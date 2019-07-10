《寄生上流》影評（上）：上流社會說不清、講不明的，叫做「窮酸味」

「我是另外一位。」——阿蒂爾・蘭波（Arthur Rimbaud，1854－1891）

最近台灣上映了一齣，可謂韓國影史上相當重要的作品，即在第72屆坎城影展內，首部獲得金棕櫚獎的韓片《寄生上流》（기생충）。這是由韓國知名導演，奉俊昊（봉준호，之前代表作為2003年《殺人回憶》、2006年《駭人怪物》等作品）所執導的黑色幽默社會魔幻寫實片，而出演的演員，台灣讀者也不陌生，即是主演2013年《正義辯護人》、2017年《我只是個計程車司機》等眾多膾炙人口作品的影帝宋康昊（송강호）。

看過此片的觀眾朋友們，想必對影片一開始，就以「謊言」、偽造學歷、與資歷的貧民區金姓家族子女——金基宇（崔宇植飾）、金基婷（朴素淡飾）二人，順利混入到上流社會，朴社長家裡當起小孩子家教後的「獵奇」劇情，印象深刻，之後兩子女又「呷好逗相報」，牽起線來，把家裡的雙親——金基澤（宋康昊飾）與忠淑（張慧珍飾），也送入家內，當起司機與管家。

而隨著劇情的展開，金氏家人才發現到，原來寄生在這位事業成功IT企業朴社長家的人，不僅僅只有他們，還有一位早在四年前，因為欠下高額借款，名為雯光女管家的丈夫（朴明勳飾）男子，同樣地，也是窩居在這棟，由知名建築師設計出來，卻感到害羞，不敢公開於世的豪宅「地下室」內。而雯光丈夫每晚聽著供他吃穿朴社長上樓休息的腳步聲，以頭恭敬地「咚咚咚」，抵敲內室自動探測燈按鍵，幫他照明上樓階梯，且唱著讚美朴社長的歌詞，度過一天又一天的寄生生活。

正因為金氏家人的出現，透過一樁又一樁的策劃，讓這棟看似天真無邪、無憂無慮的朴姓社長豪宅，從內部發生些許變化，其中誕生出上流社會的悲劇，與下流社會的悲憫。

富家庭 vs. 窮家庭，彷彿平行世界的價值觀

先從劇情大方向而言，片內充滿眾多苦澀且後座力強大的反諷鏡頭，諸如大家觀察到的社會「貧富差距」問題——影片一開頭，居住在半地下室，剛彈死了一隻蟑螂的一家之主的金基澤，讓家人不要關閉窗戶，徑自讓消毒人員直噴灑濃厚消毒氣體入室的「荒謬念頭」，抑或金基宇、基婷兩兄妹，為了省下wifi費用，兩人遍走家裡各處，只為了搜尋到住家附近免費的wifi，甚至當wifi連結上時，家內還開了一場「慶祝wifi復活」餐會等誇大場面。

而當上流社會朴氏家族登場後，窮爸媽與富爸媽，也形成一大對比，諸如前者曾為了沒折好的比薩盒，遭到店家刁難，也可能因此損失幾毛錢，進而跟店長爭執不休的忠淑，相對比首次付金基宇家教老師的鐘點費，還擔心對方沒有考量到最近「物價上漲」因素，而多給了比之前老師更高時薪的鐘點費的朴太太，讓人哭笑不得，也耐人尋味，到底是哪家人更加貼近了解社會動向，抑或這兩個家族，本來活在於不同的「平行世界」呢？

同時，片內經常出現的警句名言，也讓許多觀眾、影評者津津樂道。諸如「不是善良才有錢，而是有錢才不得不善良」等諷刺「體面」上流社會發言，抑或近片尾處，金基澤發自內心，道出「人生，也許就是沒有辦法照著計畫走」、「人生就是不要有計畫，有計畫就會有意外、失落」等底層民眾心聲，看似悲慘，然而這些名言的下一場畫面，即是上流社會朴社長奢華地召開孩子慶生會之日，一大早「無計畫」地呼朋引伴，前來家裡大開派對之舉，讓人唏噓。

同樣地，劇情內也出現諸多象徵場景，如一開頭腐壞的「台灣古早味蛋糕」、經商失敗古早味蛋糕，而欠下一筆債務等社會議題，讓台灣觀眾也挺「有感」的——2017年於韓國台灣「淡水大王卡斯特拉」（단수이 대왕 카스테라）驚爆食安問題，之前門庭若市的蛋糕店，一夕之間，成為人人喊打的不良店家，颳起全國倒閉風潮，除了以台灣古早味蛋糕食品有「問題」、「造假」，來諷刺金基澤一家人外，也讓人看到韓國人自營商，出來自己做生意的風險。

此外，片尾處以魔幻手法表現出來的大洪水，沖刷貧民區的場景，也形成一道嘲諷場面，因為這場雨對貧民窟民眾而言，是場「浩劫」，大夥忙著搶救家裡重要錢財物品，然而另一方面，這場雨卻成為朴社長疼愛的小孩朴多頌（鄭賢俊飾）的「最愛」，變成增添自家庭院露營的趣味——同樣的一場雨，打在兩家人身上，形成完全不同的感受與感觸。

善於用味道做比喻的韓國，「窮酸味」究竟是什麼呢？

但此片最吸引我的一點，在於許多影評言及到的，金基澤家人身上的味道（냄새）——「窮酸味」。

我常說台灣人多注重「溫度」、日本人多注重「聲音」，而韓國人則是多注重「味道」的民族，這一點我們藉由韓國人日常生活中，可見端倪。諸如台灣讀者，只要來到韓國當地餐廳吃飯，酒足飯飽後，大多嫌身上帶有一股濃厚的菜餚味，因為韓國料理著重「調味料」（양념），甚至當地烤肉佳餚，都很輕易地會在人體留下產生「異味」呢。

所以，每當客人來到韓國餐廳用餐，特別是烤肉店，店家總會馬上遞上一個大型透明塑膠袋，供客人把外套或包包，放到這密封塑膠袋內，以防用餐時，異味沾染到其上。當然，有些講究的客人，怕內著上衣會沾染到飯菜味，還可跟服務生要上「用餐圍裙」圍在上半身上，一則可防用餐時，飯菜汁不小心滴灑到衣服上，二則也是要避免味道殘留在上衣；且客人用完餐後，前去結帳時，還可看到店家在結帳櫃台處，放上白色香味薄荷糖糖罐，供顧客去除口中異味，甚至提供噴灑衣服的清香劑店家也大有人在，好讓客人噴灑上衣，保持一身清香味出店。

而這樣的「去異味」文化，大學校園也常見，每到中午、傍晚用完餐，都可以看到大學生一窩蜂地來到廁所刷牙，刷掉嘴中的泡菜味，公司會社也是這般。

韓國人對於「異味」的意識極深，連同最親密男女朋友間也是如此，當男朋友聞到女朋友髮上的飯菜味，對女朋友說：「妳剛剛是不是吃烤肉？」這時韓國女生一定是連忙道歉，直覺失禮，馬上從包包拿出清香劑來噴灑，去除這道「異味」。

話說到底，韓國人在表達「事有蹊蹺」、「事情發展怪怪」之意，也用了一個「嗅覺」隱喻表達，即「有味道出來了！」（냄새 나.）。換句話說，嗅覺在五感內，屬於人們完全無法掌握之感官，如眼睛可以閉、嘴巴可以不吃、耳朵可以遮住不聽、手可以不摸東西產生觸感，但有誰可以不聞（不呼吸）呢？因此，「味道」是韓國人在形容事情奇怪，最直接的表達方式，事情奇怪到人們不得不聞到這樣的「異味」。

而此隱喻方式，被奉俊昊導演應用在《寄生上流》內，讓我們看到的一幕是，朴家小孩朴多頌，聞了新司機金基澤與新管家忠淑兩人後，童言童語說到「這兩人身上味道都是一樣的」；事後，金氏家人為了去除「相同味道」，還開了一次小型的家庭會議，討論是否要把衣服分開洗等解決方案外，金氏家人也出現多次嗅聞自己身上「味道」場景，讓人不禁好奇，片內中一直出現的「窮酸味」，究竟是什麼味道呢？

但就我看來，下流社會的金氏家人自己也不知道，因為「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭，亦與之化矣」，他們本身已經習慣這樣的「味道」；而朴社長對於這樣的「味道」，也說不清楚講不明白，因為身為上流社會的他，恐怕在此之前，都沒機會聞到此味道吧？

最後，片尾也因此流竄「異味」，讓朴社長本能性的緊捏鼻子，撿車鑰匙之際，引起寄生者金基澤的殺機。

►《寄生上流》影評（下）：一旦寄生蟲想成為宿主，必定是悲劇一場

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航