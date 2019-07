女性創業路走得比男性艱辛，但這也是一項優勢

在台灣,女性創業家是少數,更不用提有勇氣走向資本,並期待獲得投資的女性創業比例,可以想像少之又少。

前陣子與中國大陸的女創業家交流,中國大陸女性創業雖不如男性數量多,但在氛圍上,不像台灣女性婚後被期待照顧家庭,甚至在上海,男性持家是理所當然。講到全球VC,據2018年統計,資金投入女性創業家的比例少於5%,這個數字讓我感到非常驚訝,因為在我的家族中,不論是過去或現在,創業的都是女性,她們善良、能幹、精明、溫柔又細心,但在這個年代,資本對女性的扶持卻少於5%。

我自己也有許多募資的經驗,但大多數都是非常慘痛的。如果是一般上台發表演講,女性能展現的魅力絕對不輸男性,但若是募資場合,女性被要求要像男性一樣地表現自己,亞洲最大的盲點就是CEO呈現出的方式都被認為應當要相同,就像在台灣從小到大的教育弊端,我們忽略人與人之間的基因差異,把每個不同的個體置於相同的環境,然後期待能有相似的呈現方式。

從問問題開始,就能看出男女創業者的差別待遇

女性創業的難處在於大學畢業於科技相關科系的女性已是少數,而在這些少數中,多數女性對商業邏輯,資本的信心度不夠,甚至幾乎沒有女性是被期待能打造出一個估值上億的上市公司,且婚後又被社會期待兼顧家庭等等的因素影響,但就我認識的女性創業家當中,我認為這一群珍貴的少數更應被重視,甚至未來資本給予更多女性創業機會。

哥大商學院的Dana Kanze和他的團隊,在對美國資本界的研究過程中也發現,在融資過程中,女性在融資過程當中比較容易被問到「預防性」的問題(Prevention Questions),舉個例子來說:

你如何讓公司未來不再虧錢? 這個想法如何實踐? 你如何取得家庭與事業的平衡?

相反的,男性比較常被問到「推廣性」的問題(Promotion questions),關於期望值、成長指數與成就指數等等,例如:

你的營收如何成長? 你的企業在下一輪可以達到多少估值? 策略合夥人的輪廓是什麼樣子?

根據研究結果,被問到推廣性問題的創業家,回答時自然而然相對較正面思考,正向思考後的回答,相較於被問及預防性問題拿到資本的可能性高出七倍,這樣的結果顯示就算女性創業家拿到創業資本,金額也不大。

男性創業家更容易拿到錢,但女性更會錢滾錢

不能否認,現代女性在創業的路上並沒有所謂的榜樣,且仍有許多技能是要跟男性學習的。職場上,男性被預期取得成功的比例是女性的數倍,因為這樣的社會期待及壓力,以致男性更勇於投身創業的江湖,並有更多的動力取得成功。

女性有一些能力與特質值得被重視,且應該用女性的角度去看待。Boston Consulting Group加上First Round Capital的研究結果顯示,雖然資本投入女性創業家的比例少於男性很多,但每一分投入女性的資本的回報是男性的多倍,這項數據證明當女性拿到創業資金後,用錢再賺錢的方式比男性更具有競爭力。

對女性來說,創業的初衷或許並非單純的賺錢,也不是一件最最令她們感到成就感的事情,而是希望藉由證明自己,來獲得更多社會的尊重,而對我來說,是因為真切的感受到我們有不夠國際化的痛點需要被解決。換個角度,當一位創業家只顧著賺錢,當CEO在做決策時,就很容易忽略掉長期的布局與商業脈絡。

有許多女性和我一樣,我們有著強烈渴望,希望協助這社會做出一些貢獻,與某種意義上的改革,我天生感性,賺了一點錢就想要回饋社會,或許這樣性格的人天生適合做品牌,而我也和其他男性創業家一樣,努力學習溝通、策略規劃和數據研究等等創業家該具備的能力。

我相信當資本開始關注到女性創業,可以讓整體社會的價值提升,所以社會氛圍應該鼓勵更多女性出來嘗試,試錯,不放棄,如此整體的創業環境才可以更被優化。

最後,附上募資的英文實用句:

1. “Here's why my company's product or service is personally important to me.”

這是為什麼我們團隊的服務,對我來說如此重要

2. “We feel like we have the right strategy, but we're still testing, learning and are open to input.

這是我們目前最新的方向,但是我們團隊也期待能納入更多意見

3. Here's what our team looks like today, but we know we need to beef up X. The next three hires we plan to make are A, B and C.

這是我們團隊目前的樣貌,但是我知道我們未來需要加強x,並招募更多的人才以增進ABC領域。

4. “Our main competitors are A, B and C. These guys are tough and have done an excellent job at X, Y and Z, but here's how we think we're different. We're focused on learning if that's true, and if it matters to consumers.”

我們目前的競爭對象是AB還有C,它們目前在市場上的XYZ都做得很好,但我認為我們我們的優勢不一樣,我們還在持續驗證這個推測,以及這對客戶而言是不是重要的。

5. “Beyond capital, here's what we're looking for in an investor….”

除了提供資金的協助,我認為投資者最好有以下的條件。

我是以熙國際Madeleine歡迎和我預約時間,用更好的語言和觀點表達自己。

