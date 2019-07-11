長榮損失27億都不怕：當罷工沒用，工會還能怎麼辦？

長榮空服員在經歷20天的罷工後，終於在週三（10）恢復正常上班。這次長榮空服員罷工創下台灣交通業罷工史上4「最」紀錄——罷工天數最長、影響航班最多、影響旅客人數最多、公司損失金額最高（虧損27.8億）。然而，相較於2016年華航空服員罷工和2019年的華航機師罷工，長榮公司的態度始終強硬。

長榮公司在罷工尚未開始前就發布訊息表示，將暫停罷工者的「年終獎金」與「年度調薪作業」。罷工第2天，長榮公司就控告「桃園市空服員職業工會」（桃空職工）發起的罷工是「違法罷工」，並附帶民事求償，以罷工一天損失3400萬為基準，計算求償金額。

在罷工第15天，長榮公司提出被桃空職工批評為「秋後算帳條款」的6條和平協議，內容包括，工會會員如果污衊、詆毀公司等，每次需支付公司懲罰性違約金50萬元。此外，和平協議也要求，法定3年的和平期間「過後」（《團體協約法》規定，簽訂團體協約的3年內不能就同樣的勞資爭議再次罷工），工會如果要罷工，必須在罷工前30天前預告公司。當時，文化大學法律系教授邱駿彥就在臉書上表示，長榮航空這次提出的「和平協議」，宛如滿清末年的不平等條約。

長榮公司種種強硬的行徑，可以看出，比起「罷工帶來的損失」，長榮公司似乎更著重於「減低工會未來影響力」。對一般大眾來說，罷工往往是勞工面對勞資爭議「最後的手段」，尤其台灣的工會要合法罷工，更需要經過重重關卡，面對這樣「不怕罷工」的民營企業，未來如果勞資再度出現分歧，工會、勞工該如何因應？

一次性罷工容易「玉石俱焚」，其實還有「游擊式」罷工

邱駿彥和熟悉勞動法的交大科技法律學院助理教授邱羽凡都告訴《關鍵評論網》，長榮這樣「不怕罷工虧損」的企業並不常見，但台灣常見的「一次性罷工」其實並非罷工或勞資爭議時向公司施壓的唯一方法。

邱羽凡說，台灣的罷工偏向「無限期的、直到資方答應，這種情況下，勞方沒有辦法估算，我要投入多少的成本才能換得資方的妥協。」邱駿彥也說，台灣常見的「全部會員同時間罷工」，「很容易造成資方玉石俱焚，長榮就會說，乾脆全部停止航班，我全心全意對付你工會，也很容易引起消費者不滿。」

邱駿彥介紹，「全體同時罷工」以外的方式，包括「部分罷工」和「限時罷工」。

部分罷工：工會會員輪流罷工。假設某工會有1000名會員，其中500名會員週一～週三罷工，另外500名會員週四～週日罷工。

限時罷工：約定罷工結束時間，比如下午2～5點罷工。

邱駿彥說，這些都是工會要「長期抗戰」可以考慮的方法。部分罷工的優點在於，勞工在整體罷工期間還是會上班，資方無法以「罷工期間沒有出勤」為由，扣下全部的薪水。而限時罷工，雖然無法讓資方損失太大，「這種『騷擾式』的罷工，很容易造成資方焦頭爛額，時不時就來一下。也是逼使資方願意跟他們協商的一個方法。」

邱駿彥以今年2月，比利時航空業罷工為例。當時比利時的航空產業工會（所有航空業的勞工都可以加入，包括地勤、機師、空勤、塔台人員等）發起罷工，但「只叫20幾個塔台的人罷工」，因為塔台人員的地位舉足輕重，能影響所有飛機起降，因此罷工人數雖然不多，卻還是讓比利時的兩個機場布魯塞爾機場（Brussels Airport）和沙勒羅瓦機場（Charleroi airport）宣布罷工期間全面關閉，「會員其他人都不用罷工，用少數的人力就達到效果。」

面對強硬的跨國公司，德國工會跨國罷工、號召消費者一起杯葛

邱羽凡則以德國「服務業產業總工會」（Ver.di）替亞馬遜倉庫工人爭取勞動條件的例子，說明如何應對強硬的資方。

電商公司亞馬遜公司在歐洲各國都有倉庫物流中心，對於勞工提出的訴求，態度也非常強硬。因應亞馬遜公司的態度，德國「服務業產業總工會」用的方式是「年年罷工」。《路透社》報導，德國「服務業產業總工會」自2013年以來，每年在聖誕節前後（在歐洲，聖誕節正是電商購物的高峰），都會籌劃罷工，訴求替亞馬遜公司的倉庫工人整取更高的待遇。【注】

但後來，亞馬遜公司有了新的因應策略，因為能事前知道工會在聖誕節時期會發動罷工，所以能事前調度，將德國的工作移到其他國家。不過工會也發展出兩個新的罷工策略：跨國聯合罷工、呼籲消費者杯葛。

美國月刊雜誌《Wired》報導，2018年7月，在亞馬遜年度最大的狂歡節Prime Day（類似中國電商的1111購物節），德國「服務業產業總工會」再度籌劃罷工，除了德國本地，波蘭、法國、英國、義大利、西班牙都有亞馬遜物流工加入這次罷工。而德國「服務業產業總工會」也並非單打獨鬥，而是跟西班牙勞動工會聯盟」（CCOO）合作。工會當時也號召了「消費者抵制活動」，在Twitter上推行「#amazonstrike」標籤，並呼籲抵制亞馬遜和亞馬遜的子公司等。

因此邱羽凡説，勞資雙方都會有新的罷工策略產生，勞資彼此會互相理解，發展出新的策略。「到最後，（工會）還是必須有聯合的團結行動，才有辦法抑制不對等的狀況。」

台灣工會罷工經驗不足，難以「間歇性罷工」

不過，桃空職工副秘書長周聖凱就表示，無論是邱駿彥提出的「間歇性的罷工」還是邱羽凡建議的「跨國罷工」，要在台灣施行，都有些困難。

周聖凱表示，歐洲工會之所以能發起「部分罷工」，因為歐洲工會罷工經驗豐富，在多次的罷工中，會員也累積了互信基礎，才能達成精密的分工，「比如工會有1000人，先罷500個，那500個人要很相信說，其他人不會拋棄他，所以我們500個人罷完後，剩下的人會跟上。」

但他說，台灣的工會普遍沒有罷工經驗，「第一次罷工要達到這麼精細的分工，非常困難。」此外，周聖凱也提到，這樣間歇性罷工，用意就是逼資方談判，但歐洲企業「非常習慣工會罷工，所以罷工在他們勞資關係中是比較正常的關係。但台灣的罷工，如果你罷工失敗了，就會被公司鎮壓。台灣（企業）對罷工跟工人抗爭的容忍度很低。」周聖凱以1989年遠東化纖罷工事件和1992基隆客運罷工事件為例，這兩次罷工結束後，工會成員都被公司強力清算。

而「跨國罷工」，周聖凱說，這有兩層困境，一個是必須是全球性的企業，才可能聯合外國罷工。第二，就算是全球性的企業，台灣工人跨海聯合所需要的經濟支出、語言隔閡，對工人來說壓力都很大，與歐洲不能相比。

罷工不見得一次就要成功，但這需要消費者的配合

邱羽凡說，德國的罷工「不會是我賭一次就會成功，而是很多次，然後去結合消費者端，有些不同的行動」。但這樣的罷工形式，也和當地民眾對勞權的看法息息相關。

邱羽凡說，「罷工對他們來講很常發生，所以我今天罷工不一定要成功。台灣，好像我只要罷工一次，就要接受社會各界很多的檢驗跟批評，所以勞工通常一次罷工不成功，他就不敢出來第二次。」因此台灣的工會只能用「我現在撤了，就沒有機會了」的方式來抗議。

這次長榮罷工，在台灣的確引發不少旅客和旅行業者批評，9日，勞動部長許春銘就表示，未來將研議是否修法訂定「罷工預告期」（要求工會在罷工前幾天先預告何時開始罷工）和「罷工授權期」（要求工會結束罷工投票、取得合法罷工權後，一定時間內必須展開罷工）。

邱駿彥也說，在勞動人權比較發達國家，人民都很習慣「罷工就是日常」。「因對大家都了解，罷工是勞動人權的表現，也是這批人最後不得已的手段。雖然會造成不方便，但是今天別人罷工一定會有他的需求，哪天我們罷工別人也會支持。」

邱駿彥説，「只有我們勞動人權還沒真正落實，民主素養還沒到達一定程度的台灣現狀，罷工帶來的不方便，人民才會覺得很討厭，凸顯出我們勞動人權落實還需要再教育。」

【註】《德國之聲》（DW）報導，「服務業產業總工會」2018年聖誕節的訴求是，亞馬遜倉庫工人的薪資應與「零售和郵購公司」一致，但亞馬遜堅持​它只是「物流公司」，而從物流業的標準來看，亞馬遜提供給工人的薪資每小時10.78歐元，已經高於當地物流業的的平均薪資。

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核稿編輯：楊之瑜