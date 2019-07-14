夢境解讀師：在夢中有敵人追著你跑，是什麼意思？

大家好我是Raguhn，歡迎來到解夢的世界。你做過惡夢嗎？惡夢中總是會有一個敵人的角色，像是追著你跑的怪獸。我們可以清楚地知道那些追殺你的象徵是表示現實生活中的壓力，在夢中是用一個敵人的角色來追你來呈現。那麼一般的夢也會有敵人的角色嗎？

有的，而且你要了解的是，這些敵對角色，象徵了你的人生課題。

舉個例子，有個夢是這樣的：

我夢見在一個演唱會上，我在後台當工作人員，我很想要和藝人一樣登台表演，就算不行我也想在演唱會中站上舞台感受一下氣氛。剛好我手邊有一個道具，是一頂消除存在感的帽子，只要戴上它，周圍的人會忽略我的存在。 演唱會開始了，我戴著帽子站在台上，我擔心會被發現，於是躲躲藏藏的在台上穿梭。我跟著藝人一起到了延伸舞台，突然我撞到了攝影師，然後大家就發覺我的存在了。有人大喊「有奇怪的人在台上」。於是我逃走了，但是燈光一直照著我，我害怕面對其他工作人員，因為我幹了傻事。我彷佛看到我的老闆用失望的眼神看著我，然後保全一直在追著我跑，我只好四處逃竄。

或許你看得出來在追著做夢者的保全，像是一個敵人的角色。實際上還有兩個敵人的角色，一個是喊「有奇怪的人在台上」的人，另一個是用燈光追著做夢者跑的人。

夢中的敵人是什麼意思？

會被稱為敵人，那麼應該是他的所作所為會損害到你，或是讓你不舒服。人難免會有情緒，如果你很明確知道某件事會引起你的情緒，但是情緒過了又回復到正常心情的話，是沒什麼問題的。像是有人沒告知我就亂吃我的東西時，我會生氣。但這個是很一般的尊重問題，有被尊重就不會生氣，沒有被尊重就會生氣，對方道歉後就沒事的話那就沒問題。

但是若我會一直很在意這件事，甚至是幾天過去後回想起來仍然很憤怒。這個時候就「有些問題了」。如果這件事會入夢的話， 那麼會有一個人會擔任敵人的角色，目的就是讓你看到這個角色，了解你有一個人生課題和這個相關。

以上面的夢為例，我們就可以看看夢中那個燈光師和大喊的人個別是什麼意思了。

夢境敵人解析

大喊「有奇怪的人在台上」的人，我們來定義這個角色：通知大家、戳破做夢者、不給面子、不給台階下……等。不管你的答案有沒有和我一樣，但只要描述類似就都算對了。

那麼燈光師又是什麼意思呢？我們無法單從「燈光師」這個職業來思考是什麼意思，而是要融入劇情，把他做的事情描述一下：鎖定做夢者，不讓做夢者逃走，焦點放在做夢者身上……等。

那麼再搭配劇情，我們可以把夢境改寫成：做夢者嘗試成為自己真心想成為的樣子，躲躲藏藏，被人發現、關注時，無法從容接受，好像做錯事一樣逃跑。

那麼做夢者本人聽到這樣的解析後，馬上就想到是指什麼事了。這邊就不講什麼事了，具體的事情不是重點。重點是做夢者從這個夢看到要面對的課題。

帶出課題

當我們看到改寫後的夢境時，應該會好奇「為什麼做夢者真心想成為的樣子，會像做錯事一樣呢？」這個就是做夢者的課題所在了。當一個人成長時期想要做自己時就會被批判的話，久而久之就在潛意識埋下「做自己是種罪惡」，於是就開始成為別人眼中期待的人，成為社會所期待的人，不過這樣子不會開心。有時候他真的很想做自己，但內心又會糾結，所以才做了這個夢。這個夢就是告訴他「你看！你會糾結這件事耶！」

夢境後續

這個夢境是有後續的：

時間好像回到演唱會剛開始，那麼想上台體驗的我換成了我的同事，整個事件重演了一次，但逃跑的是我同事而不是我。我看到演唱會照常舉行，我的老闆看到我收回失望的表情，保全意思意思追一下就解散了。我知道上一次我是整個萬念俱灰，想要離開這個地方。但問題沒有那麼嚴重，於是我就率領朋友去找我那逃跑的同事，想要告訴他「沒關係，事情沒有你想的那麼糟，沒事的。」

最後我在我上一輪逃跑的路線中堵到了逃跑的同事，然後告訴他「沒事了」，於是我就醒了。

做夢者的潛意識很棒的是，它帶著做夢者再次經歷同樣的事件，然後由做夢者本人去解救了象徵自己的同事，告訴他「沒事了」。

這個是做夢者和潛意識一起合作的療癒夢，它療癒了做夢者「不敢做自己」這件事。透過做夢者自己在夢中做出「解救」這個動作，它會被埋入潛意識，把舊有的信念「做自己是種罪」，取代成「做自己是沒關係的」。在醒來之後，這個新的信念會為做夢者開創一條新的道路。

我們的夢境中常常藏著這類的訊息，療癒我們心靈上的空洞，是不是很棒呢？

希望你今晚能和潛意識有深刻的對談，祝你有個好夢，我們下次見。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航