 硫代丁酸甲酯（C 5 H 10 OS） 起司、雞蛋、硫磺。

7分 存在於草莓香氣中。有時添加在食物中，可提升奶香、番茄香、果香與料理香氣。 糞臭素又稱作3-甲基吲哚（C 9 H 9 N） 汽油、瓦斯、貓屎。

7分 有人認為它被美軍用做一種非致命祕密武器。當我們消化食物，尤其是肉類、蛋白、黃豆時，會從色胺酸產生這種物質。 吲哚（C 8 H 7 N） 一般獸類身上的氣味、柳丁花香。

7分 與糞臭素類似，是從腸胃裡的色胺酸分解中產生的。用於香水製造，特別是合成茉莉精油。

男性與女性的屁有什麼差異？

有一篇了不起的研究報告刊載在英國醫學期刊《Gut》（1998：43：100-104），它說得很清楚，女性的屁遠比男性的臭（不好意思，也許有人發現我正在振臂叫好）。而且不只是較臭一點點，是沒得比的爆臭。這是因為女性的屁中，臭味氣體的濃度比較高。研究發現，和男性的屁相比，女性臭屁裡的硫化氫濃度高出200%，硫化氫的量多出90%，另外，甲硫醇的濃度也多了20%。而且資深屁臭裁判員（別懷疑，就是有人幹這行）測試後，判定女生放的屁很明顯比男生的刺鼻。沒錯，雖然這是個小型實驗，只有十六個自願受試者，但這個小眾研究領域的特色就是樣本數少，幾乎沒參考文獻。你看看嘛！差200%啊！臭屁女，閃邊去吧！

「女性的屁比男性的更容易點燃……」

可是談到屁量時，情況就完全不同了。這項特別的研究顯示，不管是每次的平均排氣量（男生每顆屁量118毫升，女生則是89毫升），或者單論放屁次數（男女生放屁次數比是52：35），男生都是壓倒性完勝。去，噗噗男，快滾開！

當然，還是有不同的觀察，湯姆林（Tomlin J）、路易斯（Lowis C）與李德（Read NW）所做的研究〈健康自願受試者的正常胃腸排氣〉指出：「女性與男性的排放量相同。」呿，這說明了這塊領域多麼乏人問津，顯然需要投入更多研究。來吧，朋友們來試試吧，你很有機會拿到極富韻味的諾貝爾獎。

女性的屁比男性的更容易點燃，因為女性體內製造甲烷的細菌比例較高，生產的屁就有更多甲烷。大約60%的女性產生甲烷的量挺可觀的，男性只有四成有這麼多甲烷，這或許也是女性整體說來屁量較少的原因，因為製造甲烷的細菌需要許多氫氣來生產甲烷。有報導說，荷爾蒙補充療法（HRT）據說會讓人更容易放屁，因為其中的孕激素使食物通過腸道的速度變慢，於是更多食物會轉變成屁。

有沒有辦法將屁存放在罐子裡呢？

說實在的，收集屁是想做什麼呢？好，想像我們有一座國家屁氣銀行，不是蠻不錯的嗎？為躲避核彈攻擊而興建的高科技地底洞穴，儲存低溫封藏、從古至今的屁，這意思有點像千禧年種子銀行（Millennium Seed Bank），只是比較不⋯⋯土裡土氣。若可以為後代子孫保留那些偉人、善人的直腸正氣（也許小人物和惡徒的也行），我們的世界是不是會更加豐富？想像一下，我們的小孩可以吸亨利八世、沃爾西主教（Cardinal Wolsey）或凱薩琳皇后（Catherine of Aragon）的屁息，而不是讀什麼解散修道院這種歷史事件。我打賭凱薩大帝的屁是貓屎味的，埃及豔后的屁聞起來非常像春天潮溼的人行道。達文西的屁一定有奧勒岡青草味。你想聞聞誰的屁呢？寶嘉康蒂的？成吉思汗的？耶穌的？

想長期保存氣味會遇上一個耐人尋味的問題，但我們先來談談若要為自己打造屁氣檔案庫，第一步該怎麼做？其實簡單得要命，總歸到阿基米德的浮體原理。你要做的就只是等一顆即將噴發的屁，弄到一座浴缸，取得有適合蓋子的玻璃罐。第一步，愉快地放一缸洗澡水，不是泡泡浴那種，然後脫掉衣服，抓著玻璃罐噗通下水。躺下來後拿掉玻璃罐蓋子，將它整個沒入水中，讓裡頭充滿水。保持罐子在水中注滿水的狀態，底部朝上，放到你屁眼上方。

都就定位後，痛快地讓屁噴發，盡可能多排一些（請注意，我們不接受那種「水水」的屁喔，這可是闔家觀賞時段），應該有氣泡會飄進罐子裡，與氣泡上升浮力等重的水量則會被排出來。基本上，氣體會上升推進，將水向下擠，然後氣體就被關在罐子裡了。現在闔上蓋子鎖緊，轉回來讓開口朝上，罐子中的水流到底部，屁會向上升至頂部。就這麼簡單，十八世紀的人稱這招為「向下排水集氣法」。若想分析屁的氣體，只要將罐子浸入較大的水域中，顛倒過來後再打開，伸入針筒去抽取氣體就行了。

屁的臭味會維持多久？

好了，收集屁的實際操作方式已經有了，但咱們的國家屁氣銀行還有些隱憂。收集來的屁能維持多久呢？為此我和塞拉教授（Andrea Sella）吃了一頓很帶勁的印度素食拼盤料理，討論了非常久。這位化學家任教於倫敦大學學院化學系，他的上課方式十分勁爆，對安全衛生的態度隨隨便便，讓他在系上臭名響亮。我超愛他，你如果遇上他，肯定也會。

現在的麻煩是，屁封閉在罐子裡，會冒出幾個狀況影響原本捕捉到的氣味。你別忘了，那些氣味是由帶有特定味道組合的揮發性分子組成，很可能發生變化反應，萬一它們與周遭其他分子產生反應，交互作用下可能生出全然不同的氣味分子，甚至氣味完全消除。比方說，硫化氫最終就可能與空氣，或你的屁的其他成分產生反應，形成第三種物質。

屁味面對的威脅包括：

與屁之中（或者玻璃罐與浴缸水中）的水蒸氣發生反應，導致氣味成分在水中溶解。 氧化（氧氣增加，或者在化學反應中損失電子）。接觸到紫外線時特別容易發生，紫外線與氧分子發生作用，導致屁不易維持的性質因氧化而消失。 與屁裡的其他氣體發生反應。 與容器材料發生反應。玻璃的化學惰性很強，所以不需要擔心它，但金屬蓋與塑膠封套就可能造成問題。

我們應該抓緊機會，好好聞屁，就像我們「珍惜今朝」一樣，把握襠下，及時吸了 ！好吧，國家屁氣銀行是有難度的，不過要是氣體冷卻，也許溫度低到-196ºC 足以造成液態氮，甚至低到-253ºC 出現液態氫，化學反應就會減緩，氣味就可以保留住，你瞧！國家屁氣銀行行得通呢。噢嗚，不好意思，我得先閃人，印度拼盤在起反應了⋯⋯

動物也放屁嗎？

拉貝奧蒂（Dani Rabaioitti）與卡魯索（Nick Caruso）都是很棒的生態學家。他們合作處理我們這時代的偉大問題之一：「牠放屁嗎？」並在推特引發了熱烈討論，動員全世界的動物專家一起集思廣益。他們很慷慨，同意我將他們的一些成果拿來與大家分享，更多內容發表在他們的傑作《牠會放屁嗎？》（Quercus出版社，2017年）一書中。為了回報他們，我向他們保證你會去買一本，這應該沒問題吧？

動物 放屁嗎？ 註記 鯡魚 是 為了彼此溝通，牠們會吞下空氣再放屁排出。 山羊 是 二○一五年有架載了兩千頭山羊的飛機迫降，原因是山羊排放了過量氣體。 牛 是 牛的確會放屁，不過打嗝所製造的氣體更多。農牧業整體溫室氣體排放的三分之一都來自牛群，每天總共排出六百公升，其中大約有二百五十公升是甲烷。那真是超級多。 袋鼠 是 屁沒有牛那麼多，但和馬差不多。 僧帽水母 不 牠們沒有肛門，進食須利用消化酶將食物液化。 蜘蛛 未知 大部分蜘蛛利用有酶的毒液，在體外進行消化過程。 大象 是 牠們有巨大的消化道來分解像樹皮這樣粗糙的食物。 鳥類 不 鳥類沒有產生屁所需的腸道細菌，消化過程也十分迅速。 白蟻 是 雖然體型迷你，但是白蟻數量龐大，產生的甲烷占全世界排放量的5∼19%。 金魚 不 雖然胃腸內確實有造屁的細菌，金魚比較可能打嗝。 藥丸蟲 稍微 藥丸蟲將含氮廢物轉化為阿摩尼亞，然後一陣陣噴出，通常會花幾分鐘，但有時候要耗上一小時，甚至更久。

註釋

[1] 悶鍋是把頭部也一起緊緊包在棉被裡進行的放屁行為，對朋友或伴侶進行此行為時非常歡樂，但也極度危險，據說是摩嫚（Ethel Merman）與鮑寧（Ernest Borgnine）婚姻破局的原因之一。

[2] 不少概念科學家常常沒對一般大眾講解清楚，以至於連帶延伸的任何知識也都沒被了解，真叫人火大，這裡是其中一個例子，就由我來說明吧，物質型態變化過程如下：一、固體；二、液體；三、氣體；四、離子體。但實際上並不是這麼涇渭分明，因為水即使在比沸點低許多的溫度，也可能以氣態存在。比方說，把溼毛巾擺在陽光下，水分子會慢慢蒸發，直到毛巾乾掉。由於本身攜帶能量，水分子會在彼此周圍跳動，若剛好有個水分子撞擊其他分子的力道大得足以使它逸出毛巾，它便成為氣態分子，即使它的溫度比水的沸點100ºC還低。就像布朗運動一樣，這是隨機的，但由於發生的數量規模如此龐大，有上兆個分子參與，所以變成必然的。會迅速逸散成蒸氣的物質就是有揮發性的：他們容易跳出目前的物質，飛馳在空氣中。

書籍介紹

本文摘錄自《一顆屁的科學》，時報出版

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作者：史蒂芬‧蓋茲（Stefan Gates）

譯者：林柏宏

一本不同凡響的放屁研究報告書！

屁是什麼東西？

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特別收錄

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航